Vrhunski AV sustavi nisu više luksuz, već prihvatljiva potreba

Uživanje u prirodnoj i uvjerljivoj reprodukciji glazbe i filmova prenosi nas u paralelni svijet, smanjuje stres, popravlja fizički i psihički habitus i osigurava smirenije reakcije na zahtjevnu svakodnevicu

U doba u kojem dominiraju komprimirane digitalne glazbene datoteke, slušalice i napadna i neprirodna glasnoća, audiosustavi visoke vjernosti nude povratak najčišćem obliku uvažavanja i osjećanja glazbe, onako kako su autori i izvođači zamislili. Kvalitetni audiosustavi ističu suptilnosti, teksture i dimenzije glazbe koje, u pravilu, prolaze nezapaženo zbog izloženosti agresivnim postavkama diktiranim od glazbenih izvora i servisa koje zanima samo i jedino profit.

Tko smo i čime se bavimo

Mi, u tvrtki Audiocinema-Art, glazbu smatramo ravnopravnom životnom potrebom, a ne usputnom pozadinskom zvučnom kulisom. Od 1997. godine upoznajemo ljubitelje glazbe s vrhunskim pojedinačnim audio/video uređajima i najboljim kompletnim sustavima s visokim odnosom cijene i kvalitete, koji su u stanju prirodno i plemenito reproducirati zvučne i slikovne zapise. U portfelju držimo uređaje različitih cjenovnih razreda, imajući na umu jednostavno pravilo: za svoju cijenu moraju pružati više od konkurencije.

U moderno uređenom prostoru, na ulazu u gornjogradsku jezgru Zagreba, u Mesničkoj ulici 9, namjenski smo opremili tri slušaonice za demonstraciju vrhunskih best-buy A/V uređaja, high-end audiosustava i najboljih kombinacija kućnih kina. U izložbenom dijelu možete naći veliki izbor A/V i multimedijskih uređaja, dizajnerskih radioaparata i ostalih proizvoda najboljih robnih marki koje vladaju svjetskim tržištem.

Dangbei Mars Pro, 4K laserski projektor

Svakodnevno se trudimo pomoći zainteresiranim posjetiteljima u pronalasku najboljeg gramofona, CD reproduktora, pojačala, slušalica, mrežnog reproduktora, zvučnika, kabela ili sustava kućnog kina. Ponosni smo na činjenicu da nudimo najveći izbor vrhunskih zvučničkih kutija i zvučnika za ugradnju u Hrvatskoj.

U svakoj grupi uređaja osiguravamo besprijekornu kvalitetu – od primjeraka osnovnih karakteristika ali izuzetnog zvuka, do vrhunskih pojačala najboljih svjetskih robnih marki nevjerojatnih mogućnosti, ali i odgovarajućih cijena. U ponudi su i trendovski uređaji ocijenjeni s pet zvjezdica koje možete nabaviti vrlo povoljno, a nudimo i izvrsne kombinacije po znatno sniženim cijenama.

Zuma, ugradbeni hi-fi zvučnik s LED svjetlom

Dizajnerski audiouređaji

U doba kada se cijeli svijet trudi biti "dizajniran", i mi smo popustili trendu, ali na svoj način. Nudimo prelijepe radiouređaje, među kojima ističemo one vintage izgleda, ali najsuvremenijih svojstava, prihvatljivih cijena i vrhunskih reprodukcijskih mogućnosti. Mogu se međusobno, ili s nizom kompatibilnih uređaja, bežično povezivati Bluetooth protokolom ili unutar Wi-Fi kućne mreže, i tako činiti višesobni (multiroom) sustav.

MBL Reference, kompletni audiosustav

Analogna reprodukcija, nosači zvuka

Bez obzira je li povratak crnih LP ploča posljedica trenda, nostalgije ili istinskog shvaćanja da je zvuk samo i isključivo analogna, a ne digitalna pojava, mi smo od osnutka u ponudi imali odlične gramofone velikog cjenovnog raspona i nesumnjive kvalitete. I danas nudimo zavidan broj vrhunskih gramofona, kao i A/V namještaja i pribora, ali i neke legendarne robne marke koje su u vrhu kvalitete već desetljećima. Gramofoni bez ploča ne znače ništa, i zato nudimo gramofonske ploče i ostale nosače zvuka raznih žanrova, najbolje kakvoće i prirodnog zvuka.

Gramofonske zvučnice koje su uvijek dostupne, među najboljima su u svijetu analogne reprodukcije, a neke su modele iz godine u godinu nagrađivali i portali, tiskovine i sami korisnici.

Ortofon Diamond, MC zvučnica

Povoljna kupnja

Često nudimo odlične A/V uređaje, ali i kompletne sustave po akcijskim cijenama koji, uz plaćanje na rate, postaju zaista privlačni i dostupni. Najviše nas veseli zadovoljstvo posjetitelja nakon slušanja glazbe reproducirane sustavom za koji su zainteresirani. Vrlo često se kupnja pretvori u razgovore o glazbi, trendovima i emocijama, a naši kupci postaju i naši prijatelji. Mi nudimo najviše za Vaš novac!

Nemojte zaboraviti da opseg zadovoljstva nije proporcionalan cijeni A/V sustava, već količini emocija koje reproducirani sadržaj može izazvati. Posjetite nas i poslušajte glazbu onako kako mislimo da zaslužujete!

Projektne instalacije i pametne kuće

Posebno smo ponosni na vrlo zahtjevan dio posla koji nam pruža neizmjerno zadovoljstvo, a to je projektiranje i realizacija kompletnih instalacija višesobnih (multiroom) audiosustava i kućnih kina u različitim objektima, uklopljenih u sustave "pametnih kuća". Bilo da se radi o rekonstrukciji starih, bilo o izgradnji novih objekata, osiguravamo svu opremu i izvođenje radova višesobnih pametnih sustava za kuće i poslovne prostore, kao i namjenskih kućnih kina, odnosno prostora namijenjenih obiteljskoj zabavi.

Paradigm Garden Oasis, vrtni zvučnici

Kao izvori zvuka i slike služe laserski projektori koji daju nevjerojatno oštru trodimenzionalnu sliku, a trajanje lasera je oko 30.000 sati.

A/V primopredajnici (receiveri) mogu imati od dva do 12 kanala i pogoniti isto toliko zvučnika, koji mogu biti pasivni ili aktivni, samostojeći, na stalcima ili ugrađeni u strop ili zidove, i biti potpuno nevidljivi.

Projekcijska platna zadužena su za nevjerojatno oštru, kontrastnu sliku, vidljivu i za sunčana vremena; pogonjena su motorima, a uvlače se u strop ili pod. Kino-fotelje u kojima uživamo gledajući filmove, opremljene su svim potrebnim detaljima, od motornog nagibanja, stolića, rashladnog držača za čaše i šalice, USB priključka i slično.

Vjerujte, obiteljska okupljanja u takvim prostorima nikad nisu bila ljepša i zabavnija. Jednaka pravila vrijede i za vrhunske doživljaje koncerata na otvorenim prostorima (dvorištima, terasama, vrtovima, parkovima), kao i plovilima i vozilima. Zvučnici za vanjsku upotrebu koji se ukopavaju, odlikuju se izvanrednom kvalitetom izrade, superiornim akustičkim dosezima, dugim vijekom trajanja i prihvatljivom cijenom.