Kodiraonica.dev - Online škola programiranja

Kodiraonica je škola programiranja gdje se mogu naučiti Javascript i React. Oba tečaja namijenjena su početnicima, odnosno za tečaj Javascripta potrebno je znati osnove HTML-a i CSS-a, a za tečaj je Reacta, osim HTML-a i CSS-a, potrebno i znanje Javascripta. Polaznici tečaja naučit će osnove, pa i više, spomenutih web tehnologija.

Tečajevi su zamišljeni tako da polaznici od samog početka krenu programirati. To znači da su predavanja dinamična, odnosno da se ne sastoje samo od gledanja slajdova i praćenja što nastavnik govori. Na predavanjima je nužno programirati i rješavati omanje zadatke kako bi se gradivo jednostavnije i brže svladalo.

Tečajevi se održavaju utorkom i četvrtkom od 18 h do 20 h, a subotom predavanja traju tri sata u vremenu koje odgovara svima. Obično je to od 10 h do 13 h. Tečaj se odvija na hrvatskom jeziku, ali potrebno je znati engleski jezik zbog zahtjeva kako IT zajednice tako i zadaće na tečajevima. Predavanja se održavaju online te se snimaju tako da svi mogu predavanja pogledati i naknadno. Komunikacija se odvija preko Slacka gdje polaznici mogu postaviti bilo koje pitanje.

Koliko tečaj traje i koja je cijena?

Tečaj traje tri mjeseca, tj. dva mjeseca traju predavanja nakon kojih mjesec dana polaznici sami programiraju svoj projekt pod nadzorom mentora.

Središte tečaja je programiranje nekoliko projekata koji se mogu odmah uvrstiti u portfolio s kojim polaznici mogu kasnije potražiti posao. Kodiraonica još nije u mogućnosti izdati diplomu, ali zato polaznici završavaju tečaj s potpunim portfolijom koji može zadiviti svakog poslodavca. Cilj je tečaja osposobiti polaznike za traženje prvog posla te nam je stoga jedno od predavanja posvećeno izradi CV-a, doradi portfolija i pisanju motivacijskih pisama.

Broj je mjesta ograničen na 10 sudionika. Naše su grupe male jer se nastavnici žele posvetiti svakom polazniku posebno. Javascript košta 2000 kn, a React košta 2500 kn. Ostalo je još par mjesta na svakom od tečajeva.

Detalji se svakoga tečaja mogu vidjeti u brošuri. Prijave se vrše ili preko web stranice ili slanjem maila s imenom i prezimenom i odabranim tečajem na kodiraonica@gmail.com.