Kompanija koja je digitalizirala računovodstvo ima moderno rješenje za fiskalizaciju 2.0

Riječki Aestus razvio je aplikaciju Parra, nezavisnu i tehnološki najnapredniju aplikaciju za e-račune u Hrvatskoj koja može biti temelj digitalne transformacije za tisuće mikro i malih poduzetnika

Bug.hr petak, 19. rujna 2025. u 00:36

Kompanija koja je digitalizirala knjigovodstvene procese i modernizirala kompletnu računovodstvenu industriju – riječki Aestus – razvila je svoje rješenje za fiskalizaciju 2.0. Aestusovo rješenje je aplikacija Parra koja predstavlja najpovoljnije i tehnološki najnaprednije rješenje na tržištu.

Parra omogućuje brzo i sigurno izdavanje eRačuna, fiskalizaciju transakcijskih računa prema fizičkim osobama (B2C), ali i potpunu digitalizaciju poslovnih procesa. Korisnici mogu pratiti svoje poslovanje u stvarnom vremenu, imaju pristup svim financijskim podacima i dokumentima, a što je posebno važno - sve funkcionalnosti dostupne su kroz jednostavno korisničko sučelje koje ne zahtijeva složena tehnička znanja. Parra će, primjerice, omogućiti i izradu ponuda, putnih naloga te vođenje evidencije radnog vremena.

Jedna od najvažnijih prednosti aplikacije Parra je besplatna eArhiva koja je potpuno usklađena s nadolazećim zakonskim obvezama. Dok mnogi drugi pružatelji usluga naplaćuju arhiviranje elektroničkih dokumenata, Parra omogućuje korisnicima potpuno besplatno čuvanje svih eRačuna u propisanom XML formatu.

Naime, nadolazeći Zakon o fiskalizaciji koji se primjenjuje od 1. siječnja 2026., donosi značajne promjene u poslovanju svih poreznih obveznika. Svi obveznici PDV-a morat će izdavati eRačune i fiskalizirati ih u poslovanju s drugim poreznim obveznicima sa sjedištem u Hrvatskoj (B2B segment), dok će subjekti koji nisu u sustavu PDV-a morati zaprimati eRačune od navedenog datuma.

Još od 2020. Parra koristi vlastite AI algoritme koji automatski pretvaraju nestrukturirane podatke (PDF, slike računa) u strukturirane informacije spremne za knjiženje. Ta razina automatizacije bila je rezervirana isključivo za korporativna rješenja, a sada je dostupna i najmanjim poduzetnicima. Parru koristi već gotovo 1000 poduzetnika, ali sada se, nakon više godina rada pod brendom Aestus, predstavlja kao potpuno samostalan, regulatorno usklađen i tehnološki napredan sustav.

„Parra nije još jedan računovodstveni alat, već temelj digitalne transformacije za tisuće hrvatskih poduzetnika kojima osigurava da upravljaju svojim poslovanjem jednostavno, pametno i pristupačno. Omogućuje brzi pregled poslovanja, bez skrivenih troškova. Mi jako dobro razumijemo male poduzetnike, jer i mi smo prije deset godina počeli kao mali, a sad pomažemo drugima da rastu. Zato znamo da smo napravili najbolju, najjednostavniju aplikaciju za eRačune, 100 posto usmjerenu na male poduzetnike. Želimo osnažiti male poduzetnike kako bi se oni mogli baviti razvojem poslovanja i onime što vole, dok svu gnjavažu birokracije prepuštaju jednostavnoj aplikaciji koja im špara vrijeme, novac i živce“, komentirao je Ivan Roje, osnivač Aestusa i Parre.

Cilj Aestusa bio je stvoriti vodeću tehnološku platformu i postati sinonim za inovaciju u vođenju poslovanja te tako dati svoj doprinos ekonomskoj transformaciji hrvatskog društva. Kad su prije 10 godina pokrenuli svoju priču željeli su klijentima pokazati da računovodstvo ne mora biti samo servis za ispunjavanje obaveza prema državi. Zato su svojim klijentima ponudili usluge poput uvida u financijsko stanje kompanije u svakom trenutku, osigurali su im edukacije za promišljeno upravljanje novcem, ponudili izradu naprednih analiza i predviđanja koja će im pomoći u donošenju pametnih i promišljenih odluka u svim aspektima poslovanja i još mnogo sličnih usluga. Danas Aestus broji gotovo stotinu članova tima, mahom mladih ljudi, koji rade u opuštenom i kreativnom okruženju i mijenjaju hrvatsko gospodarstvo. Nakon Rijeke, otvaraju urede u Zagrebu i Osijeku, zapošljavaju računovođe i dalje se šire.

Spajajući digitalizaciju, umjetnu inteligenciju i ljudski rad, Aestus želi mijenjati percepciju onoga što danas predstavlja računovodstvo za male kompanije, a aplikacija Parra najbolji je primjer inovacije koja će olakšati svakodnevicu hrvatskim poduzetnicima.



HI-FI SETUP TJEDNA: Arcam & Wharfedale

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

5.100 EUR Kupi

Klasika Hi-Fija u modernom ruhu.

Akcija

WHARFEDALE LINTON Heritage

3-sistemski bas reflex zvucnici sa 8" Kevlar bas driverom, 5" midrange driverom i 1" visokotonskim driverom, preporucena snaga pojcala 25-200W, nominalna impedancija 6 ohma, frekvencijski odziv 40Hz ~ 20kHz.

1.199 € 1.249 € Akcija

Streamer visoke rezolucije.

Akcija

ARCAM Radia ST5

Kompaktan streamer i network media player s podrškom za hi-res formate (FLAC, MQA, DSD128, ALAC, AIFF) i uzorkovanja do 192 kHz. Nudi gapless reprodukciju, digitalne i analogne izlaze, precizan frekvencijski odziv te dolazi s daljinskim upravljačem i svim potrebnim priborom.

849 € 949 € Akcija

Pruža neusporedive performanse za svoje kompaktne dimenzije.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation B1

Kompaktni zvučnik u elegantnom walnut finišu s Gen2 Folded Motion® tweeterom za kristalno čiste visoke tonove i 5,5" aluminijskim wooferom za snažne srednje i niske frekvencije. Osjetljivost 89 dB, impedancija 5 ohma i preporučena snaga pojačala 15–100 W.

629 € 809 € Akcija

Širok frekvencijski raspon.

Akcija

REVEL M105 Performa 3

Elegantni bookshelf zvučnik s 1" aluminijskim tweeterom i 5,25" wooferom u bass-reflex kućištu za bogat i uravnotežen zvuk. Osjetljivost 86 dB, impedancija 8 Ω i preporučena snaga pojačala 50–120 W. Dostupan u Piano Black, Piano White i High Gloss Walnut finišu

1.049 € 1.499 € Akcija

Jasni dijalozi, savršena harmonija.

Akcija

FOCAL Aria CC 900

Središnji (centralni) 2-way zvucnik, razvijen s posebnim naglaskom na odabir materijala(drvo) kako bi se dobila zvucna koherentnost i homogenost, za sve vrste konfiguracija, za prostorije do 20m2 i udaljenosti slušanja 3m.

389 € 478 € Akcija

Uravnotežen i precizan zvuk.

Akcija

Zvučnici PSB Imagine B50

2-way bass-reflex zvučnik s 1" titanijskim visokotoncem i 5,25" wooferom od karbonskih vlakana pruža frekvencijski odziv od 45 Hz do 23 kHz, osjetljivost 87 dB i impedanciju 8 Ω. Preporučena snaga pojačala je 20–150 W za uravnotežen i precizan zvuk.

482,30 € 689 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi