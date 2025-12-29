Bez e-računa se ne računa

Za one koji su propustili ovu vijest dok su se bavili važnijim stvarima, poput praćenja Trumpovih tvitova ili gledanja humanoidnih robota kako savijaju ručnike – Fiskalizacija 2.0 novi je sustav izdavanja računa, koji postaje obvezan za sva poduzeća u sustavu PDV-a. Dakle, od Nove godine više nema ručnog pisanja računa, nema Excel tablica koje se šalju mailom, nema "dat ću ti račun kada dođeš po robu". Sve mora biti digitalno, povezano s Poreznom upravom u realnom vremenu, svaki račun mora imati QR kod, jedinstvenu oznaku, i biti pohranjen u oblaku.