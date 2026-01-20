T brend najvrjedniji je telekomunikacijski brend u Europi i svijetu

Deutsche Telekom, u sklopu čije grupe djeluje i Hrvatski Telekom, ostvario je najveću vrijednost brenda u svojoj povijesti te još jednom potvrdio status najvrjednijeg telekomunikacijskog brenda na svijetu. Prema najnovijem izvještaju „Brand Finance Global 500“, T brend zadržao je vodeću poziciju među globalnim telekomunikacijskim brendovima. Također, ostao je najjači korporativni brend u Europi i Njemačkoj.

PR utorak, 20. siječnja 2026. u 15:11

Vrijednost T brenda sada iznosi 96,2 milijarde američkih dolara, što predstavlja rast od 12,8 posto u odnosu na prošlu godinu i najvišu razinu u povijesti kompanije. Deutsche Telekom dodatno učvršćuje prednost pred konkurentima Verizonom i AT&T‑om te zauzima 11. mjesto na ljestvici najvrjednijih svjetskih brendova, kao jedina europska kompanija u samom vrhu.

Od 2020. godine vrijednost T brenda porasla je za više od 140 posto, što potvrđuje uspješnu dugoročnu strategiju brenda i snažan međunarodni rast. T brend danas predstavlja prepoznatljiv simbol povezivosti, povjerenja i tehnološkog napretka za korisnike diljem Europe i svijeta, uključujući i Hrvatsku.

„Brend Telekom nastavlja svoj uspješan rast. Rezultati jasno pokazuju da naša jasna strategija, dugoročni kontinuitet i kreativna snaga daju rezultate“, poručuje Uli Klenke, direktor brenda u Deutsche Telekomu. „S mrežama visokih performansi, inovativnim proizvodima i izvrsnim uslugama ljudima otvaramo mogućnosti digitalizacije te stvaramo povezanost i bliskost ondje gdje udaljenosti razdvajaju.“

Prema analizi Brand Financea, rast vrijednosti T brenda rezultat je dosljednog upravljanja brendom, snažnog gospodarskog i tehnološkog razvoja te kontinuiranih ulaganja u mrežnu kvalitetu i korisničko iskustvo u Europi i SAD‑u. Ključni čimbenici su inovativnost, korisnička podrška, povoljni omjer vrijednosti i cijene, preporuke korisnika i visoka razina povjerenja koju brend uživa na različitim tržištima.

Snažna međunarodna prisutnost i integracija krovnog T brenda na europskim tržištima dodatno učvršćuju njegovu percepciju globalnog lidera u telekom industriji. U tom okviru i Hrvatski Telekom, kao dio Deutsche Telekom grupe, pridonosi snazi T brenda kroz ulaganja u mreže nove generacije i vrhunsko korisničko iskustvo na hrvatskom tržištu.

 



