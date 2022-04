Dell OptiPlex - fleksibilna rješenja za hibridna radna okruženja

Dell je predstavio nova stolna računala iz linije OptiPlex – OptiPlex 3000 Thin Client, OptiPlex 7000 Micro i All-In-One računalo OptiPlex 7400. Glavna zadaća navedene trojke jest – unapređenje Cloud Client Computing ekosustava.

Najmanje i najtanje od navedenih – OptiPlex 3000 Thin Client računalo dostupno je u više opcija operativnog sustava. Kupcima su tako na raspolaganju Dell ThinOS, Ubuntu Linux te Windows 10 IoT Enterprise. Riječ je o kompaktnom računalu bez ventilatora, s visokom razinom prilagodljivosti konfiguracije i kompatibilnošću s raznim stalcima i nosačima. OptiPlex 3000 Thin Client temelji se na najnovijoj N-seriji Intelovih procesora. Dolazi s početnih 32 GB eMMC flash memorije, a moguća je i dodatna ugradnja 256 GB SSD-a. Podržava do 16 GB RAM-a, do tri 4K monitora kao i Wi-Fi 6E tehnologiju.

OptiPlex 7000 Micro

Dok je OptiPlex 3000 Thin Client namijenjen za hibridna poslovna okruženja, druga dva – OptiPlex 7000 Micro i OptiPlex 7400 All-In-One namijenjeni su korisnicima iz tzv. standardnih poslovnih okruženja. Opremljeni su Intelovim Core i procesorima 12. generacije (do Core i9), sadrže EPEAT Gold konfiguracije i VDI za visoko kvalitetno iskustvo rada. Korisnici prilikom odabira konfiguracije mogu birati između DDR4 (do 32 GB) i DDR5 (do 64 GB)memorije te između M.2 2230 i M.2 2280 SSD-ova različitih kapaciteta (do 2 TB).

Za korisnike koji žele jedno zaokruženo rješenje Dell je pripremio All-In-One računalo OptiPlex 7400. Zaslon kod ovog modela ima dijagonalu od 24“ i FHD rezoluciju. U ponudi su dvije opcije – sa i bez zaslona osjetljivog na dodir. Uz Intelove procesore 12. generacije, računalo podržava i do 32 GB DDR4 memorije te M.2 SSD-ove do kapaciteta 2 TB.

Sa softverske strane Dell za računala iz serije OptiPlex 7000 nudi Windows 11 u Home ili Pro inačici, Windows 10 Pro te Ubuntu 20.04 LTS. Detaljnije specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača putem gornjih poveznica.