Windows 11 Pro i Office 2021 Pro u paketu samo 39 €, jednokratna kupnja - MMORC.com

MMORC.com nudi povoljan softver u blagdanskoj ponudi - evo kako kupiti originalni Office 2021 Pro paket za 32,06 € ili Windows 11 Pro za 14,47 €

Tijekom mjeseca prosinca pretražite blagdansku ponudu softverskih aktivacijskih ključeva na MMORC.com i nadogradite novo ili staro računalo. Odaberite aktivacijski ključ za Office 2021 Pro za samo 32,06 € - jednokratna kupnja, trajno korištenje. Windows 11 Pro dostupan je za 14,47 €. Ističemo i bundle Office 2021 Pro Key + Windows 11 Pro po cijeni od samo 39,66 €. Provjerite ponudu na MMORC.com. Softver u ponudi potpuno je originalan i pruža jednake funkcionalnosti kao i novi. Iskoristite promotivne kodove iz teksta za povoljniju cijenu. Prije kupnje skinite originalni softver s web stranica proizvođača i instalirajte ga na računalo, a potom ga aktivirajte pomoću kupljenog ključa.

63% popusta na Office 2021 (promo kod BNR63)

46% popusta na Windows 11 i Windows 10 (promo kod BNR46)

63% popusta na Office 2016 i Office 2019 (promo kod BNR63)

46% popusta na ostali softver (promo kod BNR46)

Kako kupiti aktivacijski ključ?

Sam postupak kupovine vrlo je jednostavan. Nakon klika na link u tekstu kod željenog proizvoda, prikazat će vam se softver s punom cijenom u MMORC trgovini. Navedena cijena je već sama po sebi vrlo povoljna, ali uz promotivni kod možete je dodatno spustiti.

U sljedećem koraku željeni proizvod dodat ćete u kupovnu košaricu. Klikom na "Place Order" započinjete postupak narudžbe.

Tu sad ćete pronaći polje za upis promotivnog koda. Nakon upisa koda, aplicirat ćete popust na odabrani proizvod.

U istom prozoru odabirete način plaćanja. Savjetujemo PayPal jer je tako najjednostavnije i najsigurnije. Ubrzo nakon plaćanja na e-mail će vam stići aktivacijski kod za kupljeni softver, a moći ćete ga preuzeti i izravno unutar webshopa. Kupujete li aktivacijski ključ za Windows, imajte na umu da ključ ne vrijedi za nadogradnju s druge verzije Windowsa, već isključivo za aktivaciju nove svježe instalacije koju možete preuzeti sa službenih stranica proizvođača.

U slučaju bilo kakvih pitanja kontaktirajte support@mmorc.com

--

Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.