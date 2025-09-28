Vrhunski AV sustavi nisu više luksuz, već prihvatljiva potreba
Uživanje u prirodnoj i uvjerljivoj reprodukciji glazbe i filmova prenosi nas u paralelni svijet, smanjuje stres, popravlja fizički i psihički habitus i osigurava smirenije reakcije na zahtjevnu svakodnevicu
U doba u kojem dominiraju komprimirane digitalne glazbene datoteke, slušalice i napadna i neprirodna glasnoća, audiosustavi visoke vjernosti nude povratak najčišćem obliku uvažavanja i osjećanja glazbe, onako kako su autori i izvođači zamislili. Kvalitetni audiosustavi ističu suptilnosti, teksture i dimenzije glazbe koje, u pravilu, prolaze nezapaženo zbog izloženosti agresivnim postavkama diktiranim od glazbenih izvora i servisa koje zanima samo i jedino profit.
Tko smo i čime se bavimo
Mi, u tvrtki Audiocinema-Art, glazbu smatramo ravnopravnom životnom potrebom, a ne usputnom pozadinskom zvučnom kulisom. Od 1997. godine upoznajemo ljubitelje glazbe s vrhunskim pojedinačnim audio/video uređajima i najboljim kompletnim sustavima s visokim odnosom cijene i kvalitete, koji su u stanju prirodno i plemenito reproducirati zvučne i slikovne zapise. U portfelju držimo uređaje različitih cjenovnih razreda, imajući na umu jednostavno pravilo: za svoju cijenu moraju pružati više od konkurencije.
U moderno uređenom prostoru, na ulazu u gornjogradsku jezgru Zagreba, u Mesničkoj ulici 9, namjenski smo opremili tri slušaonice za demonstraciju vrhunskih best-buy A/V uređaja, high-end audiosustava i najboljih kombinacija kućnih kina. U izložbenom dijelu možete naći veliki izbor A/V i multimedijskih uređaja, dizajnerskih radioaparata i ostalih proizvoda najboljih robnih marki koje vladaju svjetskim tržištem.
Svakodnevno se trudimo pomoći zainteresiranim posjetiteljima u pronalasku najboljeg gramofona, CD reproduktora, pojačala, slušalica, mrežnog reproduktora, zvučnika, kabela ili sustava kućnog kina. Ponosni smo na činjenicu da nudimo najveći izbor vrhunskih zvučničkih kutija i zvučnika za ugradnju u Hrvatskoj.
U svakoj grupi uređaja osiguravamo besprijekornu kvalitetu – od primjeraka osnovnih karakteristika ali izuzetnog zvuka, do vrhunskih pojačala najboljih svjetskih robnih marki nevjerojatnih mogućnosti, ali i odgovarajućih cijena. U ponudi su i trendovski uređaji ocijenjeni s pet zvjezdica koje možete nabaviti vrlo povoljno, a nudimo i izvrsne kombinacije po znatno sniženim cijenama.
Dizajnerski audiouređaji
U doba kada se cijeli svijet trudi biti "dizajniran", i mi smo popustili trendu, ali na svoj način. Nudimo prelijepe radiouređaje, među kojima ističemo one vintage izgleda, ali najsuvremenijih svojstava, prihvatljivih cijena i vrhunskih reprodukcijskih mogućnosti. Mogu se međusobno, ili s nizom kompatibilnih uređaja, bežično povezivati Bluetooth protokolom ili unutar Wi-Fi kućne mreže, i tako činiti višesobni (multiroom) sustav.
Analogna reprodukcija, nosači zvuka
Bez obzira je li povratak crnih LP ploča posljedica trenda, nostalgije ili istinskog shvaćanja da je zvuk samo i isključivo analogna, a ne digitalna pojava, mi smo od osnutka u ponudi imali odlične gramofone velikog cjenovnog raspona i nesumnjive kvalitete. I danas nudimo zavidan broj vrhunskih gramofona, kao i A/V namještaja i pribora, ali i neke legendarne robne marke koje su u vrhu kvalitete već desetljećima. Gramofoni bez ploča ne znače ništa, i zato nudimo gramofonske ploče i ostale nosače zvuka raznih žanrova, najbolje kakvoće i prirodnog zvuka.
Gramofonske zvučnice koje su uvijek dostupne, među najboljima su u svijetu analogne reprodukcije, a neke su modele iz godine u godinu nagrađivali i portali, tiskovine i sami korisnici.
Povoljna kupnja
Često nudimo odlične A/V uređaje, ali i kompletne sustave po akcijskim cijenama koji, uz plaćanje na rate, postaju zaista privlačni i dostupni. Najviše nas veseli zadovoljstvo posjetitelja nakon slušanja glazbe reproducirane sustavom za koji su zainteresirani. Vrlo često se kupnja pretvori u razgovore o glazbi, trendovima i emocijama, a naši kupci postaju i naši prijatelji. Mi nudimo najviše za Vaš novac!
Nemojte zaboraviti da opseg zadovoljstva nije proporcionalan cijeni A/V sustava, već količini emocija koje reproducirani sadržaj može izazvati. Posjetite nas i poslušajte glazbu onako kako mislimo da zaslužujete!
Projektne instalacije i pametne kuće
Posebno smo ponosni na vrlo zahtjevan dio posla koji nam pruža neizmjerno zadovoljstvo, a to je projektiranje i realizacija kompletnih instalacija višesobnih (multiroom) audiosustava i kućnih kina u različitim objektima, uklopljenih u sustave "pametnih kuća". Bilo da se radi o rekonstrukciji starih, bilo o izgradnji novih objekata, osiguravamo svu opremu i izvođenje radova višesobnih pametnih sustava za kuće i poslovne prostore, kao i namjenskih kućnih kina, odnosno prostora namijenjenih obiteljskoj zabavi.
Kao izvori zvuka i slike služe laserski projektori koji daju nevjerojatno oštru trodimenzionalnu sliku, a trajanje lasera je oko 30.000 sati.
A/V primopredajnici (receiveri) mogu imati od dva do 12 kanala i pogoniti isto toliko zvučnika, koji mogu biti pasivni ili aktivni, samostojeći, na stalcima ili ugrađeni u strop ili zidove, i biti potpuno nevidljivi.
Projekcijska platna zadužena su za nevjerojatno oštru, kontrastnu sliku, vidljivu i za sunčana vremena; pogonjena su motorima, a uvlače se u strop ili pod. Kino-fotelje u kojima uživamo gledajući filmove, opremljene su svim potrebnim detaljima, od motornog nagibanja, stolića, rashladnog držača za čaše i šalice, USB priključka i slično.
Vjerujte, obiteljska okupljanja u takvim prostorima nikad nisu bila ljepša i zabavnija. Jednaka pravila vrijede i za vrhunske doživljaje koncerata na otvorenim prostorima (dvorištima, terasama, vrtovima, parkovima), kao i plovilima i vozilima. Zvučnici za vanjsku upotrebu koji se ukopavaju, odlikuju se izvanrednom kvalitetom izrade, superiornim akustičkim dosezima, dugim vijekom trajanja i prihvatljivom cijenom.