Amstrad CPC i MSX žive vječno, imaju brojne korisnike, ali i developere koji razvijaju novi softver

Iako im je tehnički vijek trajanja davno prošao, vjerovali ili ne 8-bitna računala koja su utrla put općoj informatizaciji svijeta i dalje se koriste na izuzetno živoj hobističkoj sceni koja uključuje i hardverski i softverski razvoj koji ih čini, doduše tek marginalno, upotrebljivima čak i u današnje doba.

Posebno Amstrad CPC i MSX (generacija 1 i 2) proživljavaju „drugu mladost“ s hrpom foruma, korisnika, web-dućana na kojima je moguće kupiti kako posve nove dodatke tako i rezervne dijelove kao zamjenu za one istrošene.

K tome, postoje i dva posve nova operativna sustava SymbOS za Amstrada i MSX (teoretski na bilo koje računalo s dovoljno RAM-a i Z80 procesorom) i FutureOS koji je pravljen samo za Amstrada. Kao što možete vidjeti sa slika, radi se o operativnim sustavima s grafičkim sučeljima, s tim da SymbOS podržava – višezadaćnost.

Ne šalimo se. Iako Z80 za koji je SymbOS pisan nema mogućnost rada u zaštićenoj memoriji, što se smatra preduvjetom za višezadaćni operativni sistem, tvorcima je uspjelo napraviti to korištenjem osnovnog i alternativnog seta registara (Z80 registri s apostrofom u imenu, dakle, registri A', B', C', D', E', H', L') za baratanje podacima u odvojenim procesima.

Kako procesor MOS 6502/6510, „vršnjak“ Ziloga Z80 nema alternativne registre, tako SymbOS nije moguće prebaciti na ovaj procesor što je i razlog zašto ne postoji verzija SymbOS-a za Atari XL ili C64, od poznatijih 8-bitnih računala koja koriste 6502/6510. A ZX Specrum? Premalo RAM-a, na žalost.

Dok SymbOS kao i FutureOS, dolaze s njemačke 8-bitne scene, dotle oživljavanje MSX platforme koja u nas i većem dijelu Europe te u Japanu i Brazilu, praktički nije imala nikakav uspjeh, dolazi upravo iz Brazila i Japana.

Metal Gear i MSX vole se javno Zanimljivost je da je na MSX-u započeo serijal Metal Gear. Baziran na Zilogu Z-80 i opremljeno Microsoftovim BASIC-om, također vrlo moćnim za 8-bitna računala s iz 80-tih, standard je trebao osigurati kompatibilnost među računalima raznih proizvođača, uz mogućnost dodavanja naprednijih mogućnosti i karakteristika za one koji idu iznad osnovnog standarda. U praksi je ovo značilo da mnoga MSX računala zapravo nisu bila međusobno dovoljno kompatibilna, odnosno, dosta softvera nije radilo na svim MSX računalima, već samo na određenim modelima. Na GOG-u se i dalje može kupiti ta prva verzija MG-a, ali samo za PC - https://www.gog.com/game/metal_gear.

Metal Gear je ovako započeo. Nema razloga smijuljenju - sjetite se prvog nastavka GTA...

Brazilci i Japanci trguju polovnim MSX i MSX II računalima na svojim specijaliziranim forumima i postoji čitava supkultura korisnika i kolekcionara "emeiksaša". Dapače, tržište je toliko da polovno (ispravno) MSX računalo sada košta otprilike kao osrednji PC ili više, ovisno o modelu – ne trži se budzašto i po „simboličnim“ cijenama. Upravo suprotno, kako vrijeme prolazi, tako im i cijene rastu.

I ne samo to, postoji čitava „cottage-industry“, odnosno prodaja rezervnih dijelova i proizvodnja novih dodataka za obje gore navedene platforme – od, primjerice, gumica za motor koji pokreće kasetofon u Amstradu/Schneideru CPC 464, pa do memorijskih ekspanzija do 512/1024 ili 4096 KB dodatne memorije za računala koja su standardno dolazila sa 64 KB.

SymbOS – ponosna kopija Windowsa

Jednom kad isprobate SymbOS, bilo na svom Amstradu ili nekom od emulatora Amstrada ili MSX-a (radi na većini emulatora bez problema), vjerojatno ćete se pitati koliko potencijala sada aktualnih procesora zapravo nismo iskoristili. Dok su nam se Locomotive BASIC ili Microsoft BASIC koji su pokretali Amstrada i MSX činili maksimumom što se može izvući od tadašnje tehnologije prije 40-tak godina, kada vidimo SymbOS, grafički, ali i koncepcijski očitu kopiju Windowsa 95, koja k tome uistinu dozvoljava višezadaćno izvršavanje programa na Z-80, procesoru na radnom taktu od svega četiri megaherca (dobro ste pročitali - 4 MHz), vjerojatno ćete pomisliti da se iz sadašnjih procesora za 40 godina može izvući R2D2 ili C3PO.

SymbOS je posve besplatni višezadaćni operativni sustav s grafičkih korisničkim sučeljem koje koristi tipkovnicu i miša (odnosno emulaciju miša za one koji nemaju odgovarajući hardver na svom 8-bitnom računalu) za interakciju s korisnikom. Svjesno kopira Windowse izgledom, a također koristi mikrokernel kao i ovaj OS pa je i koncepcijski mu nalik. Podržava do 1024 KB memorije podijeljene u memorijske banke kako je to običaj kod Z80 – korisniku nikada na raspolaganju za program nije više od 64 KB kontinuirano, ali to neka vas ne brine – većina programa – sam SymbOS, primjerice, ima vrlo malu jezgru, a ostalo su podaci ili odvojeni programi koje se po potrebi poziva po blokovima od 16 KB u osnovni adresni prostor od 64 KB koliko je hardverski moguće adresirati na Z80.

Sistemske postavke u SymbOS-u liče na sistemske postavke u jednom drugom OS-u, nikako da se sjetimo kojem…

U praksi ovo znači da programi (s podacima) iz pozicije korisnika mogu biti veliki do 1 MB (ili više, pa se dijelovi preko toga učitavaju s diska/diskete), ali programeri moraju voditi računa o izmjeni memorijskih banki kod programiranja. Ukupno pojedina aplikacija unutar programa (izvršni kod) ne može biti veća od 62 KB, a najveći broj istodobno aktivnih procesa ne može biti veći od 32.

Isto tako, postoje ograničenja u broju aktivnih prozora u jednom trenutku (32), maksimalan broj kontrola u tim prozorima (1.000), te maksimalan broj uređaja (7) i otvorenih datoteka (8).

MineSweeper onako kako se treba igrati – u SymbOS-u

Tako u praksi ovo znači da iako izgledom gotovo identičan Windowsima 95, funkcionalno je SymbOS bitno ograničen realnim hardverskim ograničenjima 8-bitnih računala, pa tako i na sistemu s najvećim podržanim RAM-om (1 MB) i najvećim diskom (2 TB) vjerojatno problem neće biti ni u disku ni u RAM-u već u prekobrojnim procesima.

Od datotečnih sustava SymbOS podržava FAT 12/16/32 za pristup diskovima veličine do 2 TB, te pojedinačne datoteke veličine do 2 GB. Od verzije 3.0, SymbOS podržava mrežno povezivanje, što uključuje i spajanje na Internet.

E sada – da bi koristili sve mogućnosti SymbOS-a, trebate imati minimalno memorijsko proširenje od najmanje 128 KB za MSX i Amstrad CPC, odnosno 256 dodatnih KB za Amstrad PCW računala. Ako se pitate odakle vam memorijsko proširenje – kupite ga s eBaya ili s vrlo živahne trgovine CPCStore gdje bez poštarine, carine i poreza, ekspanzijska pločica s 512 KB memorije košta 30 funti.

512 KB RAM-a za 30 funti. Još malo pa nestalo, plus PP i carina

Alternativno, ako uopće nemate Amstrad, kako sve funkcionira možete probati u nekom od brojnih emulatora Amstrada CPC koji imaju opcije uključivanje dodatne (emulirane, naravno) memorije.

Teoretski, SymbOS se može prebaciti na bilo koje računalo s dovoljno RAM-a i opremljeno Z80/Z800 procesorima, iako za sada postojeće verzija (revizija 3.0, najnovija, je iz 2017. godine) nema velike vjerojatnosti da ćemo imati „poplavu“ starih 8-bitnih računala (ili novih – i Z80 u raznim varijantama i Z800 se i dalje proizvode, ali kao osnova za industrijske sisteme, ne kao osnova kućnih računala kao prije 40 godina) s ovim OS-om.

Ovisno o verziji računala na koje se instalira, MSX, MSX II (i ovisno o konkretnom modelu) ili Amstradi CPC, PCW ili Enterprise, SymbOS podržava 12 različitih rezolucija od 256*212 točaka, do 1024*212 točaka od 2 do 16 boja, a dodavanjem drivera mikrokernelu moguća je podrška i za druge rezolucije.

Od zvučnih čipova na MSX sustavima podržava superpopularna AY-3-8910, Sunrise MP3 dekoder (posebna kartica, zapravo transputer koji omogućava reprodukciju MP3 zapisa na 8-bitnom Z80), te SE-One karticu koja sadrži FM radio i MP3 dekoder – također novovjeki dodatak koji je na MSX došao u 2000-tima.

Na Amstradu podržava već spomenuti standardno ugrađivani AY-3-8910 te Play City (6AY) ekspanzijsku karticu.

Usput, za SymbOS postoji SymAmp, koji je, kao što ste vjerojatno pretpostavili, isto ono što je (bio) WinAmp na Windowsima – player za MP3. Kako Z80 ni standardni zvučni čip u Amstradima nemaju dovoljno procesorske snage za reprodukciju MP3 datoteka u realnom vremenu, za korištenje ovoga programa u SymbOS-u trebat će vam ekspanzijska kartica PlayCity MX koja košta 20-tak eura, a povremeno se može nabaviti na francuskom webu Centpourcent.

Podržani su i miševi za sve četiri osnove Z80 platforme (vidjeti tablicu) kao i igraće palice.

SymPlay je videoplayer koji reproducira videozapise u bilo kojoj rezoluciji s bilo kojim bitrateom. U praksi, očekujte oko 15 FPS na skromno kodiranim videima jer je maksimalna teoretska propusnost LDDR naredbe na Z80 na 4 MHz oko 162 KB/s

Ono što je za današnje korisnike vjerojatno najvažnije su mrežna sučelja koja omogućavaju spajanje na mrežu, odnosno Internet. Što ćete tamo s 8-bitnim računalom? Pa, uz SymbOS dolaze i Telnet i mail klijenti,kao i „Symzilla“ preglednik (samo DOX format, ne i HTML, „zasad“, kažu), tako da možete slati i primati elektroničku poštu, primjerice, spajati se na servere itd.

Za MSX platformu su dostupne dvije ekspanzijske kartice koje ovo omogućavaju – Sunrise Denyonet i GR8NET obje s W5100 čipom, a za CPC modele je tu izvanredna ekspanzijska kartica M4 Wifi koja koristi ESP8266.

Jedini OS na Amstradu i MSX-u koji podržava TCP/IP i spajanje na Internet je SymbOS

Od grafičkih kartica (ne zezamo se – za MSX/II postoje dodatne grafičke kartice) SymbOS podržava u driverima Sunrise GFX9000 i Techobytes V9990. Radi se o grafici koja je 90-tih bila „špica“ na tadašnjim 386-ticama i 486-ticama, a osnova svega je opet Yamahin čip, ovoga puta Yamaha V9000 i V9990. Kartice dolaze s pola megabajta memorije DPVRAM tipa i namijenjene su prvenstveno prikazu grafike, ne i teksta, iako mogu emulirati tekst modove 32*26 i 64*26 znakova, te se za izlaz koristi drugi monitor. Dakle, MSX-ov uobičajeni video-izlaz se spaja na jedan monitor, a videoizlaz Sunrisea ili Technobytesa V9990 se spaja na drugi monitor. SymbOS podržava virtualni dual-monitor izlaz, odnosno, virtualni wide-screen prikaz na ovim karticama.Podržane su rezolucije do 1024*424i u 4 boje (za najviše rezolucije) do 32768 boja za najniže rezolucije (256×424i).

Virtualni widescreen na SymbOS-u na MSX-u

Ono što je najjača strana ovih kartica je hardverska podrška za do 125 istodobnih spriteova na ekranu (spriteovi su, za djecu odraslu nakon Spectruma i Commodorea animirane sličice koje se koriste za prikaz 2D likova na ekranu, a hardverski podržani spriteovi znači da se njihovim iscrtavanjem i pomakom ne bavi glavni procesor, nego namjenski videoprocesor) što daje vrlo glatke animacije, nalik na arkadnim konzolama iz zabavnih parkova u 90-tima.

Usput, SymbOS podržava maksimalnu rezoluciju od 32.000*32.000 piksela, bilo fizičku, stvarnu, ili logičku, ali obje ovise o hardveru, bilo osnovnom ugrađenom u MSX i CPC platforme, ili dodatnim karticama koje to također trebaju podržati.

Ako i niste stari amstradovac/emesiksaš, niti imate doma pri ruci neko od ovih računala, savjetujemo učitati neki od emulatora bilo kojeg od ova dva 8-bitna računala (instalacija SymbOS-a je po nama najlakša preko virtualnih CPC-ovih „ROM-ova“ s SymbOS-om na Java CPC emulatoru) i pogledajte što nudi. Nećete vjerovati da je tako nešto moguće na 8-bitnom računalu.

SymAmp – MP3 player za 8-bitna računala s SymbOS-om. Imajte na umu da Z80 nije u stanju reproducirati MP3 zapis u realnom vremenu pa se SymAmp oslanja na vanjski hardver, u ovom slučaju karticu s namjenskim čipom za FM i MP3 reprodukciju

Korisna adresa: http://www.symbos.org/

CPC Trex

Funkcionalni Amstrad na PC ploči koja je započela „život“ kao C-One, teoretski reprogramabilno FPGA računalo koje je trebalo emulirati C-64. Nikad dovršeni emulirani „komodorac“, postao je CPC u Trex varijanti, a ista osnova koristi se i za hardversku emulaciju ZX Spectruma

Svakako počasno mjesto u ovom pregledu zaslužuje i PC Trex koji je remake Amstrad/Schneider CPC računala korištenjem FPGA tehnologije. Radi se o matičnoj ploči T-REX C1 s Cyclon FPGA čipom koji sadrži (emulirana) dva kompletna Z80 procesora, jedan na kojemu se izvodi standardni operativni sustav Amstrada CPC 6128 i drugi na kojemu se vrti prilagođena verzija SymbOS-a.

CPC Trex je čudo elektronike daleko van okvira ovoga teksta, a ono što je nama bitno je da je ploča opremljena standardnim PC konektorima (PS/2, VGA konektor, čitačem CF kartica koje mogu emulirati floppy diskove), a uz to je kompatibilna („gotovo 100%“, kažu službene informacije) s običnim CPC-om.

Na ploči se nalazi 576 KB RAM-a, 256 KB raznih ROM-ova, VGA konektor tako da SymbOS ili Amstradov Locomotive BASIC i igre možemo gledati na bilo kojem CRT ili VGA monitoru, najbolje u starom 4:3 formatu zbog rezolucija koje se nude, PS/2 konektor za tipkovnicu i miša preko Y-kabela, CF čitač, audio izlaz, serijski RS232 konektor i USB konektor koji se koristi za nadogradnju firmwarea.

Usput, pored standardnog načina rada Z80 na 4 MHz, postoji i Turbo način na 24 MHz, s kojim mnoge igre nisu kompatibilne, usput.

CPC Trex se više ne proizvodi, na žalost, ali se na stranicama Terasica može naći TREX C1 Dev. Kit, pa tko ima volje i vremena, može si sam složiti CPC kompatibilca.

Odabir načina rada Trexa – sučelje je SymbOS

FutureOS – kad bi Spectrum imao GUI

Pomalo „overwhelming“, što bi rekli Hrvati, FutureOS sa svojim odabirom boja, kombinacija grafike i slova zahtijeva stanovito vrijeme da se naviknemo na nj i shvatimo „što je pisac htio reći“

Iako se čini samo kao grafička nadogradnja Locomotive BASIC-a (ili CP/M-a), dakle GUI za postojeći OS, FutureOS je zapravo kompletni OS za Amstrad/Schneider CPC računala koji je prvi puta predstavljen 1989. (vjerovali ili ne), a zadnja puna verzija OS-a, v13, izdana je prošle godine u studenom.

Za njegovo pokretanje potrebno je 128 KB RAM-a, pa je potrebno ili imati CPC 6128 (+) ili koristiti neki od emulatora u tom načinu rada, ili imati nadogradnju RAM-a, u slučaju CPC-a 464, u obzir dolazi isključivo nadogradnja na 512 KB.

OS podržava datoteke duljine do 16 MB (24-bitno adresiranje datoteka), a sam može spremati datoteke veličine do 4 MB. Kako Z80 može adresirati samo 64 KB RAM-a istodobno, FutureOS koristi dinamičko alociranje memorije po „bankama“ od 16 KB ili manjim za baratanje podacima i dijelovima koda u memoriji programa koji zauzimaju ukupno više od 64 kB. Kako se sam OS u prvih 64 KB memorijskog prostora zauzima 2 KB, za druge programe je na raspolaganju maksimalno 62 KB kontinuiranog adresnog prostora.

FutureOS je, usput, njemački proizvod, kao i SymbOS, ali dok je kod SymbOS-a sve od početaka anglizirano, u FutureOS-u svako toliko proviri „Laden?“, „Ja“, „Nein“, „Abbrechen“ i slično bez obzira na to koju lokalizaciju koristimo – izvornu njemačku, englesku, francusku ili španjolsku.

Tipičan izgled sučelja u najvećoj Amstradovoj rezoluciji 640*200 točaka i u dvije boje. Očekujte podosta „Drucken“ i „Datei“ ikona, bez obzira na lokalizaciju koju ste instalirali

OS se starta RSX komandama |OS ili |FDESK, s time da druga ostavlja mogućnost izlaska natrag u prethodni OS (Locomotive BASIC) iz kojega je FutureOS pozvan. Sama fizička kopija OS-a nalazi se kao dodatni ROM (na originalnom računalu je potrebno imati proširenje za dodatne ROM-ove) odnosno na cartridgeu (umetku) za 6128+. Ukoliko koristite neki od CPC emulatora, jednostavno učitate image ROM-a s Future OS-om i stavite ga na mjesto nekog od (emuliranih) donjih (lower) ROM-ova, a neki od emulatora dolaze već s „instaliranim“ ROM-om s FutureOS-om, pa ga je potrebno samo uključiti.

Od podržane periferije i raznih proširenja, FutureOS podržava 7-bitni i 8-bitni printer port, standardni na Amstradima, razne flopi diskove i emulatore flopi diskova, ekspanzijske kartice uključivši M4 Board, vjerojatno najimpresivniju ekspanzijsku karticu za Amstrad danas, HDD-ove preko CPC-IDE, Symbiface II, Xmass IDE i drugih kartica, analogne i digitalne igraće palice, razna memorijska proširenja do 4 MB, nova, nastala kao plod rada entuzijasta nakon 2000-tih i komercijalna iz 80-tih kada je Amstrad još bio aktulan, mrežna sučelja (razna), trackballe, svjetlosne olovke, i razne tipove miševa.

CBM, odnosno Command Bar Menu je (polu)rezidentni dio OS-a koji je smotanija verzija Norton Commandera, za one s dovoljno staža i iskustva koji ga se još sjećaju. Boja je atak na oči i sva ostala čula.

Iako i sam po sebi prilično impresivan, ponajprije zbog svoje dugovječnosti, tehnički je daleko iza SymbOS-a, ali i dalje neusporedivo ispred izvornog OS-a koji je dolazio s Amstradom.

Takozvani „Spartan mode“ FutureOS-a miče većinu ikonica s ekrana. S druge strane – što raditi s ostatkom ekrana – niti je moguće otvarati druge aplikacije i prozore, niti je jasno po čemu je ovo bolje od uobičajenog, „nespartanske“ verzije sučelja…

Korisna adresa: http://futureos.cpc-live.com/

M4 Board – WiFi na Amstradu

M4 Bord ekspanzijska kartica s „tonom“ svačega na sebi upiknuta na ekspanzijski konektor Amstrada i smještena u veličanstvenu 3D ispisanu uradi-sam kutiju

Ukoliko se s CPC-om mislite spajati na Internet, onda je M4 Board praktički jedino što vam preostaje jer im WiFi modul kojemu se parametri (SSID, lozinka, IP adresa itd.) prvo podešavaju u firmwareu, a nakon toga još sve to podesite u SymbOS-u koji jedini daje pravu mogućnost amstradovcima spajanja na mreže.

Radi se o komadnoj, pojedinačnoj proizvodnji pa se za svaki modul M4 morate javiti „Dukeu“ koji je autor pločice i održava jako dobre stranice Spinpoint na kojima ima i pregršt drugih zanimljivih projekata za elektroničare, pa kad se nakupi dovoljno narudžbi, Duke „naštanca“ pločice, pošalje naručiteljima i onda se ovi vesele svom M4 Boardu.

Pored WiFi modula, pločica sadrži i CF čitač kartica koji emulira flopi ili disk (podržano je sijaset formata), te Romboard proširenje za dodatne ROM-ove.

Realno, ovo proširenje ima daleko više procesorske snage od računala za kojeg je pravljeno, a tehnologija nadogradnje firmwarea (flashanje preko kartice s novim firmwareom koji se snimi na PC-u korijenski direktorij MicroSD kartice i koja se onda umetne u čitač na pločici i nakon toga se pri podizanju sustava automatski pokrene učitavanje novoga firmwarea.

Zadnja verzija je 2.07, autor je više nego susretljiv za sva pitanja, na YouTubeu postoji sijaset vodiča za instalaciju i pokretanje ovoga dodatka, pa svak tko doma ima funkcionalnog Amstrada i želi se i dalje s njime igrati, treba odvojiti 400-tinjak kuna koliko ovaj dodatak košta i zabavljati se do mile volje.

Korisna adresa: https://www.spinpoint.org/2019/11/19/m4-board-guides/

GR8NET

Na prvi pogled, samo umetak s RJ45 utorom, međuti, GR8NET je hrpa korisnih dodataka za postojeće MSX računalo koje tvorci originalnog standarda vjerojatno nisu mogli ni zamisliti kada su ga definirali u 80-tima.

Evgenij Bričkov, odnosno „Eugeny Brychkov“ u engleskoj transkripciji tvorac je umetka (cartridge) za MSX računala (bilo koje MSX računalo I, II, Turbo) kojemu je glavna namjena dovođenje Etherneta (10/100 Mb/s) na MSX, ali radi se o pravom „multipraktiku“ kojemu je to samo jedna od funkcija.

GR8NET tako donosi i ekstenziju MSX BASIC-a (GR8NET BASIC), stereo-out izlaz, čitač SD/Micro SDHC kartice (FAT 32, 16, 12) particije do 4GB, 1 MB RAM-a i ROM-a, MSX Music, MSX Audio i SCC. Ima hardverski dekoder za MP3-ce bilo s lokalnog medija ili streaming preko Interneta s internetskih radija. Ima ugrađen jednostavan HTTP klijent za internu konfiguraciju, TCP, UDP i RAW protokole, ugrađene terminal i telnet klijente, video-player… Jedino što GR8NET ekspanzija nema je FM radio.

Iako se radi o vrhunskom proizvodu, moguće ga je naručiti tek povremeno sa stranica proizvođača i to samo mail kontaktom direktno s autorom koji cijenu uglavnom drži kao tajnu. Ovisno o tome tko mu se i koliko svidi, za GR8NET se plaća od 100-150 eura, kažu oni koji su ga kupili.

Autor održava i kanal na YouTubeu s dovoljno GR8NET i GR8BIT tematskih videa (GR8BIT je uradi-sam kit za sastavljanje MSX kompatibilca – 400 eura cijena nesastavljenog projekta u kojem ima dosta lemljenja i flashanja memorija) na adresi https://www.youtube.com/channel/UCDoZjFagEQGUpSMcpPN--tA/videos.

Videi su uglavnom niske rezolucije (480p) s neobičnim uglom kamere, ali vrlo razgovjetno i detaljno objašnjeni, pa neka vas, ako se odlučite za neki od MSX projekata, to ne odbije već na prvu.

Evgenij u svom elementu – video niske rezolucije, čudan položaj kamere, glava autora dijelom zaklanja ekran i računalo na kojem želi nešto pokazati, ali sve vrlo razgovjetno i detaljno objašnjeno

Kome nedostaje FM radio, MSX Shop iz Nizozemske prodaje SE-One, MP3/FM umetak za 80 eura. Ovaj dućan je, usput, uz francuski TMT Logic, prava Meka za hobiste koji se još bave MSX-om i trebaju stalno nove dodatke.

Kome ne treba mreža, ali bi slušao MP3-ce i FM radio, tu je SE-One

Korisna adresa: http://www.gr8bit.ru/what-is-gr8bit.htm

Kako natrag?

Ako vas je tema zagolicala, svoje stare Amstrade ili MSX-ove ste već davno prodali, zametnuli ili nešto treće, pa se pitate gdje nabaviti hardver koji se desetljećima ne proizvodi, imate sreće. EBay, ali i specijalizirani forumi su prepuni prodavatelja i kupaca s tim da je gotovo nemoguće pronaći jeftini funkcionalni MSX ili bilo koji CPC.

Naime, obje ove platforme su prošle period u kojem ih možemo smatrati samo tehnološki i funkcionalno zastarjelima i sada već spadaju u domenu računalne „arheologije“, a kako vrijeme bude prolazilo, cijene će im vjerojatno i rasti.

Obnovljeni (refurbished) Amastradi 464 (disketni pogon), 664 (diskovni pogon) ili 6128 (diskovni pogon, 128 KB memorije) idu po 200-tinjak funti, neki puta i bez monitora. Cijene su najčešće u funtama jer su prodavatelji najčešće iz Ujedinjenog Kraljevstva, što nakon njihove „otcepitve“ od EU znači da na to plaćate i 600-700 kuna poštarine i isto toliko carine.

Naišli smo i na zanimljive prerade Amstrada s „Arduitape“ jedinicom na mjestu kasetofona gdje se Arduino sklop s čitačem memorijskih kartica na kojima se nalaze pohranjene igre Amstradu predstavlja kao uobičajeni kasetofon, s tim da je učitavanje praktički trenutno i bez potrebe za povremenim „podešavanjem glave kasetofona“. Oni koji su učitavali igre i drugi softver u pradavna vremena s ovoga medija, znaju koliko to frustrirajuće zna biti.

Arduitape ili Arduino Tape prerada Amstrada CPC 464 koja na mjesto kasetofona stavlja čitač memorijskih kartica baziran na Arduinu kojega CPC vidi kao obični kasetofon, samo neusporedivo brži za učitavanje i spremanje

Cijene su, koliko smo mi vidjeli, otprilike iste za tako nadograđene novim tehnologijama, i one sa standardnom opremom, pa je kao „investicija u budućnost“ vjerojatno bolje kupovati one nemodificirane, a ako ih kupujete za korištenje – bilo igranje s davnim klasicima ili isprobavanje novih OS-ova ili dodataka za ova legendarna računala, onda je sigurno praktičnije nabaviti one s ugrađenim dodacima.

Ponekad se i u nas na Njuškalu i drugim oglasnicima pojavi poneki oglas za Amstrada, a izlistane cijene su oko 2.000 kuna ili tu negdje, ali pretpostavljamo da bi se dalo dogovoriti.

Cijene MSX-a što se tiče, one su više od Amstrada, posebno Turbo i MSX II modela s više memorije i više vidememorije, a k tome gotovo da ih i nema u ponudi unutar EU (carine i poštarina), već su prodavači uglavnom s područja bivšeg SSSR-a, Brazila, Indije i tek dijelom Japana, iako je tamo bio daleko najpopularniji.

Naime, MSX scena je u Japanu toliko i dalje jaka, da imaju svoje vlastite forume za raspravu i trgovanje da se van njih može malo toga japanskog naći.

Za one koji se žele jeftinije podsjetiti kako je to igrati se na Amstradu ili MSX-u, evo, po našem izboru, tri najbolja emulatora ovih platformi za PC:

AMSTRAD CPC (razne verzije):

JavaCPC Desktop - Java CPC Emulator: https://sourceforge.net/projects/javacpc/ WinApe: http://www.winape.net/ 3. Arnold CPC Emulator: https://arnold.cpc-live.com/download/index.html

MSX (razne verzije):

Vezije za Android:

MSX Emu: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.explusalpha.MsxEmu&hl=en&gl=US

CPC Emu: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.loritznet.softwarecreations.cpcemu