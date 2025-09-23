Huawei Watch GT 6 pametni satovi s baterijom koja traje do 21 dan dostupni u prednarudžbi

Prednaručite nove modele izvrsnih Huaweijevih satova po izvrsnim maloprodajnim cijenama, a do 31. listopada dobit ćete i vaučer za dodatni popust u iznosu od 30 €

HUAWEI WATCH GT 6 Series, lansirana prošlog tjedna na velikom globalnom eventu u Parizu, sada je dostupna i na našem tržištu u pretprodaji. Svi kupci koji se odluče za jedan od osam novih modela iz Huaweijeve nove serije, dobit će 30 eura vaučer za bilo koji sat iz HUAWEI WATCH GT 6 serije.

Inspirirani motom „Ride the Wind“, HUAWEI WATCH GT 6 Series pametnih satova svim korisnicima koji teže aktivnom i zdravom životu donose osjećaj slobode i lakoće. Ostajući vjerni nasljeđu GT serije, novi modeli kombiniraju vrhunski dizajn i funkcionalnost, uz impresivno trajanje baterije do 21 dan te izuzetnu preciznu GPS tehnologiju. Savršeno za svakodnevno nošenje i razne sportske aktivnosti, a veliki plus je i povezivost s Android i iOS uređajima.

Izvanredna tehnologija za dugotrajnu bateriju i precizno pozicioniranje

Najnoviji HUAWEI WATCH GT 6 satovi dolaze s naprednom baterijom koja ima 65% veći kapacitet u usporedbi s prethodnom generacijom. Modeli WATCH GT 6 Pro i WATCH GT 6 (46 mm) nude do 21 dan trajanja baterije u uvjetima povremene upotrebe, dok elegantni WATCH GT 6 (41 mm) traje do 14 dana pri standardnoj uporabi. Sat je iznimno pouzdan - bez obzira nosi li se svakodnevno ili se koristi tijekom dužih putovanja.

Nova generacija Sunflower GPS sustava omogućuje još preciznije pozicioniranje što je ključno za sportove poput trail trčanja, biciklizma i planinarenja. Sustav osigurava detaljnu analizu rute, tempa, udaljenosti i visinske razlike, uz bolju sigurnost pri kretanju u udaljenim područjima.

Vrhunski dizajn i materijali

WATCH GT 6 Pro ističe se podignutim okvirom oko brojčanika i 5,5% većim zaslonom u odnosu na prethodnika, što pruža bolje korisničko iskustvo. Serija podržava vršnu svjetlinu zaslona do 3000 nita i tako omogućava savršenu vidljivost čak i na jakom suncu. Svi modeli su izrađeni od vrhunskih materijala koji osiguravaju otpornost, ali i sofisticirani izgled. Satovi su napravljeni od safirnog stakla zrakoplovne kvalitete, kućišta od titanija i nano keramike sa stražnje strane. Dostupni su s tri različita remena: smeđim, srebrnim i crnim te tako omogućuju savršen stil za poslovne, ležerne i sportske prilike. Model WATCH GT 6 (46 mm) inspiriran je biciklizmom te dolazi u svježoj zelenoj boji s trobojnom gradacijom na okviru, dok WATCH GT 6 (41 mm) uključuje inovativne kopče za bolje prianjanje i udobnost.

Četiri napredna načina vježbanja za bolju formu

HUAWEI WATCH GT 6 prvi je pametni sat koji nudi virtualni mjerač snage (power meter), pružajući biciklistima precizno mjerenje intenziteta vožnje temeljem sofisticiranih algoritama i testiranja u aerodinamičnom tunelu. Snaga bicikliranja može se pratiti u stvarnom vremenu na zapešću s preciznošću bliskoj profesionalnim mjeračima snage.

Uz to, ovaj pametni sat nudi dodatne profesionalne opcije za trail trčanje, skijanje i golf, omogućujući napredne uvide i analize za sportske aktivnosti.

Napredno, intuitivno i sveobuhvatno praćenje zdravlja

HUAWEI WATCH GT 6 seriju pokreće potpuno novi TruSense sustav za cjelovitu brigu o zdravlju. Kroz višedimenzionalnu analizu, sat pruža detaljne uvide u kardiovaskularno zdravlje te stalni nadzor tijekom dana i noći. Novouvedeni HRV pokazatelj (varijabilnost otkucaja srca), posebno tražen među sportašima, omogućuje bolji uvid u status oporavka i učinkovitost treninga. Pametni sat WATCH GT 6 analizira i emocionalno stanje, razinu aktivnosti, zdravlje srca i kvalitetu sna, koristeći napredne algoritme kako bi korisnicima pružio personalizirane savjete i preporuke. Na taj način potiče stvaranje zdravijih navika, počevši od malih dnevnih promjena.

Cijene, dostupnost i posebna ponuda

Korisnici već sada mogu prednaručiti satove iz HUWEI WATCH GT 6 Series po sljedećim preporučenim maloprodajnim cijenama: Watch GT 6 41 mm, bijeli i ljubičasti - 259 eura, model milanese - 329 eura. Model Watch GT 6 46 mm - 259 eura, a zeleni 279 eura. Watch GT 6 Pro 46 mm crni i sand gold modeli mogu se prednaručiti po cijeni od 379 eura, a titanium po cijeni od 499 eura. Do 31. listopada kod ovlaštenih maloprodajnih zastupnika kupci će dobiti 30 EUR vaučer za HUAWEI WATCH GT 6 Series.

Huawei je nedavno lokalno predstavio u HUAWEI MatePad 11.5 tablet, a na tržištu će se uskoro naći i novi uređaji poput FreeBuds 7i slušalica te Watch Ultimate 2 sata.

O Huaweiju

Huawei je sa svojim proizvodima i uslugama prisutan u više od 170 zemalja te se njima koristi trećina svjetske populacije. Četrnaest centara za istraživanje i razvoj postavljeno je u zemljama diljem svijeta, uključujući Njemačku, Švedsku, Indiju i Kinu. Huawei Consumer Business Group jedna je od tri poslovne sastavnice Huaweija čiji su fokus pametni telefoni, računala i tableti, nosivi pametni uređaju, usluge „u oblaku“ (cloud) i sl. Globalna mreža Huaweija izgrađena je na 30 godina ekspertize u telekom sektoru, a posvećena je pružanju najnovijih tehnoloških iskoraka potrošačima diljem svijeta.

Za više informacija posjetite HUAWEI službenu stranicu.