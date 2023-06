Instar poklanja gaming PC vrijedan 2000 eura

🚨 NAJJAČI GIVEAWAY IKAD! 🚨 Nagovorili ste nas... Pripremili smo ovaj brutalan custom PC koji će usrećit jednog/u dobitnika/cu. Ova gaming zvijer u vrijednosti od +2000€ idealna je za ljeto prepuno gaminga i zabave! 🎉 Sve što trebaš jest 1. zapratiti nas, 2. lajkati ovaj video i 3. označiti 2 osobe u komentar. A 7.7. nasumično live biramo jednog pobjednika/cu!🤗 Sudjelovati mogu svi iz RH i okolnih zemalja (pod uvjetom da možete vi ili netko vaš pokupiti konfiguraciju u jednoj od Instar poslovnica). Sretno svima & don't TECH it seriously! 😎 Specifikacije: ➡️SilverStone ALTA F1 Midi-Tower Stack Effect Gaming Computer Case, Glass Panel, 3x140mm Fan, black ➡️SilverStone Decathlon Series, 750W 80 Plus Gold ATX PC Power Supply, Low Noise 120mm, 100% modular ➡️GIGABYTE Video Card NVIDIA GeForce RTX 4070 GAMING OC 12GB, GDDR6X 12GB/192bit, PCI-E 4.0, 1x HDMI, 3x DP ➡️Motherboard Gigabyte B760 Gaming X AX DDR5, Intel LGA1700, WiFi, Bluetooth, ATX ➡️Intel CPU Desktop Core i5-13600K (3.5GHz, 24MB, LGA1700) box ➡️Crucial DRAM Crucial Pro 32GB Kit (2x16GB) DDR5-5600 UDIMM CL46 (16Gbit), EAN: 649528937803 ➡️Crucial SSD Crucial®️ P5 Plus 1000GB 3D NAND NVMe™️ PCIe®️ M.2 SSD, EAN: 649528906663 ➡️Cougar I Aqua ARGB 360 I 3MAQR360.0004 I AiO Liquid Cooling I Aqua ARGB 360 *1 + 120mm RGB Fan x3 + remote control #instar #instarcentar #donttechitseriously #gw #giveaway #darivanje #custompc #gigabyte #cougar #crucial #silverstone #intel #pcbuild #pcgaming #gamingpc #pcgamer #techstore #techtok #fyp #forupage #balkan #balkantrend #croatia #hrvatska #srbija #bih #balkanfyp #foru