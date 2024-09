Znate li zašto je ASUS Vivobook S 15 neobičan laptop?

Ukoliko ste čuli za Copilot+ PC koncept, onda vjerojatno znate da Windows 11 dobiva neka značajna unaprjeđenja, koja će se oslanjati na umjetnu inteligenciju. Na svijetu trenutno postoji samo nekoliko modela koji su već dobili tu Windows nadogradnju, a među njima je i ASUS Vivobook S 15 (S5507).

Šta je Copilot+ PC?

Da prvo pojasnimo šta se krije iza ovog imena. Microsoft je odlučio naziv Copilot+ PC koristiti za računala koja imaju NPU (Neural Processing Unit) koji pruža bar 40 TOPS-a (trilijuna operacija u sekundi). NPU je dio modernih procesora koji je optimiziran za izvršavanje zadataka vezanih za umjetnu inteligenciju, a TOPS je jedinica kojom se označava njegova brzina.

Postoji još nekoliko uvjeta koje računalo mora ispuniti kako bi bilo Copilot+ PC (npr. minimalno 16 GB RAM-a), ali je NPU sa 40 TOPS-a najvažniji. Trenutno na svijetu postoji nekoliko desetina modela koji ispunjavaju sve uvjete, ali samo mali broj se danas može nazvati Copilot+ PC, dok će ostali to postati za nekoliko mjeseci. Ovi koji su to već danas, u sebi imaju Qualcomm Snapdragon X Elite ili Snapdragon X Plus procesore. Za njih je već dostupna Windows 11 nadogradnja koja donosi razne zanimljive funkcije, dok će modeli sa AMD i Intel procesorima morati još pričekati.

Neke od ovih funkcija su automatsko prevođenje s 44 jezika na engleski i stvaranje titlova, što je sjajna stvar ukoliko imate film na jeziku koji ne razumijete i nemate prijevod. Prevođenje radi u svim aplikacijama, pa tako može prevoditi i Youtube video. Druga mogućnost je kreiranje ilustracija na osnovu skice koje nacrtate, a Copilot+ PC može i automatski poboljšati kvalitetu slike u video igrama. Uskoro stiže i opcija Recall, koja će omogućiti pretraživanje svega što ste radili u posljednjih par mjeseci. Zahvaljujući umjetnoj inteligenciji, računalo će moći prepoznati sadržaj vašeg ekrana, pa će pretraga biti moguća i samim opisivanjem onoga što tražite, bez obzira je li u pitanju tekst, slika ili video.

Lijep i brz

Slovo „S“ u oznaci ASUS Vivobook S 15 laptopa nam govori da je u pitanju tanak i lagan laptop. Generalno, Vivobook S modeli su na granici između klasičnih Vivobook i Zenbook prijenosnih računala. Tako se S5507 odlikuje elegantnim metalnim kućištem debljine 1,47 cm, a teži svega 1,42 kg, pri čemu ne treba zaboraviti da S 15 ima veliki ekran dijagonale 15,6 inča. A ekran je OLED tipa, 3K rezolucije i frekvencije osvežavanja 120 Hz. Savršen je za gledanje filmova, posao, ali i obradu videa i fotografija.

Konačno smo došli i do komponente koja ga izdvaja - Qualcomm Snapdragon X Elite procesora. U svijetu Windows računala postoji mnogo moćnih laptopa, kao i onih koji imaju odličnu autonomiju rada na bateriji, ali su modeli sa Snapdragon X procesorom prvi koji nude najbolje od oba svijeta.

Zahvaljujući ARM arhitekturi, ovaj procesor ima odlične performanse, uz umjerenu potrošnju energije. Njegov NPU nudi do 45 TOPS-a. Na ASUS Vivobook S 15 (S5507) laptopu možete s lakoćom obrađivati velike video datoteke i mnoštvo fotografija, a s druge strane možete računati na dugotrajnu bateriju kad vam to zatreba. Upravo ova kombinacija čini ga tako poželjnim, jer zahtjevni korisnici ne moraju raditi kompromise.

Sve što možeš danas, ne ostavljaj za sutra

Zašto bi čekali, ako nevjerojatne mogućnosti umjetne inteligencije i zanimljive funkcije koje donosi Copilot+ PC možete isprobati već danas? ASUS Vivobook S 15 (S5507) dostupan je na tržištu, pa možete biti među prvima koji će uživati u njegovim naprednim mogućnostima. Ako želite saznati što još nudi, kao i gdje se može kupiti, kliknite OVDJE.