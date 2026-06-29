Windows 11 Pro (12,25 €) + Office 2024 Pro (16,99 €) — Godeal24 ljetna rasprodaja

Godeal24 nudi izuzetno povoljne, originalne i trajno aktivirane Windows i Office softverske pakete. Windows 11 Pro samo 12,25 €, Office 2024 Pro samo 16,99 €, Office 2021 Home and Business za Mac 44,99 €

Sezona diplomiranja je stigla. Bez obzira idete li na svoj prvi posao, započinjete poslijediplomski studij ili konačno sastavljate računalo koje ste planirali cijeli semestar - vašem stroju treba više od samog hardvera. Ispravno aktivirana instalacija sustava Windows i puni Office paket temelj su svake produktivne postavke.

Maloprodajne cijene čine taj temelj skupim: Microsoft 365 košta 69,99 € godišnje, a samostalna licenca za Windows počinje od 145 €. Ali ne mora toliko koštati. Godeal24 ljetna rasprodaja snižava cijene originalnih Microsoftovih licenci na one koje odgovaraju studentskom proračunu ili planu nabave za mali ured. Nema pretplata. Nema ponavljajućih naknada. Jednokratna kupnja, doživotno korištenje.

Office 2024 Plus

Office 2021 Pro Plus - podrška do 2026. godine

Mac korisnici

Kako odabrati: Ako instalirate novo računalo, Office 2024 Pro Plus za 16,99 € je jeftiniji od starijih verzija i dobiva dulju podršku - očiti izbor. Kupujete za više računala? Ključ za 3 računala za 13,33 € po komadu je najniža cijena po jedinici.

Windows 11

Windows 10

Windows Server & Enterprise

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Ostali softver za računalo

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Godeal24 je online trgovina koja prodaje ključeve za računalne operativne sustave, uredski softver i softver za igre na globalnom tržištu. Godeal24 uvijek održava koncept kupca na prvom mjestu i donosi najbolje proizvode i usluge našim kupcima. Kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo, proces kupovine Godeal24 vrlo je jednostavan. Nakon naplate, aktivacijski ključ softvera i detaljne upute za instalaciju bit će poslani na vaš e-mail u roku od nekoliko minuta. A oko procesa instalacije i korištenja, korisnici se u bilo kojem trenutku mogu obratiti Godeal24 profesionalnom timu korisničke službe koji je online 24/7.

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