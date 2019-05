Zaštitite pisače i drugu uredsku opremu povezanu na Internet

Sve vještiji i inovativniji zlonamjerni hakeri pronalaze nove načine pristupa vašoj uredskoj opremi, uključujući pisače, čime potencijalno dobivaju pristup vašoj mreži. Canonov direktor sigurnosti za regiju EMEA, Quentyn Taylor, ponudio je nekoliko savjeta koji će vam pomoći da se zaštitite.

U zadnje vrijeme svjedočili smo nizu incidenata u kojima su pisači spojeni na Internet bili metom ciljanih napada. Osobe s odgovarajućim tehničkim predznanjem koristile su određene alate da bi otkrili pisače spojene na Internet i poslali im dokumente na ispis. Cijela stvar pomalo podsjeća na doba “junk” telefaksa i čini se da za sad nije iskorištena na način koji bi ozbiljno ugrozio pogođene tvrtke. Ipak, riječ je o zaista kritičnom problemu koji pokazuje kako uređaj nenamjerno može biti izložen napadima izvana.

Kada podešavate svoju uredsku opremu može se činiti prikladno da omogućite svojim timovima ili posjetiteljima ispis preko Interneta bez autorizacije, no to vas izlaže ozbiljnom riziku. Izlažući svoje uređaje javno dostupnim mrežama, potencijalno otvarate i svoju internu mrežu i na nju spojene uređaje.

Dobra vijest je da je rješenje dosta jednostavno – osim ako nemate osobitu potrebu za spajanjem pisača na Internet, nemojte to činiti. U trenutku kada to napravite to se možda čini bezazlenim, ali upamtite da vas dozvoljavanje neautoriziranim korisnicima da ispisuju na vaš pisač može ne samo stajati novca, nego stvoriti i ulaznu točku za pristup vašoj mreži i osjetljivim podacima, ubacivanje neprikladnog materijala u ured ili čak, u rijetkim slučajevima, omogućiti izazivanje kritične štete na samom pisaču.

Svi korisnici uredskih uređaja bez obzira na proizvođača trebali bi istražiti da li su njihovi uređaji nenamjerno spojeni na Internet i ukoliko jesu, ukloniti taj problem čim prije.