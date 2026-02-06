Valentinovska ponuda: nadogradite računalo originalnim Windowsima za 20 € te Office paketima

Vip-CDKdeals valentinovska ponuda - kupite originalne aktivacijske ključeve za Microsoft Windows i Office po vrlo konkurentnim cijenama.

VIP-CDKDeals petak, 6. veljače 2026. u 11:27

Vip-CDKDeals valentinovska ponuda službeno je započela i nudi jednu od najboljih prilika ove sezone za nabavu originalnih aktivacijskih ključeva za Microsoft Windows i Office po znatno sniženim cijenama. Bez obzira na to nadograđujete li vlastitu konfiguraciju ili zasluženo nadograđujete svoje računalo, ova vremenski ograničena promocija pruža izvrsnu vrijednost bez ugrožavanja pouzdanosti.

Svi proizvodi podržavaju trenutnu aktivaciju i pružaju sigurno i stabilno korisničko iskustvo, što ih čini isplativom alternativom službenim maloprodajnim cijenama tvrtke Microsoft.

Kao dio kampanje za Valentinovo, licence za Windows 10 počinju od samo 16 €, dok je Windows 11 Pro dostupan od 20 €. Ove ponude idealne su za korisnike koji planiraju nadogradnju sustava, aktiviraju novu konfiguraciju računala ili osiguravaju sigurnosnu licencu za buduću upotrebu.

Vip-CDKDeals.com specijaliziran je za pristupačne aktivacijske ključeve softvera i poznat je po održavanju konkurentnih cijena tijekom cijele godine. Kako biste ovu Valentinovo ponudu učinili još slađom, prilikom plaćanja primijenite promotivni kod HR35 kako biste ostvarili dodatnih 35% popusta uz već snižene cijene - ali samo dok traje promocija.

Windows ponuda (promo kod HR35)

Office ponuda (promo kod HR35)

Bundle ponuda (promo kod HR35)

U slučaju bilo kakvih poteškoća, na raspolaganju vam je korisnička podrška putem e-maila service@vip-cdkdeals.com.

Kako kupiti i aktivirati Microsoftove softverske ključeve

Ako prvi put kupujete aktivacijski ključ za softver, postupak je jednostavan:

1. Posjetite Vip-CDKdeals.com i odaberite željeni softver. Kliknite Kupi odmah.

2. Izradite račun ili se prijavite, primijenite promotivni kod HR35 i dovršite kupnju. Aktivacijski ključ bit će poslan na vašu e-poštu.

3. Otvorite e-poštu, preuzmite svoj OEM ključ proizvoda i aktivirajte ga putem:

Start > Postavke > Sustav > O nama > Promijeni ključ proizvoda.

Unesite ključ i dovršite aktivaciju.

Nakon aktivacije trebali biste vidjeti poruku:
„Windows je aktiviran digitalnom licencom povezanom s vašim Microsoft računom.“

Aktivacija Microsoft Officea

Za aktivaciju Microsoft Officea kupljenog od Vip-CDKdeals:

  • Posjetite službenu web stranicu Microsoft Officea
  • Prijavite se sa svojim Microsoft računom (ili ga stvorite)
  • Unesite ključ proizvoda koji ste dobili od Vip-CDKdeals
  • Odaberite svoj jezik i regiju, a zatim dovršite aktivaciju

Nakon aktivacije možete preuzeti i instalirati Microsoft Office na svoje računalo.

---

Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.

🖥️ Izvrsna prilika! Savršen monitor za vaš PC

-8%

Monitor LG - 27GS95QE

Dijagonala 27", 16:9, 2560 x 1440 (QHD), OLED (LG OLED / WOLED) panel, 2x HDMI 2.1, 1x DiyplayPort 1.4, USB hub, audio izlaz

639,98 € 699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Prirodni zvuk vinila.

Akcija

AUDIO-TECHNICA AT-LPW30TK

Potpuno ručni gramofon sa remenskim pogonom, 33-1/3 i 45 RPM, anti-rezonantna MDF ploča, ravna aluminijska ručica, podesivi tracking force, AT-HS4 headshell

299 € 339 € Kupi

Snažan JBL zvuk u kompaktnom bookshelf formatu.

Akcija

JBL Stage 240B

Kompaktni bookshelf zvučnici s 4,5" bas jedinicom i 1" aluminijskim visokotoncem nude uravnotežen i detaljan zvuk, uz HDI™ waveguide tehnologiju i bass-reflex kućište za snažnu i preciznu reprodukciju.

279 € 399 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi