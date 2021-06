RTX i DLSS u praksi s Asus ROG Strix Gaming RTX 3070 OC

Nakon pauze ponovo se vraćamo druženju s Asusovom karticom ROG Strix Gaming RTX 3070 OC koja će nam poslužiti za demonstraciju performansi pri korištenju tehnologija RTX ray tracing i DLSS u igrama Minecraft i Metro Exodus.

Minecraft je bez sumnje popularnija od ove dvije igre. Točnije, riječ je najpopularnijoj igri svih vremena koja je do sada prodana u preko 200 milijuna primjeraka. Minecraft je sandbox igra u kojoj igrači istražuju proceduralno generirani 3D svijet specifičan po specifičnoj kockastoj grafici koja podsjeća na lego kocke. S obzirom na jednostavnu grafiku, nadogradnja koju je sa sobom donijela nadogradnja na RTX efekte i DLSS krajem prošle godine učinila je Minecraft drastično ljepšom igrom nego što je prije bila. Štos je u tome da je osim podrške za ray tracing Minecraft s tom nadogradnjom dobio i neke druge grafičke dodatke poput različite grubosti tekstura objekata, što druge igre imaju već godinama, no u Minecraft jednostavno nije bilo implementirano.

S obzirom da je riječ o igri koja cilja na minimalno tehnički potkovane korisnike, ne čudi što Minecraft uopće ne dopušta reguliranje razlučivosti. Sve druge grafičke opcije slijede sličan princip - možemo uključiti i isključiti određene efekte, no nema finog podešavanja. Isto je i s ray tracingom i DLSS-om kojeg u video opcijama Minecrafta možemo naći pod imenom "Upscaling". Možemo samo uključiti ili isključiti tehnologiju, ali ne i podesiti omjer performansi i kvalitete prikaza.

Koliko se Minecraft grafički mijenja možete djelomično vidjeti na priloženim screenshotovima iz igre, uz malu napomenu. Za najbolji doživljaj grafike potrebno je u Minecraftu učitati svijet koji je optimiziran za iskorištavanje novih efekata. Srećom, Nvidia je na Minecraftovu tržnicu dodacima dodala cijeli niz bestplatnih svijetova optimiziranih za tu svrhu.

S obzirom da smo igru isprobali na ekranu razlučivosti 4K s karticom koja ne predstavlja vrh Nvidijine ponude, ne čudi što je za optimalan framerate toplo preporučljivo koristiti DLSS. Tu ne pomaže što Minecraft već u startu nema baš najbolje performanse pri razlučivosti 4K i s uključenim svim efektima - svega 60 fps. Uključivanjem ray tracinga ta brojka pada na 15 fps čime igra postaje neigriva, no DLSS tu spašava stvar i vraća performanse na prihvatljivih 30 fps. Utjecaj DLSS-a, odnosno, upscalinga na kvalitetu prikaza je vidljiv i to u obliku solidnog zamućenja udaljenih tekstura.

Metro Exodus Enhanced Edition

U igri Metro Exodus također imamo otvoren svijet, no grafika je u startu mnogo mnogo ljepša nego u Minecraft. S Metro Exodusom Nvidia je promovirala ray tracing i DLSS sa serijom kartica GeForce RTX 20, no mi smo za testiranje koristili posve novu inačicu Enhanced Edition kod koje je kompletni 3D engine prilagođen izvođenju s ray tracingom. Štoviše, u ovoj inačici igre ray tracing uopće nije moguće isključiti budući da je integralni dio 3D enginea. Kako je i red; Metro Exodus EE nudi cijeli niz grafičkih postavki s kojima je moguće prilagoditi izgled igre, pa samim time i njene hardverske zahtjeve. U kontekstu ray tracinga imamo nekoliko razina postavki, a isto je i s DLSS-om gdje možemo odabrati profile Quality, Balance, Performance i Ultra Performance. Naravno, DLSS je moguće i isključiti.

Igru smo isprobali s grafičkim postavkama podešenim na profil Ultra, ray tracing podešen na profil Ultra, varirajući razinu DLSS-a od isključenog do profila Ultra Performance kod kojeg se igra interno renderira na prikazane razlučivosti (u našem slučaju nativna razlučivost je 4K). Kao što vidimo, iako su performanse igre daleko bolje nego kod Minecrafta budući da i bez DLSS-a pri 4K možemo izvući 30-ak sličica po sekundi, uključivanjem ove tehnologije performanse značajno rastu, pa je profilom Ultra Performance moguće prebaciti 100 fps. To je zapravo i dosta bitno jer je Metro Exodus horor FPS.

Kao što i sami možete vidjeti na priloženim screenshotima, implementacija DLSS-a u najnovijoj verziji Metro Exodusa je prilično dobra, pogotovo u kontekstu zamućivanja koje je čest problem kod korištenja ove tehnologije. Uočljiva zamućenja vidimo tek na profilu Ultra Performance, a koji je u primarno zamišljen za igranje na televizorima kod kojih je igrač daleko od ekrana i ne može vidjeti sitne detalje grafike. S druge strane, vidimo da grafika nakon uključenja DLSS-a ponešto gubi na konstrastu, a slabije dolaze do izražaja i normal mape (pogledajte pod u prvoj seriji slika). Također vidimo da dolazi do povremenih problema sa sjenama, što je najviše vidljivo u trećoj seriji screenshotova, s lokomotivom u kadru - sjene naglo nestaju ispod stola na desnoj strani slike te iza stražara u donjem lijevom kvadrantu slike. No iskreno, te detalje uočili smo tek nakon snimanja screenshotova - tijekom igranja ih nismo primjećivali, za razliku zamućenosti koja kod loših implementacija DLSS-a odmah dolazi do izražaja.