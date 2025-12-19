Utjecaj dodavanja umjetne inteligencije u Microsoftove softverske proizvode: izazovi i prilike

Microsoft je pozicionirao umjetnu inteligenciju kao ključnu mogućnost, a ne kao opcionalno proširenje. Krajem ove godine tvrtka je najavila proširene značajke umjetne inteligencije, sigurnosti i upravljanja u cijelom sustavu Microsoft 365

Umjetna inteligencija postaje sastavni dio Microsoftovog softverskog ekosustava, mijenjajući način na koji organizacije koriste alate za produktivnost, upravljaju sigurnošću i planiraju IT ulaganja. Od Microsoft 365 Copilota do značajki AI-first u sustavu Windows 11, obećanje je jasno: pametniji tijekovi rada, automatizacija u velikim razmjerima i brže donošenje odluka. Međutim, stvarnost je složenija, kombinirajući prilike s rastućim troškovima, nesigurnošću licenciranja i rastućim problemima upravljanja.

Microsoft je pozicionirao umjetnu inteligenciju kao ključnu mogućnost, a ne kao opcionalno proširenje. Krajem ove godine tvrtka je najavila proširene značajke umjetne inteligencije, sigurnosti i upravljanja u cijelom sustavu Microsoft 365, uz ažuriranja komercijalnih cijena koja stupaju na snagu od srpnja 2026. Danas se više od 430 milijuna korisnika oslanja na Microsoft 365, a preko 90% tvrtki s Fortune 500 liste već koristi Microsoft 365 Copilot u nekom obliku. Usvajanje se ubrzava, ali očekivanja rastu jednako brzo.

„Umjetna inteligencija ugrađena u Microsoftove proizvode više nije dio budućeg plana, već je dio svakodnevnog poslovanja. Izazov za organizacije nije pristup umjetnoj inteligenciji, već razumijevanje gdje ona zaista donosi vrijednost, a gdje tiho povećava troškove i složenost“ , kaže Mateusz Drozdowski, voditelj rješenja u Forscopeu.

Copilot ilustrira novu ekonomiju poslovnog softvera. Microsoft 365 Copilot košta 30 dolara po korisniku mjesečno za poslovne korisnike i 21 dolar po korisniku mjesečno za manja poduzeća, bez zahtjeva za minimalnim brojem licenci. Ovisno o temeljnoj licenci, dodavanje mogućnosti umjetne inteligencije može povećati troškove po korisniku za 53% do 500%, prisiljavajući IT i financijske timove da preispitaju pretpostavke o proračunu.

Istovremeno, značajke temeljene na umjetnoj inteligenciji postaju ugrađene, a ne opcionalne. Microsoft nastavlja uvoditi integraciju Copilota u Word, Excel, Outlook i Teams, uz sigurnosne agente i alate za automatizaciju. Dok Microsoft naglašava produktivnost i zaštitu, organizacije sve više zahtijevaju jasne poslovne modele i realistične modele povrata ulaganja.

Umjetna inteligencija također uvodi novi sloj složenosti licenciranja. Osim fiksnih pretplata, sve veća upotreba modela plaćanja po korištenju, posebno za autonomne agente i napredne usluge umjetne inteligencije, stvara volatilnost troškova. Krediti temeljeni na korištenju mogu se brzo skalirati, što dugoročno budžetiranje otežava bez pomnog praćenja i upravljanja. Istovremeno, šire tržište umjetne inteligencije prepuno je startupova koji obećavaju brze dobitke, potičući pompu i izazivajući zabrinutost oko kratkotrajnih rješenja, a ne održive transformacije.

Česte promjene u nazivima proizvoda, paketima i uvjetima licenciranja dodatno kompliciraju nabavu. Mnoge organizacije teško prate prilagodbe u cloud, lokalnim i hibridnim okruženjima, povećavajući rizik od neusklađenih ugovora ili prekomjernog korištenja resursa.

Osim toga, otpor prema sustavu Windows 11 i dalje je značajan, s obzirom na to da stotine milijuna uređaja i dalje koristi Windows 10 unatoč ispunjavanju uvjeta za nadogradnju. Ugrađene značajke umjetne inteligencije izazivaju zabrinutost oko upotrebljivosti, privatnosti i kontrole, posebno među europskim kupcima koji posluju pod strogim pravilima zaštite podataka.

Istovremeno, sigurnosni pritisak raste. Nepodržani sustavi i nekontrolirano korištenje umjetne inteligencije predstavljaju stvarne operativne rizike, tjerajući organizacije da djeluju čak i usred pomiješanih osjećaja o usvajanju umjetne inteligencije.

Rastuća uloga umjetne inteligencije u Microsoftovim proizvodima pojačava potrebu za pragmatičnim i dobro upravljanim donošenjem odluka. Umjetna inteligencija donosi mjerljive koristi samo kada je usklađena s jasnim slučajevima upotrebe, transparentnim strukturama licenciranja i discipliniranim strategijama nabave.

U tom kontekstu, savjetodavni partneri poput Forscopea, aktivnog na devet tržišta srednje i istočne Europe, postaju sastavni dio donošenja odluka u području IT-a u poduzećima. Pomažući organizacijama u procjeni utjecaja na troškove, dizajniranju scenarija hibridnog licenciranja, procjeni spremnosti za umjetnu inteligenciju i održavanju usklađenosti, specijalizirani partneri podržavaju kontroliraniji prijelaz od eksperimentiranja do održivog stvaranja vrijednosti.

Kako umjetna inteligencija postaje neodvojiva od Microsoftovog softverskog ekosustava, uspjeh će manje ovisiti o brzini usvajanja, a više o selektivnosti i odgovornosti. Prava konkurentska prednost leži u jasnoći: znati što usvojiti, što odgoditi i kako održati inovacije usklađenima s poslovnim stvarnostima.

O Forscopeu

Forscope, najveći softverski posrednik u srednjoj i istočnoj Europi, nudi potpuno licencirana softverska rješenja putem inovativnog, isplativog modela akvizicije tvrtkama svih veličina, kao i javnim institucijama. Osim toga, tvrtka pruža sveobuhvatan paket usluga, uključujući tehničku podršku, kao i licenciranje i pravne savjete. Sa sjedištem u Češkoj Republici, Forscope posluje u 9 drugih zemalja diljem srednje i istočne Europe. Tvrtka je certificirani Microsoftov partner i posjeduje certifikate ISO 9001:2015 i ISO 27001.

Za više informacija posjetite: Web stranica | LinkedIn | Facebook