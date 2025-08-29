Cambridge Audio EXN100 - Viša klasa britanskog giganta

Cambridge Audio, britanski proizvođač s dugogodišnjom tradicijom u svijetu visokokvalitetne audioopreme, svako se malo pojavljuje u našim recenzijama. Kako smo već i prije nekog vremena zaključili, to je stoga što britanska kompanija konkurenciji nameće furiozni tempo, ne samo glede brojnih novih modela, nego i novih naprednih ili optimiziranih tehnologija, koje redovno uključuje u svoje proizvode.