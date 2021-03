Tradicionalna industrija osiguranja postala magnet za IT stručnjake

Svima je poznata priča o tome kako će IT industrija u budućnosti rasti, no manje je poznata činjenica da se neke industrije, do sada smatrane tradicionalnima, ubrzano okreću digitalizaciji i transformaciji poslovanja. Lider u tom području kod nas je Croatia osiguranje, kompanija s više od 130 godina tradicije, koja je na vrijeme prepoznala što budućnost nosi i kamo želi ići.

Čekanje u redu s gomilom papira stvar je prošlosti, rješavanje stvari sad i odmah je must, a mobitel jedini šalter na koji moramo doći, bez čekanja naravno. Da bi u tome uspjeli, u Croatiji su na vrijeme posložili stvari i odlučili ići digitalno. Naravno, i dalje je prodajna sila Croatije na terenu, bez premca u usluzi za klijenta, no i njima poslovni život olakšava i ubrzava digitalna transformacija kojom CO unaprjeđuje svoje poslovanje.

Okupili su neke od najboljih ljudi iz IT industrije, a u suradnji s FER-om na InsurTech studiju sami educiraju buduće eksperte u tom području. Od DevOps i sistemskih inženjera preko poslovnih analitičara i softverskih inženjera do inženjera za poslovnu inteligenciju i podatkovnu znanost, svima je zajedničko da svoja znanja, karijere i budućnost grade u agilnim i krosfunkcionalnim timovima u Croatiji. Zašto? Zato jer je dobro biti u Croatiji. Ne samo zbog uvjeta rada, niza posebnih pogodnosti, bonusa i stimulacija, stalnih edukacija i razvojnih programa, već i zbog prilike da budu dio tima koji predvodi digitalne trendove i transformira industriju osiguranja.

A koji su to poslovi budućnosti koji u Croatiji postoje već danas, što i kako rade stručnjaci koji pomiču granice industrije osiguranja, pogledajte u videu.

Da riječi potvrđuju djela najbolje pokazuje ulaganje u nove tehnologije te preko 200 milijuna kuna usmjerenih u projekte transformacije i digitalizacije poslovanja. Dovoljno je reći da su prvi u Hrvatskoj osmislili 100 posto digitalno osiguranje LAQO, ali tu njihova priča ne prestaje i imaju snažnu ambiciju pokretati trendove te razvijati cjelokupnu industriju.

Croatia kontinuirano radi na razvoju svog tima, osobito u Sektoru za informacijske tehnologije. Trenutno se zapošljavaju stručnjaci na pozicijama sistem, software i DevOps inženjera te poslovni analitičari.

A da je ovo pametan put za razvoj karijere uvjerite se posjetom na pametnekarijere.hr. Prijavite se i iz prve ruke saznajte zašto je dobro biti u Croatiji.