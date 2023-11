Najbolji mobiteli srednje klase - Zlatna sredina

Zasigurno ste čuli poslovicu "nisam dovoljno bogat da kupujem jeftino", no što kada nismo ni dovoljno bogati da kupujemo skupo? Odgovor je očit, a u svijetu mobitela nalazi se u srednjem cjenovnom razredu, no on je postao hiperkompetitivan, sa stotinama modela koje, barem naizgled, razlikuju tek nijanse. Zasićenje srednjeg cjenovnog razreda neće vas nimalo začuditi pratite li tržište pametnih telefona, jer vrlo je očito kako je upravo taj segment tržišta ključni izvor prihoda i bojno polje na kojem se osvaja najznačajniji dio tržišnog kolača. No, isto to zasićenje, barem kad je riječ o određenim proizvođačima, postalo je kontraproduktivno, s obzirom na to da se konstantnim stvaranjem novih modela zbunjuje, već i previše zbunjene, kupce, koji u moru crnih pravokutnika moraju odabrati najbolji. To je vrlo nezahvalan proces, s obzirom na to što su mobiteli danas ključni komadi tehnologije života većine ljudi, i lošim odabirom možete značajno naštetiti vlastitoj kvaliteti života. Budimo iskreni, većina nas vjerojatno bi radije izašla iz kuće bez donjeg rublja nego bez mobitela.