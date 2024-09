Umjetna inteligencija može preklopiti vaš uređaj?

Pojavom prvih pametnih telefona, metode poslovanja i komunikacije značajno su se promijenile. Pametni telefoni postali su čovjekov mehanički najbolji prijatelj zbog njihove najveće prednosti - omogućavanja jednostavnog i učinkovitog obavljanja svakodnevnih obveza. Dalje, moderni hype koji je preuzeo svijet zbog umjetne inteligencije, primorao je proizvođače da njihove pametne telefone učine doista pametnima. Vjerojatno mislite, ali kako to meni uopće može pomoći u životu? Znam i sam koristiti tražilicu ili prevoditi stvari. Jeste li ikada čuli za uzrečicu: vrijeme je novac?

Navigacija kroz život nikada jednostavnija

Zamislite kako odlazite na posao i prva stvar u rasporedu je važan sastanak sa šefom odjela. Međutim, osjećate se preplavljeno jer vas malo pere sezonska depresija zbog nagle promjene vremena. Da ne spominjemo koliko je teško ponekad samo izaći iz toploga kreveta, naravno da nakon izlaska iz kuće zapinjete u prometu jer je na glavnoj prometnici opet pokvaren semafor i promet je u kolapsu. Žustro stižete do parkinga i netko se parkirao na vaše mjesto (iako će vam drugi pametovati da ste mogli napisati na parking da je to vaše mjesto) i na svu sreću ste pronašli prvo slobodno mjesto ulicu dalje. Istrčavate iz auta i ulazite u ured, a zatim osjetite nagli val pozitive jer svi kasne na sastanak. Međutim, sve što je lijepo, kratko traje, a tako i vaša sreća jer je sastanak počeo, a vi ste jedini koji niste ponijeli službeni laptop kako biste zapisali najvažnije detalje i prezentirali svoj dio.

Današnji uređaji koji dolaze s umjetnom inteligencijom su pametni tako da mogu razlikovati govornike i ispisati vam tekst koji ste snimili s mikrofonom

Ne trebate brinuti jer živite u 2024., dovoljno je da izvadite vaš preklopni uređaj i upalite diktafon. Današnji uređaji koji dolaze s umjetnom inteligencijom su pametni tako da mogu razlikovati govornike i ispisati vam tekst koji ste snimili s mikrofonom. Za one posebno lijene (ili one koji nemaju vremena), nakon izdvajanja teksta možete zatražiti umjetnu inteligenciju da vam prezentira sažetak teksta kako biste automatski imali gotove informacije. Također, zbog toga što je vaš uređaj istovremeno i varijacija tableta, efikasno možete pristupiti svojoj excel tablici kako biste jasno prezentirali svoje podatke. Bitno da vam se kolegica dva dana ranije rugala što ste nabavili preklopni uređaj jer kome to treba?

Sastanak je završio, a vama kritično treba još jedna kava. Dolazite u kuhinju i primjećujete da je došao novi aparat za kavu i shvaćate da ga sami trebate složiti. Sa smješkom rasklapate svoj pametni uređaj, palite kameru i stavljate fokus na aparat za kavu. Zatim pritiskom na sredinu donjeg ruba ekrana palite novu funkciju umjetne inteligencije, tzv. circle to search. Označite aparat za kavu i uređaj vam izbacuje točan model aparata s pomoću kojega možete pronaći i upute za korištenje kako biste u par minuta došli do dugo iščekivane kave.

Preklopite kolege koji ne vjeruju u vas

Kako se možete istaknuti u mnoštvu? Realno, danas gotovo svi pametni telefoni mogu obavljati istu funkciju, bilo to čitanje mailova, praćenje društvenih mreža, rješavanje poslovnih dokumenata pa čak i izrada marketinškog materijala. Želite sugerirati marketinškom odjelu kako ste otprilike vizualizirali vašu iduću kampanju i vadite olovku kako biste doslovce nekome nacrtali što želite. Eh, uporaba olovke i pametnog uređaja nije ništa revolucionarno, međutim, s razlogom smo ranije upotrijebili termin „čovjekov mehanički najbolji prijatelj“.

Nacrtali ste kolegi ideju koju imate i on se čudi zašto se na ekranu nalazi neki plavkasti okvir generiraj. Vidite, vi možete generirati sliku na temelju skice koju ste nacrtali te vam uređaj daje više varijanti slike i u različitim oblicima, bio to strip, akvarel, portret itd. Isto vrijedi i za postojeće fotografije, tako da sljedeći put kada vam prijatelji ne budu vjerovali da ste osvojili trofej na lokalnom turniru, vi si ga sami možete nacrtati i generirati tako da vam stoji u ruci.

Je li došlo vrijeme za pauzu? Razmišljate što ćete naručiti i s kolegom dogovarate burger, međutim šef vas je tog dana zamolio da se pobrinete za važnog klijenta iz Mađarske kako bi mu put ostao što bolje zapamćen. Nažalost, ne možete se sporazumjeti s klijentom jer on ne govori engleski. Sada možete tijekom poziva u realnom vremenu prevoditi vaš jezik, ali i jezik osobe s kojom pričate. Identična funkcija vam je omogućena i kada ne razgovarate tijekom poziva nego se nalazite u istoj prostoriji s osobom. S obzirom na to da uređaj ima stražnji i prednji ekran, svaka osoba može vidjeti svoju stranu prevoditelja i u realnom vremenu s lakoćom komunicirati.

Gledanje sadržaja nikada jednostavnije

Završili ste s poslom i vratili se kući te odlučili da ćete večeras pogledati seriju jer vas to smiruje dok vani lijeva kiša. Dovršili ste večeru i već vas frustrira što ne možete pronaći držač za mobitel jer ne možete držati mobitel u jednoj ruci i jesti s drugom. Zatim vam naglo dolazi realizacija u glavu i oprostit ćete si, manjak koncentracije zbog dugačkog dana je došao na naplatu.

Za razliku od svih drugih uređaja, preklopne mogućnosti Samsung Galaxy Z Fold6 omogućavaju vam i Flex mode, koji se s razlogom tako zove. S njime možete postaviti aplikaciju da savršeno odgovara gornjem i donjem dijelu ekrana dok god je ekran preklopljen pod kutem između 75° i 115° (Napomena: ne podržavaju sve aplikacije Flex mode). Praktički ste prepolovili jedan dio ekrana kao video player, a drugi dio ekrana je postao touchpad.

Prikaz novog "flex" moda

Ultra lagan, tanak dizajn – koliko vas uređaj čini boljim?

Za razliku od prošlog modela, Samsung Galaxy Z Fold5, nova šestica dolazi sa značajnim poboljšanjima ekrana. Samsung je uspio smanjiti vidljivost linije preklapanja na ekranu, zbog čega vaš mobitel više ne izgleda kao da ga je netko preklopio i oštetio, već je izgled ekrana puno moderniji i privlačniji korisniku nego ikada prije. Također, značajno je poboljšana i jakost svjetla, čime je postalo lakše gledati sadržaj na vašem mobitelu pod žarkim suncem.

Kako je onda Samsung Galaxy Z Fold6 uspio pronaći pravi put ka sreći? Novi ekran ima podršku i za S pen (Napomena: zbog zaštite ekrana potrebna je S pen namijenjena isključivo za Z Fold seriju) s pomoću koje nikada ranije nije bilo lakše crtati ili pisati po ekranu. Sada zamislite to uz pomoć umjetne inteligencije.

Doduše, glavna poboljšanja leže u već spomenutoj umjetnoj inteligenciji, odnosno novom Samsungovom otkriću - Galaxy AI[1]. Novi Galaxy AI1 softver omogućava raznorazne mogućnosti koje ćemo ukratko sažeti. Prva je tzv. sketch to image; s pomoću Samsung Notes aplikacije možete koristeći se S penom ili prstom nacrtati sliku, a generativni AI će odraditi posao za vas.

Što se tiče produktivnosti, definitivno velika značajka je Note Assist. S njime možete sažeti bilo koji dokument i dobiti jasan pregled o čemu se radi. Note Assist dolazi i s mogućnosti za snimanje razgovora i prezentiranja istoga u tekstualnome obliku. Eh, ali kao i Henry i Bergkamp, Galaxy AI1 dolazi čvrsto s partnerom Google Gemini.

Povlačenjem prsta iz kuta uređaja, otvara se Google Gemini koji je spreman odgovoriti na vaša pitanja i ponuditi kreativna rješenja. Tako da ako niste razumjeli foru s Henryjem i Bergkampom, možete otvoriti Google Gemini dok vam je Bug otvoren i s lakoćom doći do odgovora. Kralj svih funkcija je circle to search, odnosno integracija Google Lens i vašeg preklopnog uređaja kojim možete označiti i pretražiti sve podatke, bila to informacija o nazivu widgeta na vašem ekranu ili informacija o novim felgama koje ste uočili na koleginom autu.

Split-screen je moguće aktivirati, odnosno deaktivirati

Zaključak

Nevjerojatno je koliko tehnologija napreduje te je pitanje vremena kada će konkurencija sustići Samsung, međutim, trenutačno Samsung Galaxy Z Fold6 ostaje sam na vrhu tehnoloških inovacija i upravo vas čini posebnim među mnogima.

[1] Prijava na Samsung račun je potrebna za određene AI značajke. Galaxy AI značajke bit će dostupne besplatno najmanje do kraja 2025. na podržanim Samsung Galaxy uređajima.