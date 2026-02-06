Valentinovska ponuda: nadogradite računalo originalnim Windowsima za 20 € te Office paketima

Vip-CDKdeals valentinovska ponuda - kupite originalne aktivacijske ključeve za Microsoft Windows i Office po vrlo konkurentnim cijenama.

Vip-CDKDeals valentinovska ponuda službeno je započela i nudi jednu od najboljih prilika ove sezone za nabavu originalnih aktivacijskih ključeva za Microsoft Windows i Office po znatno sniženim cijenama. Bez obzira na to nadograđujete li vlastitu konfiguraciju ili zasluženo nadograđujete svoje računalo, ova vremenski ograničena promocija pruža izvrsnu vrijednost bez ugrožavanja pouzdanosti.

Svi proizvodi podržavaju trenutnu aktivaciju i pružaju sigurno i stabilno korisničko iskustvo, što ih čini isplativom alternativom službenim maloprodajnim cijenama tvrtke Microsoft.

Kao dio kampanje za Valentinovo, licence za Windows 10 počinju od samo 16 €, dok je Windows 11 Pro dostupan od 20 €. Ove ponude idealne su za korisnike koji planiraju nadogradnju sustava, aktiviraju novu konfiguraciju računala ili osiguravaju sigurnosnu licencu za buduću upotrebu.

Vip-CDKDeals.com specijaliziran je za pristupačne aktivacijske ključeve softvera i poznat je po održavanju konkurentnih cijena tijekom cijele godine. Kako biste ovu Valentinovo ponudu učinili još slađom, prilikom plaćanja primijenite promotivni kod HR35 kako biste ostvarili dodatnih 35% popusta uz već snižene cijene - ali samo dok traje promocija.

Windows ponuda (promo kod HR35)

Office ponuda (promo kod HR35)

Bundle ponuda (promo kod HR35)

U slučaju bilo kakvih poteškoća, na raspolaganju vam je korisnička podrška putem e-maila service@vip-cdkdeals.com.

Kako kupiti i aktivirati Microsoftove softverske ključeve

Ako prvi put kupujete aktivacijski ključ za softver, postupak je jednostavan:

1. Posjetite Vip-CDKdeals.com i odaberite željeni softver. Kliknite Kupi odmah.

2. Izradite račun ili se prijavite, primijenite promotivni kod HR35 i dovršite kupnju. Aktivacijski ključ bit će poslan na vašu e-poštu.

3. Otvorite e-poštu, preuzmite svoj OEM ključ proizvoda i aktivirajte ga putem:

Start > Postavke > Sustav > O nama > Promijeni ključ proizvoda.

Unesite ključ i dovršite aktivaciju.

Nakon aktivacije trebali biste vidjeti poruku:

„Windows je aktiviran digitalnom licencom povezanom s vašim Microsoft računom.“

Aktivacija Microsoft Officea

Za aktivaciju Microsoft Officea kupljenog od Vip-CDKdeals:

Posjetite službenu web stranicu Microsoft Officea

Prijavite se sa svojim Microsoft računom (ili ga stvorite)

Unesite ključ proizvoda koji ste dobili od Vip-CDKdeals

Odaberite svoj jezik i regiju, a zatim dovršite aktivaciju

Nakon aktivacije možete preuzeti i instalirati Microsoft Office na svoje računalo.

---

Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.