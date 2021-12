Nove eKupi pickup lokacije diljem Hrvatske – besplatna dostava

Svijet online trgovine u posljednjih se nekoliko godina uvelike promijenio, kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj. Velik broj offline kupaca preselio se u svijet online trgovine, a svojim dolaskom očekivanja iz „offline svijeta“ prebacili su u online svijet. Val preobrazbe Internet trgovine u stopu prati i najveća domaća Internet trgovina eKupi, koja 2021. godinu privodi kraju na krilima otvorenja novih 5 pickup pointova te tako besplatnu dostavu i brzu isporuku omogućuje diljem Hrvatske. Prvi pickup point, otvoren na Zagrebačkom velesajmu, nedavno je obilježio više nego uspješnu godinu dana postojanja te uvelike promijenio navike online kupaca iz Novog Zagreba, ali i ostatka grada te šire okolice.

Nove lokacije za besplatno preuzimanje

Mogućnost preuzimanja narudžbe u željeno vrijeme bez posredovanja treće strane, dostavne službe, benefit je za velik broj kupaca koji je donedavno na našim prostorima bio prisutan tek u povojima, dok je sada situacija znatno drugačija. eKupi je prepoznao novonastalu situaciju u svijetu online trgovine, uvelike uvjetovanu aktualnom pandemijom, te je na nove zahtjeve i trendove odgovorio otvaranjem novih pickup pointova – uz prvi otvoreni u Zagrebu, prije nešto više od mjesec dana otvoren je i drugi, u Dubravi, te u Splitu, Zadru, Slavonskom Brodu i Osijeku. Prema informacijama iz eKupi, u idućoj godini planirane su i nove lokacije, Riječani pripremite se!

Što otvaranje novih pickup pointova znači za kupce?

Glavni benefiti pickup pointova za kupce su toliko spominjana brzina dostave te fleksibilnost pri preuzimanju robe. Vrijeme koje je potrebno da narudžba iz skladišta stigne na odabrano mjesto preuzimanja znatno je kraće nego kada se šalje putem dostavne službe (u Zagrebu je 80% proizvoda iz ponude moguće preuzeti već isti dan), a vrijeme samog preuzimanja ovisi o željama i mogućnostima kupaca. Nakon što stigne mail obavijest da je narudžba spremna za preuzimanje, moguće ju je preuzeti bilo koji dan u tjednu – radnim danima od 7 h do 22 h, subotom od 7 h do 21 h, a nedjeljom od 9 h do 21 h. Na svim lokacijama dostupan je i parking što preuzimanje čini još lakšim i naravno, ono što online kupce ipak najviše veseli, ovaj oblik dostave je potpuno - besplatan!

eKupi www.ekupi.hr je broj 1 Internet trgovina u Hrvatskoj i regiji. Tvrtka je osnovana 2010. godine u Zagrebu, te od tada bilježi kontinuirani rast kupaca i prihoda. Ove godine planira prihode veće od 400 milijuna HRK. a uspjeh eKupi prvenstveno pripisuje svojim vjernim kupcima kojih je iz godine u godinu sve više, kao i inovativnosti u svakodnevnom poslovanju.