Pronađite idealan dar: Huawei tehnologija za svaki životni stil

Kako se blagdani približavaju, sve češće razmišljamo o zajedništvu, radosti i onom tihom zadovoljstvu kad pronađemo savršeni dar, onaj koji bez riječi govori: „Znam što voliš.“ Za sve koji traže promišljene, korisne i lijepe darove, Huaweijeva kolekcija nosivih i audio uređaja nudi odličan izbor, za različite životne stilove i navike. Prirodno se uklapaju u svakodnevicu – bilo da je riječ o strastvenim rekreativcima, onima koji brinu o zdravlju ili profesionalcima koji žive od dobre organizacije. Za svakoga se može pronaći idealan tehnološki pratitelj, usklađen s njegovim potrebama i željama.

Za one koji vole biti u pokretu: HUAWEI WATCH GT 6 serija, HUAWEI WATCH FIT 4 serija i HUAWEI FreeArc

Za ljude koji ne miruju, koji trče, istražuju staze, voze bicikl, skijaju, plivaju ili uživaju u sportovima na otvorenom, ključni su pouzdanost, snaga i izdržljivost. HUAWEI WATCH GT 6, HUAWEI WATCH FIT 4 i HUAWEI FreeArc stvoreni su upravo za takav ritam: da prate, podrže i potaknu u svakoj aktivnosti.

HUAWEI WATCH GT 6

HUAWEI WATCH GT 6 serija pretvara ideju „idi dokle god želiš“ u svakodnevnu stvarnost, zahvaljujući bateriji koja može potrajati i do 21 dan. No njegova snaga ne leži samo u autonomiji. Posebno će se svidjeti biciklistima zbog funkcije virtualne snage bicikliranja (virtual power), koja je odlična za one koji nemaju zaseban mjerač snage. Sat na temelju brzine, nagiba i tjelesne mase izračunava watte i pomaže držati trening u pravilnim zonama opterećenja. Napredniji korisnici mogu povezati dodatne senzore trećih strana – trake za srčani puls, senzore kadence, mjerače snage – i dobiti detaljne podatke poput FTP vrijednosti. Uz to, novi HUAWEI Sunflower pozicijski sustav još preciznije bilježi rutu.

Sat ne prati samo sport, nego i opće stanje organizma. Funkcije za praćenje emocionalnog blagostanja tijekom dana daju bolji uvid u to kako se doista osjećate i pomažu uskladiti fizičko i mentalno zdravlje.

Za one kojima je važan i izgled, HUAWEI WATCH FIT 4 savršen je primjer da se stil i funkcionalnost mogu savršeno slagati.

HUAWEI WATCH FIT 4

HUAWEI WATCH FIT 4 iznimno je lagan i tanak, pa ga je lako nositi od jutra do večeri. Teži tek 27 grama, debljine je svega 9,5 mm, a karakterističan 3D dizajn kućišta daje mu moderan i profinjen izgled. Ispod te elegantne vanjštine nalazi se moćan set funkcija: prilagodljivi planovi treninga, AI trener i analiza podataka za više od 100 sportskih načina rada. Baterija traje dugo, a zahvaljujući HUAWEI Wireless SuperCharger tehnologiji druge generacije, već 10 minuta punjenja često je dovoljno za cijeli dan korištenja. WATCH FIT 4 jednako dobro izgleda u teretani, uredu i u večernjem izlasku.

Za pravi „ritam u pokretu“ tu su HUAWEI FreeArc slušalice. Dizajnirane su tako da sigurno stoje u uhu, čak i tijekom intenzivnog treninga, zahvaljujući 140° Optimal Triangle Support konstrukciji i promišljenom rasporedu težine. Ergonomski oblik s mekim, zaobljenim linijama smanjuje pritisak na uho i omogućuje prozračno, ugodno nošenje dugo vremena. Otvoreni dizajn omogućuje da čujete što se događa oko vas, a istodobno uživate u kvalitetnom zvuku.

Uz IP57 otpornost na vodu, slušalice bez problema prate znoj, kišu i zahtjevnije uvjete. HUAWEI FreeArc su odličan izbor za sve koji žele slobodu pokreta i dobar zvuk, bez kompromisa.

Za one koji vole učinkovitost: HUAWEI WATCH 5 i HUAWEI FreeBuds 7i

Kad shvatite koliko je vrijeme dragocjeno, prirodno poželite iz dana izvući najbolje – bez dodatnog stresa. Tu veliku razliku mogu napraviti pametni pomoćnici koji vam pomažu da sve držite pod kontrolom, a pritom ne žrtvujete zdravlje ni mir.

HUAWEI WATCH 5

HUAWEI WATCH 5 nije tek još jedan pametni sat, nego mala „komandna ploča“ na zapešću. Dizajniran je da olakša svakodnevicu: od praćenja zdravlja do obavijesti i kratkih zadataka koje inače radite putem telefona.

Zahvaljujući Multi-sensing X-TAP tehnologiji, sat u jednom mini modulu objedinjuje EKG, PPG i napredni taktilni senzor. To omogućuje brza i precizna mjerenja, ali i jednostavnu interakciju – jedan dodir, jedan pogled, gotovi ste. Ako želite brzo provjeriti zasićenost krvi kisikom, dovoljno je dotaknuti senzor i za desetak sekundi imate rezultat. Ako se ne osjećate najbolje, trosekundnim pritiskom pokreće se Health Glance koji u manje od minute prikazuje 11 ključnih pokazatelja i njihovu interpretaciju. To nije više samo „praćenje podataka“, nego prava podrška u svakodnevnoj brizi o sebi.

Dodatan adut su pametne geste (Smart Gestures): pozive možete odbiti ili prihvatiti, utišati alarm ili okinuti fotografiju na telefonu jednostavnim pokretima šake i prstiju. Uz podršku za eSIM, sat omogućuje pozive i bez telefona u ruci – praktično u šetnji, vožnji biciklom ili kad ne želite vaditi mobitel.

Kada vam zatreba mir za rad ili odmor, HUAWEI FreeBuds 7i savršeno nadopunjuju cijelu priču.

HUAWEI FreeBuds 7i

FreeBuds 7i nisu samo „slušalice“, nego svojevrsni osobni zvučni kutak. Inteligentno dinamičko poništavanje buke (Intelligent Dynamic ANC 4.0) prilagođava se okruženju i aktivno prigušuje vanjske zvukove, stvarajući mirnu „zonu“ za koncentraciju ili opuštanje. Mikrofon s prepoznavanjem zvuka putem kosti i AI algoritmi poništavanja šuma brinu da vas sugovornici jasno čuju čak i na prometnoj ulici ili u javnom prijevozu.

HUAWEI FreeBuds 7i

Za trenutke odmora tu je i prostorni zvuk (Unlimited Spatial Audio) s praćenjem pokreta glave, koji stvara dojam da ste „u središtu“ glazbe ili filma. Bilo da radite, učite, putujete ili se samo želite maknuti od gradske buke, FreeBuds 7i pomažu vam da se usredotočite na ono što vam je u tom trenutku važno.

HUAWEI FreeBuds 7i

Dar koji ostaje uz vas cijelu godinu

Kada se spoje dobra organizacija, briga o zdravlju i uživanje u malim svakodnevnim trenucima, život postaje opušteniji i ispunjeniji. Svi navedeni HUAWEI uređaji potpuno su kompatibilni i s Androidom i s iOS-om, što znači da se lako uklapaju u postojeće navike i uređaje koje već koristite.

Ovih blagdana umjesto „još jednog običnog poklona“ možete odabrati nešto što će doista biti od koristi - uređaje koji će pratiti treninge, čuvati zdravlje, olakšati organizaciju i omogućiti da se svaki trenutak doživi punije.

Bilo da darujete sebe ili nekoga tko vam je posebno važan, Huaweijevi nosivi uređaji i audio dodaci osmišljeni su kao pratitelji na duge staze. Oni prate svaki izazov, svako postignuće i sve mirne trenutke između. Tako dar ne ostaje samo lijepa gesta za blagdane – nego svakodnevni podsjetnik na brigu, pažnju i podršku.