Huawei Watch GT 2 nevjerojatnu izdržljivost baterije može zahvaliti Kirin A1 čipsetu

Prije nekoliko dana Huawei je u Münchenu u Njemačkoj svečano lansirao poboljšanu verziju svojeg pametnog sata – Huawei Watch GT 2. Radi se o pametnom satu koji obiluje naprednim performansama i tehnološkim mogućnostima, ali pažnju svjetske javnosti ipak je zavrijedio zbog iznimne dugotrajnosti baterije, a što ponajviše može zahvaliti čipu Kirin A1 kojeg proizvodi sam Huawei.

Kirin A1 je Huaweijev prvi čip s ultra niskom potrošnjom električne energije. To je posebno bitno zbog svih funkcija koje Huawei Watch GT 2 posjeduje poput vježbanja, reproduciranja glazbe, praćenja otkucaja srca i kvalitete sna…

Huawei Watch GT 2 46 mm tako može uz uobičajenu uporabu raditi i do dva tjedna. Pod uobičajenom uporabom podrazumijeva se da korisnik čitav dan nosi sat na ruci s aktiviranom funkcijom praćenja otkucaja srca, aktiviranom funkcijom praćenja kvalitete sna, slušanjem glazbe i upućivanjem poziva do 30 minuta dnevno, vježbanjem do 90 minuta dnevno uz upaljen GPS, aktiviranom opcijom za čitanje i slanje poruka uz osvjetljavanje zaslona do 200 puta tijekom dana. S druge strane, inačica sata od 42 mm može raditi bez prestanka do tjedan dana uz sve gore navedene aktivnosti.

Izuzetno dug vijek trajanja baterije osim Kirin čipseta pripisuje se i nadogradnji softvera te savršenoj optimizaciji čitavog uređaja čime se postigla ravnoteža između performansi i potrošnje. Pametni algoritam za uštedu energije 2.0 omogućuje Huaweiju Watch GT 2 da prepozna korisničkenavike i postigne najbolje performanse pri najnižoj potrošnji energije razumnom raspodjelom na temelju različitih scenarija.

Od ostalih naprednih funkcija s kojima je opremljen Huawei Watch GT 2 valja izdvojiti BT (bluetooth) pozive i sviranje glazbe koji pomažu korisnicima da se opuste i uživaju tijekom svojih šetnji ili treninga bez telefona. Tijekom BT poziva korisnici mogu upućivati pozive jednostavnim spajanjem sata s Bluetoothom Huawei telefona ili aktiviranja Bluetootha glasom. Nadalje, u izvanmrežnom načinu sviranja glazbe, Huawei Music App omogućuje korisnicima prekrasnu glazbu dok vježbaju. Inače, pametni satovi smatraju se najvećim hardverskim dostignućem nakon pametnih telefona. Mnogi proizvođači bore se sa izdržljivošću baterija, a upravo zbog toga Huawei se još jednom sa savršenom optimizacijom Huaweija Watch GT 2 nametnuo kao lider u industriji.