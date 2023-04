Ronis daje 15% popusta na ANC slušalice za čitatelje Buga

Ideja za ANC tehnologiju datira još 30-tih godina prošlog stoljeća, a realizirana je 1950-ima kao dio razvoja avionske tehnologije. DOnosimo pregled najboljih in ear i over ear ANC slušalica

Aktivno uklanjanje buke (engl. Active Noise Cancelling, skraćeno ANC) je sve važniji faktor u izboru slušalica. Ova tehnologija omogućuje korisnicima da uživaju u glazbi bez vanjskih smetnji, poput zvukova prometa ili razgovora drugih ljudi u blizini, što je osobito korisno tijekom putovanja ili rada u bučnom okruženju. Tako su idealne za korištenje tijekom letova, u vožnji vlakom, busom, šetnji gradom ili u uredu, a pomažu i mnogima koji pate od tinitusa.

Povijest poništavanja buke

Kod “novih” tehnologija često nas iznenadi koliko zapravo nisu nove, barem ne u širokom komercijalnom smislu. Ideja za ANC tehnologiju datira još 30-tih godina prošlog stoljeća, a realizirana je 1950-ima kao dio razvoja avionske tehnologije. Inženjeri su tada radili na rješenjima koja bi smanjila buku u kabini tijekom leta, te prve ANC slušalice bile su velik komad hardvera, a i prilično skupe.

Tek 1989. godine je Bose predstavio prve komercijalne ANC slušalice, a 10 godina kasnije počeli su njima snabdijevati putničke aviokompanije. Šire poznata serija slušalica Quiet Comfort istog proizvođača počela se proizvoditi u 2000-tim, a desetak godina kasnije svi važniji proizvođači nude ANC slušalice. Tada je to bilo samo u najskupljoj klasi, a danas se one sasvim upotrebljive mogu pronaći već ispod 60-tak eura.

Kako to radi?

Sustav se temelji na senzoru koji “sluša” zvukove izvan i unutar slušalica, ANC čipsetu koji procesira te informacije, te zvučniku unutar slušalice koji poništava vanjski zvuk pomoću neutralizirajućih obrnutih zvučnih valova. Ova tehnologija može ukloniti do oko 90% buke u okolini i kod naglavnih slušalica to čini puno uspješnije nego kod modela koje stavljamo u uho (popularno in-ear ili buds). Bitan dio sustava je mjesto, odnosno lokacija mikrofona koji će “loviti" buku - neki proizvođači stavljaju mikrofon unutar slušalica, drugi izvana. Mikrofon postavljen izvan slušalica ima bolju osjetljivost na buku i to ga čini izvrsnim za poništavanje buke srednjih frekvencija (govor i slični zvukovi). Ali taj sustav je slabiji protiv zavijanja vjetra i sličnih oblika slučajne buke. Kombinacija dva mikrofona, postavljena unutar i izvana slušalica daje najbolje rezultate. To je hibridni ANC sistem za koji postoje nazivi kao True Adaptive Noise Canceling. Takve slušalice su naravno među skupljima i boljima u pogledu iskustva korištenja.

Glavni motiv za nabavku takvih slušalica je kupnja osobnog mira, lakše koncentracije. Osim toga za bolji audio doživljaj potrebna je manja glasnoća, što znači da su ANC slušalice zdravije za naš sluh. S druge strane ako se krećete u prometu ili trčite, opasno bi bilo da niste svjesni upozoravajućih zvukova okoline, pa u tom slučaju nije dobro uklanjanje buke. Mnogi napredniji modeli imaju mogućnost reguliranja ANC razine. Zahtjevniji slušatelji mogli osjetiti degradaciju zvukova na visokim frekvencijama kod nekih slušalica, ali to će rijetki čuti i oni najčešće slušaju glazbu u svojim sobama na stereo zvučnicima. U svakom slučaju je benefit uklanjanja pozadinske buke za doživljaj zvuka i veći od svih nedostataka.

Ovdje su nam izdvojili najpopularnije modele:

In ear top 5

1. MARSHALL Motif A.N.C.

2. BOSE QuietComfort Earbuds ANC

3. Slušalice JABRA Elite 4 Active ANC

4. JBL Reflect Aero TWS ANC bijele

5. KEF Mu3 ANC

Over ear top 5

1. Audio-Technica ATH-ANC500

2. BOSE QuietComfort 45

3. Slušalice JBL Live 460NC

4. KEF Mu7 ANC

5. Bowers & Wilikins Px7 S2

