Pametan život u svakom smislu počinje uz aplikaciju LG ThinQ UP 2.0

Praktičnost života ne čini samo posjedovanje stvari, već način kako nam one služe i olakšavaju li ga. S današnjim brzim tempom, moderan dom postao je više od samog mjesta na kojem živimo – postao je mjesto gdje se učinkovitost susreće s udobnošću, a održivost spaja s tehnološkim napretkom kroz sve uređaje koje koristimo, bilo za zabavu, bilo za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba.

LG, kao tvrtka koja svojim korisnicima želi omogućiti još bolje iskustvo pametnog doma, predstavlja široki spektar usluga u potpunosti usklađen s tvrtkinom novom strategijom Smart Home Solutions koje, zahvaljujući umjetnoj inteligenciji i automatizaciji, olakšavaju svakodnevni život.

LG ThinQ UP 2.0 aplikacija je koja služi i da provjerite svoj uređaje, pratite potrošnju energije, uklonite poteškoće u radu, preuzmete nove programe pranja i još mnogo toga što vam štedi najvažnije: vrijeme.

Dom pod vašom kontrolom – udobnost, povezanost i održivost

Lansiranjem svojih ThinQ™ UP nadogradivih kućanskih uređaja među kojima su hladnjaci, perilice i sušilice rublja, štednjaci i perilice posuđa, LG je pokrenuo novu eru uređaja koji se prilagođavaju različitim potrebama i stilovima života te omogućavaju korisnicima uživanje u novim značajkama i funkcijama bez potrebe za dodatnim kupnjama. LG-evi proizvodi uštedjet će energiju i povećati praktičnost, ali i poboljšati sigurnost i udobnost u vašem domu.

U praksi ThinQ aplikacija, a pogotovo ThinQ UP 2.0 verzija koja je nedavno predstavljena na IFA 2023. sajmu, označava proširenje LG-evog uspješnog poslovanja s kućanskim uređajima na nehardverske domene. Fokusirajući se na intuitivna rješenja poput personaliziranih usluga, automatizacije i povezanosti, povezivanja s drugim pametnim uređajima i daljinskog upravljanja, proaktivne brige o korisnicima ili optimizacije energetske učinkovitosti, LG je potvrdio svoju vodeću poziciju u promicanju „servitizacije“ (Home as a Service) kućanskih uređaja.

„Prilagođavajući performanse proizvoda i opcije usluga, LG ThinQ UP 2.0 aplikacija postavila je novi standard u pogledu personaliziranog iskustva neovisno o preferencijama i potrebama pojedinih korisnika. Za razliku od proizvoda koje karakteriziraju fiksne značajke, uređaji kompatibilni s ThinQ UP aplikacijom kontinuirano ažuriraju svoje osnovne funkcije i nude značajke prilagođene svakom pojedinom korisniku. Još napredniji od postojećih uređaja s ThinQ UP, ThinQ UP 2.0 proizvodi inteligentno rade na smanjenju vremena i smanjenju gnjavaže koju nam kućanski poslovi znaju izazvati“, poručuje Domagoj Matijašec, Product specialist za bijelu tehniku u LG-u.

Može li život biti jednostavniji?

Da, može. Davanjem glasovnih naredbi ili pritiskom na jednu tipku uz ThinQ aplikaciju brzo i lako možete postati majstor multitaskinga, bilo da morate podesiti temperature klime, zagrijati pećnicu, uključiti perilicu posuđa, upaliti ili ugasiti svjetlo ili pak odrediti dnevni raspored čišćenja i tajmer na robotskom usisivaču. Govoreći o glasovnoj kontroli, ThinQ podržava preko 800 glasovnih naredbi, a najbolje od svega je što je kompatibilan s uređajima koji podržavaju Google Assistant i Amazon Alexa.

„Na taj način uz pomoć jednog jednostavnog zahtjeva, dok gledate film na svom televizoru možete podesiti temperaturu ili rasvjetu u prostoriji, bez da propuštate svoj omiljeni sadržaj“, kaže Domagoj Matijašec iz LG-a.

U LG-evoj viziji televizor u dnevnoj sobi postaje lifestyle hub, središte personaliziranog i prilagodljivog korisničkog iskustva koje personalizaciju podiže na sasvim novu razinu.

Ugodite svom ukusu dok kuhate i dok gledate TV

Još jedna značajna karakteristika koja LG ThinQ bitno razlikuje od drugih aplikacija je i integracija umjetne tehnologije koja aplikaciji pomaže da uči iz interakcija i uzoraka korisnika te im na temelju njihovog ukusa pruža preporuke s većom preciznošću.

Primjerice, na jednostavni glasovni zahtjev LG AI TV uređaj koji je „naučio“ vaše navike i obrasce gledanja televizije nakon toga predlaže filmove, programe ili glazbu prilagođene vašim sklonostima te ga možete pitati direktnu preporuku za određeni žanr koji vam se gleda.

„Zahvaljujući raznolikim mogućnostima, nove LG-eve perilice rublja postaju sveobuhvatna rješenja koja podržavaju životni stil korisnika dajući mu pristup raznim praktičnim uslugama na jednom mjestu - od kemijskog čišćenja do skladištenja odjeće, ali i klasificiranja mekoće određene tkanine kako bi smanjili njezino oštećenje. S koje god pozicije promatrali unaprjeđenje korisničkog iskustva, preobrazbu životnog prostora i nezaobilaznih kućanskih gadgeta, neosporna je činjenica da LG ThinQ UP 2.0 predstavlja novu paradigmu“, zaključio je Domagoj Matijašec iz LG-a.

Personalizacija kreće već pri odabiru proizvoda

Proces personalizacije počinje i prije nego što korisnici dobiju svoje proizvode. Tako će primjerice, prilikom kupnje perilice rublja korisnici biti zamoljeni da sudjeluju u anketi 'Life Pattern Analysis' koja se provodi putem aplikacije LG ThinQ. LG zatim analizira rezultate ankete i primjenjuje optimizirane cikluse pranja usklađene s preferencijama kupaca, osiguravajući korisničko iskustvo po mjeri od samoga početka.

Prilagodljiv na sličan način, LG-ev najnoviji InstaView donji zamrzivač pruža više opcija za održavanje svježine pohranjenih sastojaka. Putem aplikacije ThinQ, korisnici mogu primijeniti precizne postavke temperature na temelju vrste hrane koju imaju u hladnjaku i promijeniti boju LED osvjetljenja integriranog u staklenu ploču vrata InstaView.

Također, korisnici mogu ostavljati poruke i podsjetnike za ukućane na LCD zaslonu donjeg zamrzivača.

Otkrijte pametne uređaje uz LG ThinQ 2.0, instalirajte aplikaciju i naučite uživati i u onim stvarima koje ste do sada nevoljko odrađivali.