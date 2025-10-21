Ukidanje promjene računanja vremena u EU opet je na stolu Vijeća?

Ovog vikenda mijenja se računanje vremena iz ljetnog u zimsko, a ako će se pitati španjolskog premijera, tu praksu ukinut ćemo, napokon, uskoro – najavio je da će Europskoj uniji predložiti novi mehanizam

Španjolski premijer Pedro Sánchez oživio je inicijativu na koju su tijekom proteklih pet godina u europskim institucijama naizgled zaboravili – onu za ukidanje ljetnog i zimskog računanja vremena. O tome su prve odluke već bile donesene, sve je trebalo biti provedeno i formalizirano još 2020. godine u Vijeću, za vrijeme hrvatskog predsjedanja, no tada nas je pogodila pandemija i jednostavno su vladajući u EU taj prijedlog stavili na čekanje. Međutim, ovoga tjedna sjetio ga se predsjednik španjolske vlade.

Konačno ukidanje 2026.?

"Kao što znate, ovog se tjedna opet pomiče sat. Iskreno, više ne vidim smisao u tome. U svim anketama u kojima se Španjolcima i Europljanima postavlja pitanje, većina je protiv promjene računanja vremena. Osim toga, znanost nam kaže da to jedva pomaže u uštedi energije i da dva puta godišnje remeti biološki ritam. Ova rasprava dolazi ne izvana jer je Europski parlament prije šest godina glasao za ukidanje ove promjene. Dakle, danas će španjolska vlada braniti na Energetskom vijeću da se ta većinska odluka ispoštuje i da konačno prestanemo pomicati satove 2026. godine. Što je korisna politika? Pa, ona koja sluša građane, sluša i znanost te provodi to u zakonodavstvo", poručio je Sánchez u objavi na društvenim mrežama.

S ljetnog na zimsko računanje vremena prijeći ćemo naredne nedjelje, 26. listopada, kad ćemo satove s 3 sata u noći vratiti na 2 sata. Učinit će to cijela Europska unija, iako njezini građani velikom većinom ne podržavaju tu zastarjelu i dokazano neučinkovitu praksu.

Na kojem vremenu ostati?

Jedan od problema s kojim se zakonodavci susreću pri ukidanju promjena računanja vremena dvaput godišnje jest pitanje – na kojem vremenu trajno ostati? Španjolska bi vjerojatno, zbog svojeg geografskog položaja na zapadu naše vremenske zone, ostala na zimskom računanju. Hrvatskoj bi, pak, vjerojatno više odgovaralo trajno ljetno vrijeme zbog turističke sezone, Slovenija naginje zimskom… a nitko zapravo ne želi da se EU rascjepka na više vremenskih zona.

Postizanje dogovora o tome bit će ključno, a španjolski predstavnici u Vijeću pokušat će to pitanje ponovno staviti na stol, s ciljem da se nagodinu satovi napokon pomaknu – zadnji put. Da bi se o tome ponovno raspravljalo, bit će potrebno dobiti 15 od 27 država članica, ili njihove predstavnike koji zastupaju najmanje 65% populacije EU.