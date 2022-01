Izdvajamo najbolje iz ovomjesečne ponude na ekupi

„Od igle do lokomotive“, mogli bismo reći da je već poznata krilatica za eKupi i širinu ponude koju nude u ovom segmentu - izdvajamo nekoliko zanimljivih proizvoda na akciji

Zimske rasprodaje već su krenule, iako se zima još nije do kraja razmahala. Prigodne rasprodaje donose poprilično dobre i osjetne popuste, kako u ostalim industrijama, tako i u IT-u. Na temu zimskih rasprodaja donosimo pregled MEGA IT akcije s eKupi.

„Od igle do lokomotive“, mogli bismo reći da je već poznata krilatica za eKupi i širinu ponude koju nude u ovom segmentu. Vodeći se time, pripremili su i ponudu na MEGA akciji IT-a.

Popusti se penju i do 50% te se odnose na pametne satove, dok mobitele i laptope možete kupovati uz popuste do 15%. Na akciji su se našle i komponente s popustima do 30%, a tu su i monitori, tableti te stolna računala. Baš kako smo napisali – ima svega!

Iz ukupne ponude izdvajamo:

Acer Nitro 5

ULTIMATIVNO prijenosno računalo kojeg se ne bi posramio ni jedan gamer.

17,3 FHD IPS 144Hz, Intel Core i7 10750U, 16GB RAM, 512GB PCIe NVMe SSD, nVidia GeForce RTX 3050 Ti

Acer Nitro 5 NH.QDWEX.00C

Od procesora, grafičke i zaslona pa sve do zvuka i tipkovnice. Iz Acera su stvarno mislili na sve, a veliki broj priključaka omogućit će vam povezivanje svih perifernih uređaja na jednostavan način.

Cijena: 9.399 kn ( 10.199 kn )

LINK NA PROIZVOD

Kingston HyperX Cloud Stinger

HyperX Cloud Stinger službene su PS4 licencirane slušalice, savršene za igrače koji traže udobnost, vrhunsku kvalitetu zvuka i praktičnost. Lagane su i sadrže memorijsku pjenu za udobnost tijekom višesatnog igranja.

Kingston HyperX Cloud Stinger gaming slušalice, PC/PS4, HX-HSCSS-BK/EM

Cijena: 369 kn ( 599 kn )

LINK NA PROIZVOD

Subsonic Junior Harry Potter

Za mlađu publiku, pronašli smo gaming stolicu kojoj niti jedan Harry Potterovac neće moći odoljeti.

Subsonic Junior Harry Potter, gaming stolica

Subsonic stolica za gaming razvijena je za djecu i adolescente te je prilagođena njihovim veličinama tijela. Zahvaljujući funkciji ljuljanja, stolica se može nagnuti unatrag tako da se korisnici mogu nasloniti i opustiti. 5 stabilnih kotača osigurava mobilnost unutar vaša 4 zida. Subsonic gaming stolica dizajnirana je za maksimalno opterećenje od 120 kg.

Cijena: 1.259 kn ( 1.499 kn )

LINK NA PROIZVOD

Samsung monitor 27", 240 Hz, Curved

Već i ptice na grani znaju da dobar monitor čuva vid. U ponudi se nalazi stvarno veliki broj dobrih monitora, a jedan takav je Samsungov monitor sa zakrivljenim zaslonom koji oduševljava brzinom osvježavanja slike i jasnoćom. Vjerujte nam, ovo će stvarno biti poslastica za vaše oči.

Samsung monitor LC27RG50FQRXEN, Curved, VA, 240 Hz

Cijena: 1.849 kn ( 2.599 kn )

LINK NA PROIZVOD

Canon Pixma G640

Ako ste mislili da je ponuda namijenjena samo za gamere - prevarili ste se. U ponudi imaju i široki spektar proizvoda, što za kućnu upotrebu, što za kućne urede ili tvrtke. Pronašli smo super Canon multifunkcijski pisač uz uštedu od čak 500 kn.

Canon multifunkcijski pisač Pixma G640 - Photo CISS

Idealan za ispisivanje velikih količina vrlo kvalitetnih slika uz niske troškove, Canon PIXMA G640 nudi jednostavnost, raznovrsnost i briljantnu kvalitetu ispisa.

Cijena: 1.799 kn ( 2.299 kn )

LINK NA PROIZVOD

Garmin fenix 6X PRO

Za one koji moraju pratiti svaki pokret i svaku aktivnost, u ponudi imaju i veliki izbor pametnih satova, a mi smo odabrali Garmin Fenix 6X PRO. Bez obzira bavite li se trčanjem ili skijanjem, biciklirate li ili samo hodate, Garmin će vam uvijek dati savjet više kako biste to odradili što bolje. Ušteda se penje na vrtoglavih 1.800 kn, te sat možete dobiti već za 3.999 kn.

Garmin fenix 6X PRO, 51mm, 010-02157-01, crni okvir s crnim remenom, pametni sat

Cijena: 3.999 kn ( 5.790 kn )

LINK NA PROIZVOD

Ono što smo primijetili, a svakako je vrijedno spomena – uz većinu proizvoda nalazi se oznaka „Isporuka odmah“. To znači da se svaki takav proizvod nalazi na eKupi skladištu, što će vam omogućiti brzu dostavu, ali i 100% sigurnu isporuku, što kod drugih web shopova nekada zna biti izazov.

Akcija traje od 3.1.2022. do 17.1.2022. ili do isteka zaliha. S obzirom na to da znamo kako su zalihe tanke već neko vrijeme, ukoliko ste čekali ovako neko sniženje, predlažemo da što prije posjetite eKupi i odaberete svoje favorite.