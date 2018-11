EU štiti lokalne proizvođače visokim carinama na kineske električne bicikle

Europsko tržište preplavljeno je električnim biciklima kineskih proizvođača. Njihov se udio utrostručio u tri godine, prošle su godine kineski proizvodi imali udio oko 35%, dok su prosječne cijene pale za oko 11%. Kineski proizvođači, naime, u svojoj zemlji imaju razne državne poticaje i kontrolirane cijene sirovina pa svoje e-bicikle mogu u ostatku svijeta nuditi po dampinškim cijenama.

Dovoljni su to razlozi da Europska komisija obrati pozornost na zbivanja u tom području. Danas je objavljeno kako će uskoro državama članicama EU biti predloženo da se uvedu zajedničke carine na električne bicikle koji dolaze iz Kine, i to u prilično visokim postocima. EK predlaže da se carine na uvoz električnih bicikala kreću od 10,9% pa sve do 70,5%, ovisno o proizvođaču.

Kineski proizvođači električnih bicikala i predložene carine: Bodo Vehicle Group – 60,1% Giant Electric Vehicle (Kunshan) – 21,0% Jinhua Vision Industry i Yongkang Hulong Electric Vehicle – 10,9% Suzhou Rununion Motivity – 63,2% Yadea Technology Group – 38,9%

Osnovni cilj je borba protiv dampinga cijena koji je Kinezima omogućen prekomjernim državnim subvencijama. Visoke bi carine trebale izjednačiti cijene uvoznih s onima kod električnih bicikala proizvedenih unutar Europske unije, pa bi se time zaštitili lokalni proizvođači. Prijedlog je da se carine uvedu već od 18. siječnja sljedeće godine, a prije stupanja na snagu morat će ih potvrditi sve države članice. Savjetovanje s njima trajat će narednih nešto više od tjedan dana.