Kupite Logitech MX Anywhere 2s bežični miš uz 200 kuna popusta

I ovog mjeseca Links nastavlja s ekskluzivnim popustima za čitatelje Bug.hr portala, budući da su se sve dosadašnje akcije pokazale zanimljivima. U ovotjednoj akciji imate priliku nabaviti vrhunski bežični laserski miš Logitech MX Anywhere 2s uz čak 200 kuna popusta.

Logitech MX Anywhere 2s vrhunski je miš namijenjen onima koji češće putuju i svoje računalo nose uvijek sa sobom, a posebno ako imaju više računala. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu, bežičnog prijenosnog miša Logitech MX Anywhere 2S uistinu možete koristiti gdjegod poželite. Dovoljno je malen da stane u torbu, a njegova gumirana površina čini ga ugodnijim za dulji rad. Ovaj model miša inače je mobilna verzija nagrađivanog bežičnog miša MX Master te pruža najbolju kombinaciju povezivanja, veličine i udobnosti. Miš se može povezati na računalo preko Unifying prijemnika ili Bluetootha. Također, MX Anywhere 2S možete povezati s do tri uređaja istodobno, uz pomoć Logitechove funkcije Flow, što vam daje mogućnost da radite istodobno, primjerice, na stolnom računalu, prijenosniku i tabletu.

Posebna ponuda za čitatelje Buga

Links je za čitatelje Buga odlučio dati popust od čak 200 kn na miš Logitech MX Anywhere 2s. Prilikom kupnje na webshopu upišite promotivni kod BUG200 i navedeni miš moći ćete kupiti za 449 kn, umjesto redovnih 649 kn. U ovu cijenu ne ubraja se trošak dostave koji iznosi 35 kn, a koji možete i izbjeći odlučite li plaćeni miš preuzeti u nekoj od Linksovih poslovnica.

Logitech MX Anywhere 2s možete kupiti u Links webshopu za 449 kn

Dodatni detalji oko ove akcije: