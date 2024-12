U novu godinu s novim softverom: Office 2021 Pro 35,34 €, Windows 11 Pro za malo novca - Godeal24

Godeal24 nudi izuzetno povoljne, originalne i trajno aktivirane Windows i Office softverske pakete. Windows 11 Pro samo 13,25 €, Office 2021 Pro Plus samo 35,24 €

Office 2021 Professional Plus ostaje jedan od najtraženijih paketa za produktivnost, bilo da ste uredski radnik ili samozaposleni profesionalac, ali nije jeftin. Međutim, kupnjom ključa za Office 2021 Professional Plus od pravog web trgovca možete uštedjeti hrpu novca i biti sigurni da je vaš softver legitiman. Novogodišnja rasprodaja Godeal24 2025 službeno je započela s velikim popustima na Microsoft Office i Windows aktivacijske ključeve. Trajni Office 2021 Pro Plus ključ za jedno računalo košta samo 35,24 €, što je čak 90% popusta s obzirom na originalnu cijenu. Ima moćne funkcije analize podataka i izvješćivanja, koje vam mogu pomoći da jednostavno upravljate podacima i analizirate ih, kao i stvarate složena izvješća i grafikone.

Da biste pokrenuli Office 2021 Pro, trebat će vam Windows 10 ili novija verzija. Ako vaš sustav ne ispunjava zahtjeve, možete se odlučiti za Office 2016 Pro Plus, po cijeni od 15,29 €. Iako je to starija verzija, još uvijek pokriva sve vaše osnovne potrebe za produktivnošću. Međutim, idealna opcija je nadogradnja na Windows 11 Pro. Ne morate brinuti o visokim troškovima – Godeal24 nudi originalni Windows 11 Pro ključ za samo 13,25 €. Bilo da kupujete za sebe ili tražite savršen dar za voljene osobe, iskoristite ove uštede sada i dočekajte Novu godinu s najboljom tehnologijom! Ova ponuda istječe za tjedan dana, stoga požurite.

Božićna ušteda! Office 2021 po super cijeni

Vrlo povoljan originalni Windows OS

Office paketi za MAC

Bundle ponuda (promo kod SGO62)

Do 50% popusta na ostale Microsoftove alate (promo kod SGO50)

Ostali softver za računalo

Kako kupiti aktivacijski ključ?

Nakon odabira artikla, krenite u proces kupnje, nastavite kao gost (ili kreirajte novi račun), a zatim ispunite polja s traženim podacima za račun.

Odaberite CWALLETCO kao platformu plaćanja i nastavite na sljedeći korak.

Odaberite željeno sredstvo plaćanja. Savjetujemo da koristite PayPal.

Godeal24 je online trgovina koja prodaje ključeve za računalne operativne sustave, uredski softver i softver za igre na globalnom tržištu. Godeal24 uvijek održava koncept kupca na prvom mjestu i donosi najbolje proizvode i usluge našim kupcima. Kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo, proces kupovine Godeal24 vrlo je jednostavan. Nakon naplate, aktivacijski ključ softvera i detaljne upute za instalaciju bit će poslani na vaš e-mail u roku od nekoliko minuta. A oko procesa instalacije i korištenja, korisnici se u bilo kojem trenutku mogu obratiti Godeal24 profesionalnom timu korisničke službe koji je online 24/7.

Svojim visokokvalitetnim proizvodima i profesionalnim uslugama, Godeal24 je dobio ocjenu 4,9 i ocjenu zadovoljstva od 98% na TrustPilotu (neovisna platforma za korisnike za ocjenu usluge i kvalitete proizvoda), što je korisnička potvrda i priznanje Godeal24!

Kontaktirajte Godeal24: service@godeal24.com

--

Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.