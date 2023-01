Ne kupujte obični, ograničeni router, kupite onaj s proširivim dometom

Routeri koji su danas u prodaji, mogu se podijeliti u dvije grupe: "obične" i one s proširivim Wi-Fi dometom. Evo koja je razlika

Da bi se povezali na internet u vašim kućama, stanovima ili poslovnim prostorima, potrebno je imati Wi-Fi router ili routere, koji omogućavaju pristup internetu preko žične ili bežične veze. Točnije, zadatak routera je da preusmjeravaju i distribuiraju internetski signal, koji dolazi od pružatelje internetske usluge.

Danas većina klijentskih uređaja, koje koristimo za pristup Internetu, koristi Wi-Fi vezu. To je najlakši način za korištenje interneta, jer nismo „obvezani lokacijom“ ili pozicijom na kojoj želimo koristiti internet unutar prostora u kojem se nalazimo, te se slobodno možemo da kretati, primjerice, po svom stanu, bez da vučemo kablove za sobom.

Routeri koji su danas u prodaji mogu se podijeliti u dvije grupe: „obične“ i one s proširivim Wi-Fi dometom.

Upravo ćemo se u ovom članku pozabaviti tematikom koja, jednostavno rečeno, govori o tome zašto bi vrijedilo izbaciti obične routere iz razmatranja pri kupovini te zašto su routeri s proširivim dometom vrijedni pažnje.

Koji su razlozi za kupnju proširivih Wi-Fi routera s mesh podrškom?

Na kvalitetu pokrivenosti Wi-Fi signalom u prostorijama vašeg doma ili poslovnog prostora utječu mnogi faktori, kao što su lokacija prostorija, broj i materijali od kojih su izgrađeni zidovi, debljina tih zidova, prisustvo bilo kakvih prepreka, pozicija samog routera i tako dalje. Jednostavno, mnogi faktori utječu na signal samog routera te na kraju i brzine koje ćete imati na svojim uređajima.

Što se obično događa kada signal više ne „doseže“ do vašeg uređaja i kada morate proširiti Wi-Fi pokrivenost, a sve to kada koristite „običan“ Wi-Fi router? U principu, neophodno je dodati repeater ili drugi router za jačanje bežičnog signala. To je jednostavan i u većini slučajeva najpristupačniji način za pojačavanje signala u vašem prostoru ili prostorima te ujedno i način za povećanje pokrivenosti istog tog signala. Međutim, postoje neki nedostaci takvog pristupa.

Foto: ASUS

Ako ste, primjerice, povezani na Wi-Fi mrežu unutar prostora koji za proširenje signala koristi repeater ili jednostavno pojačavate mrežu preko dodatnog routera, problem nastaje jer u tom slučaju morate napraviti dvije mreže s dva različita naziva: jednu za glavni router i jednu za repeater (ili dodatni router). To znači da, kada izgubite signal na jednoj mreži, vaš uređaj morate povezati na drugu mrežu. To može predstavljati problem, jer ćete imati prekide veze, što će vam zasigurno smetati.

Drugi problem kod repeatera je taj kada izgubite mrežu s glavnim routerom, nećete biti prebačeni na najbrži Wi-Fi signal, odnosno signal s najjačim dometom. Vaš uređaj će jednostavno biti „povezan“ s jednim izvorom sve dok signal potpuno ne nestane, a zatim će se spojiti na drugi.

Čak i u udaljenim prostorijama i na različitim katovima, ako je kuća velika, signal routera možda neće u potpuno nestati, ali će u velikoj mjeri biti oslabljen, s čim će oslabiti i brzina internet protoka podataka na vašem uređaju. U ovom slučaju, klijent Wi-Fi mreže zadržat će vezu s routerom i njegovim slabim signalom, umjesto da se automatski poveže na najbliži router s najboljim signalom i propusnošću.

Podešavanja u routeru neće se automatski primijeniti i na repeater. U ovom slučaju, router i repeater djeluju kao zasebni uređaji i zahtijevaju individualnu konfiguraciju. Uzimajući u obzir takve nedostatke, kreiranje bežične Wi-Fi mreže u kući na temelju tradicionalnog ili običnog Wi-Fi routera i repeatera (ili drugog routera) nije dobro rješenje.

Rješenje u opisanoj i njima sličnim situacijama su takozvani mesh sustavi. Prisustvo mrežnih uređaja s omogućenom mesh mrežom (proširivi Wi-Fi routeri) u potpunosti će riješiti gore navedene probleme. O samoj mesh Wi-Fi tehnologiji već smo se detaljno bavili.

ASUS posvećuje izuzetno veliku pažnju kada je mesh tehnologija u pitanju i u svom portfelju ima Wi-Fi routere s mesh podrškom (proširive routere), točnije, specijalne uređaje dizajnirane za rad u mesh mrežama.

Sve spomenute probleme rješava Asusova tehnologija AiMesh, gdje routeri komuniciraju jedni s drugima, ali na potpuno drugačiji način u usporedbi s „običnim“ routerima. Pored toga, imajte na umu da svi Asusovi routeri, koji podržavaju AX standard (sad već standard koji je ušao u široku upotrebu korisnika), dolaze s besplatnom podrškom za AiMesh bez izuzetaka, što nije slučaj kod ostalih proizvođača sa sličnim rješenjima.

Koje su prednosti mesh mrežama temeljenim na Asusovim uređajima?

Koristeći Asusove proširive routere, dobit će te Wi-Fi mrežu s „besprekidnim roamingom". Kada se krećete po kući, Wi-Fi klijent će se automatski i neprimjetno prebaciti na router s boljom razinom signala, a samim tim i višom internetskom brzinom. I sve to bez prekida veze i u potpunosti automatski. Ako uputite glasovni ili video poziv preko interneta ili igrate online igre na mobitelu ili tabletu, neće biti prekida, gdje god da se nalazite u vašem domu, sve vrijeme hodajući i mijenjajući vašu lokaciju, odnosno poziciju u kući.

Ako bilo koji uređaj u sistemu AiMesh prestane raditi, mreža će se automatski ponovo konfigurirati i nastaviti funkcionirati preko preostalih čvorova (proširivih dodatnih routera), u potpunosti sinkronizirano.

Za razliku od rješenja nekih konkurenata, Asusov sustav AiMesh je fleksibilan, jer može lako kombinirati i neke specijalne uređaje dizajnirane za rad u mesh mrežama – u ovom slučaju uređaje iz ZenWiFi obitelji uređaja – i „tradicionalne“ ASUS Wi-Fi routere zajedno. Još je jednom važno spomenuti da svi ASUS routeri s AX standardom, imaju podršku za AiMesh. Samim time, s Asusovim AiMeshom možete izabrati proširive routere i proširiti mesh mrežu prema vašim preferencijama, financijskim mogućnostima i zahtjevima.

Primjerice, relativno pristupačni i prije svega popularni proširivši routeri, kao što su ASUS RT-AX53U i RT-AX55, osigurat će maksimalnu iskoristivost dostupne propusnosti internetske konekcije, što istovremeno uključuje podršku za Wi-Fi 6 standard i vrlo dobar skup funkcija, a sve to po pristupačnoj cijeni.

Igraći modeli ASUS TUF Gaming AX5400 te TUF Gaming AX3000 V2 privući će pažnju igrača zahvaljujući svojoj funkcionalnosti i dizajnu. A tu su i vrhunski modeli, kao što su ROG Rapture GT-AX6000 i ROG Rapture GT-AXE16000, koji će se lako nositi s najvećim opterećenjem kod velikog broja klijenata i pokazati vodeću razinu performansi.

Kao dio AiMesh mreže, korisnik dobiva praktičnu, centraliziranu kontrolu nad svim AiMesh uređajima s računala preko web sučelja ili pomoću mobitela instaliranjem aplikacije ASUS Router.

AiMesh jednostavno nudi više sigurnosti samih mrežnih uređaja i povezanih klijenata zahvaljujući brojnim tehnologijama, uključujući i integriran te potpuno besplatan AiProtection. Na taj način nije neophodno imati antivirusni softver na vašem uređaju, jer će vas Asusov router zaštititi od bilo kojih pokušaja vanjskih napada ili upada.

Prednosti proširivih routera s mesh podrškom u odnosu na „obične“ modele očite su, posebno ako intenzivno koristite internet na mnogim uređajima i ne želite probleme s kvalitetom Wi-Fi signala u različitim kutovima vašeg doma. Asusove proširive routere možete kupiti u Instaru i Linksu.