Kako je crni kuhinjski pribor zbog greške u izračunu umalo dospio na crnu listu

U znanstvenom je časopisu Chemosphere nedavno objavljen rad koji se bavi kemijskim sastavom sveprisutnih kuhača, žlica i ostalog kuhinjskog pribora, načinjenih od crne plastike. Autori rada istraživali su porijeklo plastike koja se koristi pri izradi tih proizvoda, pa zaključili da dio dolazi i iz procesa recikliranja elektroničkih uređaja, a u njima – nema što nema, pisali su autori.

Kontaminiranje hrane

Crni kuhinjski pribor odlikuje se visokom termalnom otpornošću i činjenicom da se za njega hrana pri kuhanju ne lijepi, no to je postignuto zdravstveno upitnim kemijskim sastavom. Autori su tako u sastavu kuhinjskog pribora pronašli tragove broma, žive, olova i antimona, pa su zaključili da su oni tamo dospjeli kroz proces recikliranja vatrootporne plastike korištene pri izradi elektroničkih uređaja. U tome su bili u pravu, jer tragovi se brojnih elemenata mogu naći u finalnim proizvodima – no njihova koncentracija ključna je za određivanje eventualne toksičnosti.

Prilikom kuhanja, odnosno zagrijavanja kuhinjskog pribora, tvrdio je dalje rad, kemijski spoj dekabromodifenil eter (BDE-209) stigao tamo iz usporivača (retardanta) vatre u elektronici, mogao bi se prenijeti u hranu, stoji dalje u radu. Na temelju podataka o prosječnom trajanju kuhanja i nizu pretpostavki, autori su izračunali da u ljudskom tijelu na taj način može završiti oko 34.700 nanograma tog kemijskog spoja.

Nedostaje nula

Sigurna razina, koju je odredila američka agencija za zaštitu okoliša EPA, iznosi 7.000 nanograma dnevno po kilogramu tjelesne mase, pa su autori brže-bolje zaključili da osoba od 60 kilograma smije unijeti 42.000 nanograma BDE-209 u tijelo – što njihovih procijenjenih 34.700 postavlja opasno blizu gornje dozvoljene granice.

No, vidite li grešku? Oni je nisu uočili, kao niti njihovi recenzenti prije objave rada sa zabrinjavajućim zaključcima. Naime 60x7.000 iznosi 420.000, a ne 42.000! To dakle znači da je izračunati mogući unos opasne kemikalije ne blizu, već red veličine ispod dozvoljene razine.

Nakon što je njihovo upozorenje obišlo svijet, matematička greška je uočena, a rad nedugo zatim i službeno ispravljen kako bi prenio točne vrijednosti. Autori, pak, ostaju pri svojem zaključku, koji kaže da retardanti u plastici "značajno kontaminiraju kućanske proizvode", a da crni kuhinjski pribor predstavlja potencijal za visoku izloženost tom opasnom i kancerogenom spoju.