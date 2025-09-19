Kompanija koja je digitalizirala računovodstvo ima moderno rješenje za fiskalizaciju 2.0

Riječki Aestus razvio je aplikaciju Parra, nezavisnu i tehnološki najnapredniju aplikaciju za e-račune u Hrvatskoj koja može biti temelj digitalne transformacije za tisuće mikro i malih poduzetnika

Kompanija koja je digitalizirala knjigovodstvene procese i modernizirala kompletnu računovodstvenu industriju – riječki Aestus – razvila je svoje rješenje za fiskalizaciju 2.0. Aestusovo rješenje je aplikacija Parra koja predstavlja najpovoljnije i tehnološki najnaprednije rješenje na tržištu.

Parra omogućuje brzo i sigurno izdavanje eRačuna, fiskalizaciju transakcijskih računa prema fizičkim osobama (B2C), ali i potpunu digitalizaciju poslovnih procesa. Korisnici mogu pratiti svoje poslovanje u stvarnom vremenu, imaju pristup svim financijskim podacima i dokumentima, a što je posebno važno - sve funkcionalnosti dostupne su kroz jednostavno korisničko sučelje koje ne zahtijeva složena tehnička znanja. Parra će, primjerice, omogućiti i izradu ponuda, putnih naloga te vođenje evidencije radnog vremena.

Jedna od najvažnijih prednosti aplikacije Parra je besplatna eArhiva koja je potpuno usklađena s nadolazećim zakonskim obvezama. Dok mnogi drugi pružatelji usluga naplaćuju arhiviranje elektroničkih dokumenata, Parra omogućuje korisnicima potpuno besplatno čuvanje svih eRačuna u propisanom XML formatu.

Naime, nadolazeći Zakon o fiskalizaciji koji se primjenjuje od 1. siječnja 2026., donosi značajne promjene u poslovanju svih poreznih obveznika. Svi obveznici PDV-a morat će izdavati eRačune i fiskalizirati ih u poslovanju s drugim poreznim obveznicima sa sjedištem u Hrvatskoj (B2B segment), dok će subjekti koji nisu u sustavu PDV-a morati zaprimati eRačune od navedenog datuma.

Još od 2020. Parra koristi vlastite AI algoritme koji automatski pretvaraju nestrukturirane podatke (PDF, slike računa) u strukturirane informacije spremne za knjiženje. Ta razina automatizacije bila je rezervirana isključivo za korporativna rješenja, a sada je dostupna i najmanjim poduzetnicima. Parru koristi već gotovo 1000 poduzetnika, ali sada se, nakon više godina rada pod brendom Aestus, predstavlja kao potpuno samostalan, regulatorno usklađen i tehnološki napredan sustav.

„Parra nije još jedan računovodstveni alat, već temelj digitalne transformacije za tisuće hrvatskih poduzetnika kojima osigurava da upravljaju svojim poslovanjem jednostavno, pametno i pristupačno. Omogućuje brzi pregled poslovanja, bez skrivenih troškova. Mi jako dobro razumijemo male poduzetnike, jer i mi smo prije deset godina počeli kao mali, a sad pomažemo drugima da rastu. Zato znamo da smo napravili najbolju, najjednostavniju aplikaciju za eRačune, 100 posto usmjerenu na male poduzetnike. Želimo osnažiti male poduzetnike kako bi se oni mogli baviti razvojem poslovanja i onime što vole, dok svu gnjavažu birokracije prepuštaju jednostavnoj aplikaciji koja im špara vrijeme, novac i živce“, komentirao je Ivan Roje, osnivač Aestusa i Parre.

Cilj Aestusa bio je stvoriti vodeću tehnološku platformu i postati sinonim za inovaciju u vođenju poslovanja te tako dati svoj doprinos ekonomskoj transformaciji hrvatskog društva. Kad su prije 10 godina pokrenuli svoju priču željeli su klijentima pokazati da računovodstvo ne mora biti samo servis za ispunjavanje obaveza prema državi. Zato su svojim klijentima ponudili usluge poput uvida u financijsko stanje kompanije u svakom trenutku, osigurali su im edukacije za promišljeno upravljanje novcem, ponudili izradu naprednih analiza i predviđanja koja će im pomoći u donošenju pametnih i promišljenih odluka u svim aspektima poslovanja i još mnogo sličnih usluga. Danas Aestus broji gotovo stotinu članova tima, mahom mladih ljudi, koji rade u opuštenom i kreativnom okruženju i mijenjaju hrvatsko gospodarstvo. Nakon Rijeke, otvaraju urede u Zagrebu i Osijeku, zapošljavaju računovođe i dalje se šire.

Spajajući digitalizaciju, umjetnu inteligenciju i ljudski rad, Aestus želi mijenjati percepciju onoga što danas predstavlja računovodstvo za male kompanije, a aplikacija Parra najbolji je primjer inovacije koja će olakšati svakodnevicu hrvatskim poduzetnicima.