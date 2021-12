Počinje World of Tanks Holiday Ops - ove godine zapovjednik misije je Arnold Schwarzenegger

Jedna od najuspješnijih online igrica s aktivnom zajednicom u Hrvatskoj i s više od 160 milijuna igrača u svijetu, World of Tanks, za ovogodišnje izdanje eventa Holiday Ops 2022. pripremila je posebno iznenađenje - gost je ni manje ni više nego legendarni glumac Arnold Schwarzenegger. World of Tanks besplatna je online igrica za više igrača, dostupna na osobnim računalima, na sustavima Windows, Mac i Steam. Igra je posvećena borbama tenkova u 20. stoljeću, a iznimno je važna taktika i razvoj strategije kako biste napredovali u ovoj uzbudljivoj avanturi. World of Tanks nudi preko 40 mapa za borbu povijesnih tenkova u razdoblju od 1 i 2 svjetskog rata te preko 600 tenkova u 5 različitih vrsta igre. Ako još niste zaigrali ovu igricu, Holiday Ops 2022. je idealna prilika da zakoračite u najzanimljivije doba u godini u gaming industriji. Čekaju vas brojna iznenađenja, dodatni bodovi, blagdansko raspoloženje i još mnogo toga.

World of Tanks Holiday Ops

Svake godine World of Tanks u ovo blagdansko vrijeme priređuje event Holiday Ops kojem je cilj nagraditi vjerne igrače i zahvaliti im se za sudjelovanje. Tako će se ove godine održati specijalan program u kojem će igrači dobivati dnevne izazove i misije od jedne od najvećih legenda akcijskih filmova svih vremena, Arnolda Schwarzeneggera. Njegov zadatak je izazvati sudionike da proučavaju i razviju strategiju kako doći do njegove razine. Sve što morate napraviti jest završiti misije koje je vaš zapovjednik (Schwarzenegger) postavio pred vas. Sve koji to uspiju čekaju i vrijedne nagrade u World of Tanks u obliku dodatnih bodova, različitih nagrada i drugih iznenađenja. Ako se već sada registrirate i zaigrate ovu igricu imat ćete priliku prikupiti ekskluzivne nagrade i bodove koji će vam pomoći da unaprijedite svoj položaj, te obogatite vaše iskustvo igranja. Uz to, ako se registrirate do 9. siječnja dobit ćete pristup ekskluzivnoj misiji zapovjednika Arnolda Schwarzeneggera koji će vas voditi kroz zanimljive zadatke.

“Zajednički rad s Wargaming timom na ovom posebnom projektu meni je bilo sjajno iskustvo i znam da će jednako tako biti uzbudljivo i svim igračima. Ja imam dugu povijest s tenkovima s obzirom da posjedujem M-47 Patton koji sam vozio u austrijskoj vojsci dok mi je bilo 18, tako da mi je poznato komandiranje ovim željeznim zvijerima. Nakon što me prijatelji s reddita godinama ispitivali o World of Tanks, sretan sam da napokon možemo svim fanovima ispuniti želju i ostvariti ovo partnerstvo između mene i World of Tanks. Holiday Ops je počeo, stoga ostavite blagdanske kolačiće sa strane i krenite sa mnom u avanturu i širenje blagdanskog raspoloženja na jedan malo drugačiji način.” - izjavio je Arnold Schwarzenegger.

World of Tanks

World of Tanks je besplatna PC video Igra tvrtke Wargaming. Epske i povijesne borbe uključuju pet primarnih tenkovskih klasa (laki tenkovi, srednji tenkovi, teški tenkovi, artiljerija, i lovci tenkova), 11 zemalja (Njemačka, Rusija, SAD, Francuska, UK, Kina, Japan, CZSL, Poljska, Švedska, Italija), i 30+ mapa inspiriranih stvarnim svjetskim lokacijama. U igri su važne strategije, ali i timski rad. Specijalno izdanje Holiday Ops 2022. dolazi u najljepše doba u godini. Čarobna atmosfera, blagdanski bonusi, specijalne misije i još mnogo različitih super iznenađenja. Holiday Ops 2022. starta 9. prosinca u 7 ujutro i traje do 10. siječnja 2022. u 7 ujutro. Besplatno se možete registrirati ovdje gdje možete potražiti i više informacija.

Posebno za naše tržište World of Tanks ima i ekskluzivni promo kod CROTENK22 za nove igrače iz Hrvatske koji donosi dodatne stvari u igri.

Upišite kod na worldoftanks.hr prilikom registracije i dobiti ćete njemački premium tenk Pz.Kpfw. III Ausf. K, 3 dana premium računa, 100k kredita, 4 Hrvatske zastavice za svoj tenk i još par iznenađenja.

I naravno možete podijeliti kod s prijateljima.