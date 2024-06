IKEA Kreativ – opremanje i uređivanje vlastitog doma uz pomoć umjetne inteligencije

IKEA je upravo predstavila novu uslugu koja se može koristiti putem službene web stranice, ali i mobilne aplikacije. IKEA Kreativ omogućava da, svatko tko to želi, a uz malenu pomoć umjetne inteligencije, najprije stvori realistični 3D prikaz prostorija u vlastitom domu te da ih onda preuredi i opremi namještajem, slobodno eksperimentirajući s raznim kombinacijama...

IKEA Kreativ nova je usluga koju je Ingka grupa, tvrtka koja upravlja najvećim brojem robnih kuća IKEA, razvila u suradnji s tvrtkom za umjetnu inteligenciju iz Silicijske doline koju je kupila, Geomagical Labs. Riječ je o praktično osmišljenoj značajki koja omogućava da se uz pomoć rješenja umjetne inteligencije kao što je računalni vid, analizira bilo koji prostor i na temelju toga izradi vjeran 3D model kojega je onda moguće virtualno opremati.

Jedna od specifičnosti ove usluge je da IKEA Kreativ omogućava da se iz kreiranog virtualnog prostora uklone pojedini dijelovi, s time da je opcija stvaranja 3D modela prostora omogućena isključivo kroz službenu mobilnu aplikaciju, dok se putem web stranice mogu koristiti prethodno pripremljene interaktivne ogledne prostorije, a kasnije i 3D sobe koje su napravljene putem aplikacije. Naravno, s oglednim se prostorijama može eksperimentirati i putem same aplikacije, a tu su i one nenamještene, kao i one koje već imaju raspoređen namještaj te mogu poslužiti kao inspiracija.

Eksperimentirati se može već i s oglednim prostorom s time da prostorije mogu biti potpuno prazne i opremati ih se može iznova, a tu su i već opremljene prostorije koje mogu poslužiti za inspiraciju

Samu je aplikaciju vrlo jednostavno koristiti, a čitava stvar funkcionira tako što će se analizirati niz panoramskih fotografija koje je potrebno fotografirati prateći jednostavne upute, a uz pomoć umjetne inteligencije bit će stvorena prilično vjerna 3D replika sobe koja je fotografirana. Jednom kada je soba napravljena, vrlo je jednostavno u prostor smještati dostupan namještaj koji je moguće odmah dodati i u virtualnu košaricu kako bi ga se kupilo putem internetske trgovine.

Namještaj je moguće razmještati koliko se želi, a svaki je komad namještaja moguće i rotirati te na taj način neograničeno eksperimentirati s različitim kombinacijama. Pritom je zgodno i to što je moguće dobivati prijedloge kakav bi se namještaj mogao uklapati s onim koji je već dodan (samo se klikne na željeni namještaj te se s izbornika klikne na opciju Ide uz proizvod, a komplementarni komadi namještaja ubrzo će biti prikazani). Osim toga, u svakom je trenutku moguće zamijeniti neki komad namještaja drugim i smjestiti ga u virtualni prostor te tako nastaviti osmišljavanje svojeg idealnog doma.

Iskustvo eksperimentiranja s oglednim sobama kao i s onima na temelju kojih je napravljen realističan 3D model prilično je dobro i jednostavno, a zgodno je i to što će aplikacija automatski izračunati cijenu trenutačne kombinacije

Mobilna aplikacija za maksimalno iskustvo

Bez obzira na to što se IKEA Kreativ može koristiti i putem službene web stranice, doživljaj virtualnog opremanja vlastitog doma najbolji je upravo kroz službenu IKEA mobilnu aplikaciju koja je sada nadograđena ovom značajkom. Nakon instalacije (ako je već nemate na svojem pametnom telefonu), samo treba potražiti opciju IKEA Kreativ te se onda odlučiti hoće li se koristiti ogledne prostorije ili će se kreirati vlastite.

Za puni doživljaj najbolje je odlučiti se za potonje, a prvi korak će biti određivanje tipa sobe (dnevni boravak, kućni ured, spavaća soba, blagovaonica ili druga vrsta prostorije). Dalje treba samo pratiti jasne upute koje su popraćene i video zapisom. Prije početka, trebalo bi osigurati da u prostoriji nema ljudi ni osobnih stvari, a treba provjeriti je li na fotografijama vidljiv i pod. Zatim se treba pomaknuti unazad i početi s fotografiranjem pri čemu slike moraju biti takve da nude najširi mogući prikaz. Nakon toga, prostoriju je potrebno fotografirati skeniranjem izvodeći kružno pokret u obliku broja osam i to tako da se prikaz najprije poravna s prvom fotografijom, a onda još treba zakoračiti ulijevo te ponoviti skeniranje kružnim pokretima.

Postupak skeniranja prostorija popraćen je jasnim uputama i video zapisima, no treba biti spreman na malo uvježbavanje kako bi se postigli najbolji rezultati. Posebno je impresivna lakoća s kojom se tek napravljena virtualna 3D soba može isprazniti i jednim potezom ukloniti sav namještaj

Priprema virtualnog prostora ponešto će potrajati (u našem je slučaju obrada za radnu sobu od 12 m2 trajala nešto više od tri minute, kako bi se dobile realne proporcije), a jednom kada je prostorija spremna, njezino virtualno opremanje može započeti klikom na gumb Dizajniraj ovu prostoriju. Zgodan je detalj da se dizajniranje prostorije može nastaviti na pametnom telefonu ili se može primiti poveznica kojom će se opremanje virtualnog prostora nastaviti u web pregledniku.

Čitava stvar funkcionira prilično dobro, no treba biti spreman na to da će se možda skeniranje morati ponavljati, sve ovisi o zahtjevnosti prostorije i koliko su se uspjeli pratiti koraci potrebni da se generira 3D replika sobe. Naravno, skenirati se može prostorija koliko se želi, a isto vrijedi i za sam proces stvaranja prostorija. Ono što doista ugodno iznenađuje, činjenica je da aplikacija može jednim potezom ukloniti sav namještaj (čak i TV na zidu ili druge elemente) koji su u prostoriji nalazi i tako se dobiva čisti prostor koji se onda može virtualno opremati.

IKEA Kreativ se može podjednako dobro koristiti i na računalu putem web preglednika, kao i putem službene IKEA mobilne aplikacije

Drugim riječima, oni koji traže zabavan i interaktivan način da eksperimentiraju s uređenjem vlastitog doma, s rješenjem IKEA Kreativ moći će bezbolno dizajnirati osobni prostor uz IKEA proizvode i na taj si način pomoći pri renovaciji doma ili njegovom uređivanju.