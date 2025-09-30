PISTA - Prva utrka bez kašnjenja: Preciznost, GPS i statistika u džepu

Mobilna aplikacija koja donosi preciznost i zajednicu u jednom; od privatnih testova do globalnih usporedbi. PISTA je projekt iza kojeg stoji ekipa entuzijasta čiji su hobiji, ali i dnevni posao, vezan uz autoindustriju, medije i tehnologiju

Bug.native utorak, 30. rujna 2025. u 07:03
Tim: PISTA
Projekt PISTA
Broj članova tima 6
Grad i zemlja Zagreb, Hrvatska
Otkad postoji 2024.
Komercijalizacija projekta U planu
Ciljano tržište Globalno
Tvrtke uzori u-blox
Proizvodi uzori RaceBox
Crowdfunding kampanja Da
Opis projekta Mobilna aplikacija za automobilističke entuzijaste koja omogućuje pronalazak protivnika, sinkronizaciju starta i visoku preciznost praćenja performansi vozila
Email kontakt za investitore fuel@pistaapp.com
URL https://pistaapp.com/

Svaki kvalitetan proizvod i usluga vrlo često proizađu kao jednostavno rješenje postojećem problemu. U slučaju aplikacije PISTA nije bilo ništa drugačije, gdje je začetnik njezina originalnog koncepta Matej Majstorović, gledajući na YouTubeu nasumični video jedne takozvane rolling utrke dva vozača, shvatio da ne postoji neki oblik sinkroniziranja starta između njih.

Dosad se start svodio na trubljenje "u hodu" u stilu 1-2-3-kreni, ili vikanje tog signala kroz spuštene prozore, eventualno korištenje fizičke reference na stazi kao trenutak u kojem se "stisne full gas." Kada vidite kako to (ne)funkcionira, teško je ne zapitati se "Pa zar ne postoji bolji način?".

Tada nije, ali sada je.

Rupa u ponudi kao prilika

PISTA je riješila upravo taj problem, tako da jedan vozač može pozvati drugog preko PISTA Networka i interaktivne mape na "Versus" utrku, bilo drag, bilo rolling tipa. Prilikom prihvaćanja poziva, proces sinkronizacije se pokreće, odnosno provjerava se jesu li svi parametri zadovoljeni i prihvaćeni (brzina, GPS preciznost...), nakon čega pokreće odbrojavanje i starta utrka.

Kako ne bi bila glorificirana samo štoperica, PISTA nudi dodatne funkcije, poput "Solo" izbornika, u kojem se može pokrenuti "Personal Best" utrka. U njoj odabirete svoje najbolje vrijeme iz neke od prije odvoženih "Versus" utrka, te se tako borite sami protiv sebe (nešto poput ghost racea, koji je popularan u tračkim simulacijama).

Glavni cilj bio je spojiti ozbiljnost jednog kvalitetnog mjernog alata za performanse limenih ljubimaca i gamifikacijske elemente, pogotovo na UX/UI relaciji, nešto što, između ostalog, niti jedna aplikacija slične namjene nije dosad imala. Primjerice, vozači imaju svoj ELO rating, koji se kalkulira na temelju omjera pobjeda, poraza i utrka od kojih se odustalo. Naravno, ne manjka ni ostalih statistika i podataka – grafovi ubrzanja, maksimalna postignuta brzina, delta vrijeme i slično, također su prisutni.

Od poziva do cilja: PISTA spaja vozače, sinkronizira start i mjeri svaku stotinku
Entuzijasti su glavni pokretači novih funkcionalnosti

PISTA je oživjela združenim snagama iskusnog razvojnog tima Pixion iz Zagreba, te samoborske agencije Direcut, specijalizirane za SEO content marketing projekte. Obje ekipe uključene u projekt iznimni su ljubitelji novih tehnologija i automobila, što se pokazalo da ide ruku pod ruku, jer ideja za daljnji razvoj ne nedostaje. Roadmap je jasan, kako onaj softverski, tako i hardverski.

Trenutačno se radi na implementaciji nove mogućnosti u obliku opcije spajanja third-party GPS uređaja, konkretno RaceBox uređaja. Oni su se pokazali najotvorenijim za suradnju, prije svega zato što imaju otvoreni razvojni softver za svoj hardver, koji je moguće koristiti za razvoj aplikacija koje koriste neki oblik pozicioniranja i mjerenja G-sila. Sa završetkom ovog "milestonea", korisnici će moći spojiti svoj RaceBox na aplikaciju PISTA, ali vrlo vjerojatno i ostale third-party GPS uređaje. Time će se znatno unaprijediti preciznost mjerenja, s obzirom na to da integrirani GPS moduli unutar mobitela mogu dostaviti samo jedno očitanje podataka u sekundi (1 Hz), dok uređaji poput RaceBoxa mogu odraditi i do 25 očitanja u sekundi (25 Hz), odnosno svakih 40 ms, uz 99,5% točnost, te preciznost pozicioniranja od 10 cm. Dugoročni plan je razviti svoj eksterni GPS modul koji će nativno raditi s aplikacijom PISTA, te tako pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo u svim segmentima.

To je samo jedna mala točka njihova razvojnog plana, a cilj im je, uz daljnju podršku novih korisnika i vanjskih investitora, razviti platformu koja će biti centralni hub za sve automobilističke entuzijaste, čije će mogućnosti daleko nadmašiti trenutačni set.



