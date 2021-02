Vrhunski pametni satovi po promotivnim cijenama

Huawei je za Dan zaljubljenih pripremio posebnu ponudu, a njihove pametne satove sada je moguće nabaviti po još povoljnijim cijenama. Huawei Watch GT 2 je kod prodajnih partnera moguće kupiti po 25 posto nižoj cijeni, dok će oni koji se odluče na Watch GT 2 Pro ostvariti čak 50 posto popusta na Watch Fit pametni sat. Ponuda traje od 1. do 14. veljače, a moguće ju je ostvariti kod Huawei prodajnih partnera.

Huawei na ovaj način planira ponuditi promotivne cijene postojećim korisnicima, ali i onima koji će to tek postati. Watch GT 2 dostupan je u dvije varijante – 46 i 42 mm. Ovaj pametni sat zadržava sve odlike po kojoj je Huawei GT serija već poznata, a to su brojne napredne mogućnosti i izdržljiva baterija. Watch GT 2 u 46 mm verziji dolazi s AMOLED zaslonom od 1,39 inča, dok manja verzija od 42 mm ima zaslon od 1,19 inča na kojima je moguće pratiti brojne parametre vezane uz tjelovježbu, rad srca, ali i spavanje.

Watch GT 2 korisnike prati i u brojnim sportovima na otvorenom i zatvorenom. Uz ovaj sat mogu lako pratiti ne samo svoje šetnje, trčanje, plivanje i tjelovježbu, već i aktivnosti na otvorenom poput planinarenja i veslanja. Huawei je u Watch GT 2 ugradio i brojne napredne mogućnosti praćenja pa sat dolazi s inteligentnim nadzorom otkucaja srca, opcijom praćenja kvalitete sna, a moguće je čak i testirati razinu stresa. Baterija će na većoj 46 mm verziji potrajati i do dva tjedna, dok se 42 mm verziju može koristiti do tjedan dana bez potrebe za korištenjem punjača. Preporučena maloprodajna cijena za 46 mm verziju Watch GT 2 iznosi 1.499 kn, dok manja 42 mm verzija dolazi u tri izdanja – sportskom i klasičnom uz preporučenu maloprodajnu cijenu od 1.499 kn i elegantnom izdanju koju je moguće nabaviti po cijeni od 1.799 kn. Navedene su preporučene maloprodajne cijene prije popusta koje je moguće ostvariti do 14. veljače.

Watch GT 2 Pro je Huaweijev najnapredniji pametni sat dosad. Dolazi s još više opcija, izrađen je od najfinijih i najizdržljivijih materijala, a korisnicima je dostupan u Night Black sportskoj verzijii ili Nebula Grey klasičnom izdanju. Na ovom pametnom satu dostupno je preko 200 različitih opcija naličja koje je moguće i personalizirati. Dolazi s poboljšanom Huawei TruSeen™ 4.0+ tehnologijom koja pruža preciznija očitanja otkucaja srca, a također podržava praćenje otkucaja u stvarnom vremenu – nadgleda puls, brzinu otkucaja srca, upozorava na visok puls, kapacitet unosa kisika, vrijeme oporavka i još mnogo toga. Uz Watch GT 2 Pro moguće je pratiti preko 100 različitih načina vježbanja pa je odličan izbor i za rekreativce i profesionalne sportaše. Baterija mu traje do dva tjedna, a moguće ga je pronaći kod prodajnih partnera po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 2.399 kn.

Watch Fit je Huaweijev prvi sportski pametni sat sa zaobljenim pravokutnim kućištem, a kroz animirane fitnes tečajeve, podršku za brojne načine vježbanja i znanstvene načine praćenja raznih parametara potiče korisnike da se bave sportom. Dolazi s podrškom za 12 različitih tečajeva vježbanja, uključujući demonstraciju 44 različita držanja, dok animirani fitnes tečajevi nude besplatan privatni trening, bez potrebe za spajanjem na bilo koji drugi uređaj. Podrška je osigurana za 96 različitih sportova, a korisnici mogu aktivno pratiti vlastitu izvedbu. Senzori sata će izmjeriti parametre kao što su broj otkucaja srca, intervali otkucaja, potrošene kalorije, vrijeme vježbanja i ostali korisni podaci, dok baterija bez potrebe za punjenjem može izdržati do 10 dana. Preporučena maloprodajna cijena za Watch Fit prije popusta iznosi 899 kn.

Osim pametnih satova koje je moguće nabaviti po promotivnim sniženim cijenama, korisnicima u Hrvatskoj je od danas dostupan i Huaweijev najnoviji flagship pametni telefon – Mate 40 Pro. Ovaj pametni telefon ističe se dizajnom, moćnim Space Ring sustavom kamera na poleđini, ali i prvim 5-nanometarski integriranim 5G čipsetom koji osigurava dovoljno snage za sve zadatke, uz još bolji multitasking i energetsku efikasnost. Od svojeg globalnog predstavljanja, Mate 40 Pro dobio je pohvale brojnih recenzenata i stručnjaka, a uz Mate 40 Pro+ nalazi se i na vrhu prestižne DxOMark ljestvice. Najnoviji Huawei pametni telefon moguće je pronaći u ponudi prodajnih partnera po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 8.999 kn.