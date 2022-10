Instar pokrenuo novi webshop i nudi popuste

Instar, jedna od vodećih retail trgovina tehničkom robom po mišljenju vas kupaca, je prije par dana pokrenuo potpuno novi webshop koji korisničko iskustvo diže na sasvim novu razinu.

Brži, bolji, pregledniji su riječi koje bi najbolje opisale novi Instar web. Jednostavan za korištenje s vizualno jasnom podjelom kategorija te mnoštvom korisnih i prijeko potrebnih filtera, Instar webshop vam u nekoliko sekundi nudi točno ono što vama treba u datom trenutku, bilo da se radi o poslu, razonodi, učenju, gamingu ili nečem drugom.

U ponudi ćete tako pronaći preko 800 modela laptopa, svima dobro poznata Instar PC računala s čak 5 godina jamstva, monitore, računalne komponente, mobitele, pametne satove, televizore i ostalu lifestyle opremu.

Povodom lansiranja novog weba Instar vas časti s popustima do čak 50% u posebnoj promotivnoj ponudi koja vrijedi do 30.10. na odabrane proizvode. Artikli su atraktivni, a zalihe ograničene stoga požurite s narudžbom iz udobnosti svog doma ili ureda. Kompletnu promo ponudu potražite OVDJE.

No, to nije sve! Samo u Instaru kupite bilo koji laptop u periodu od 10.10. do 5.11.2022.

godine i Instar vam vraća 50% iznosa za sve laptope kupljene u navedenom promotivnom razdoblju ukoliko Hrvatska osvoji nogometno Svjetsko prvenstvo u Katru!

Nogometno ludilo nikad nije bilo bolje! I navijanje za naše Vatrene nikad slađe...

Instar Techno Center – kvaliteta i performanse bez kompromisa.