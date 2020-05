Najbolji besplatni alat za pretvaranje DVD-a u MP4 – WinX DVD Ripper

Najjednostavniji način za doći do sadržaja ovih DVD medija je pomoću jednog od DVD konvertera, kao što je besplatni WinX DVD Ripper – koji će DVD pretvoriti u MP4 format. WinX je jedan od vodećih DVD konvertera koji ćete pronaći online

Mnogi od nas sjećaju se dana kad biste morali ubaciti DVD medij u player kako biste kod kuće pogledali omiljeni film, TV seriju ili vlastite videozapise. DVD mediji bi se danas mogli nazvati zastarjelima – mnogi ljudi više nemaju DVD player, dok DVD čitač u računalu ima nekolicina. Znači li to da su vaši stari DVD mediji otpad i da njima više ne možete pristupiti? Nipošto.

Najjednostavniji način za doći do sadržaja ovih DVD medija je pomoću jednog od DVD konvertera, kao što je besplatni WinX DVD Ripper – koji će DVD pretvoriti u MP4 format. WinX je jedan od vodećih DVD konvertera koji ćete pronaći online i to s dobrim razlogom. Program možete preuzeti sa službene stranice proizvođača. Nakon preuzimanja kliknite na gumb „nabavi licenčni ključ“ (get a licence key) koji se nalazi pokraj linka za preuzimanje, te registrirajte softver.

Zašto je WinX najbolji alat za ripanje DVD-a u MP4?

Uz pomoć programa WinX DVD Ripper, možete uspješno stvoriti digitalne sigurnosne kopije svih vaših DVD medija i uživati u njemu po svojoj volji na svojim modernim svakodnevnim uređajima poput telefona i prijenosnih računala. Evo što posebno izdvaja ovaj softver od konkurencije:

1. Visoka kvaliteta DVD ripanja

Bez obzira na to koliko je vaš DVD delikatan ili star, WinX DVD u MP4 konverter ima mogućnost očuvanja gotovo 100% integriteta izvornog materijala, osiguravajući vam da na kraju postupka imate visokokvalitetni videozapis za vlastito zadovoljstvo. To omogućava visoko kvalitetni algoritam pretvaranja i podesivo HQ enkodiranje.

2. Kompaktne izlazne datoteke

Nepotrebno velike datoteke koje opterećuju diskovni prostor jedna su od najvećih smetnji za svakog korisnika računala. WinX DVD Ripper rješava ovaj problem stvarajući kompaktnu MP4 datoteku koja je 80% manja od izvornog DVD-a. S druge strane, ovo smanjenje veličine ne znači da ćete imati videozapis niže kvalitete.

3. Najbrži DVD ripper

WinX DVD Ripper službeno je jedini DVD u MP4 konverter koji je u mogućnosti postići hardversko ubrzanje razine 3, što ga čini preko 47% bržim od sljedeće opcije koja vam je na raspolaganju za tu svrhu. Takva velika moć obrade znači da možete „skinuti“ cijeli DVD za manje od 5 minuta!

Osim što je najbrže rješenje za snimanje DVD-a u MP4, koje je u stanju očuvati i najsitnije detalje izvornog materijala zahvaljujući značajkama očuvanja kvalitete, WinX je jednako prikladan softver i za uređivanje videa. Omogućuje vam da manipulirate duljinom videozapisa, obrezujete ga, spajate i prilagođavate mnoštvo drugih parametara kako želite. Program se može preuzeti WinX DVD Ripper službene web stranice i možete odmah započeti pretvaranje DVD-ova u MP4. WinX je kompatibilan sa svim vrstama DVD-a, bez obzira na to koliko su stari, strani ili oštećeni.

Besplatno preuzmite WinX DVD Ripper licencu Da biste nabavili ovaj softver, samo je potrebno posjetiti WinX DVD Ripper web stranicu, preuzeti instalacijsku datoteku i kliknuli "Get a free licence key" kraj gumba za preuzimanje. Registrirajte softver pomoću ključa koji ste dobili i možete uživati u svim značajkama proizvoda.

Želite li iskoristiti mnoštvo prednosti koje dolaze s WinX DVD Ripperom, preuzmite ga i isprobajte u bilo kojem trenutku. U stvari, pred vama je i posebna ponuda za nadogradnju na WinX DVD Ripper Advanced Version.