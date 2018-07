Dellova Precision 3000 serija servera i radnih stanica

Dell predstavio do sada najsnažniji 1U server (Precision 3930) te nove modele Dell Precision Tower radnih stanica (Precision 3630 i Precision 3430)

Dell je predstavio do sad najmoćniji 1U server te još nekoliko noviteta iz segmenta radnih stanica dizajniranih tako da pruže tvrtkama svih veličina i budžeta snažne kompaktne radne stanice koje predvode u industriji.

Dell Precision 3930 server pruža snažne performanse uz kompaktnu izvedbu. Visina 1U kućišta pruža veću gustoću nosača, produžuje radnu temperaturu i nudi ostale značajke poput smanjene dubine, filtera za prašinu te posebnih utora koji omogućavaju besprijekornu integraciju u složene medicinske slike i rješenja industrijske automatizacije.

Dell Precision 3930

Uz Intel Xeon E procesor te nedavno predstavljenu osmu generaciju Intel Core procesora, server nudi do 64GB od 2666MHz DDR4 memorije. Dodatno, Intel Xeon E procesor podržava i Error Correcting Code (ECC) za povećanu pouzdanost.

Model nudi najbolju izvedbu radne stanice u klasi i pruža fleksibilnost do 250W dvostrukih širokih GPU-ova i skalabilnost do 24TB prostora za pohranu. Na raspolaganju su i niz NVIDIA Quadro profesionalnih GPU-ova. S Quadro P6000 korisnici imaju 24 GB GDDR5X i snažne performanse vrhunske grafike. Osim toga, korisnici imaju mogućnost odabira iz serije AMD Radeon Pro grafike. S tri utora za PCIe, uključujući i dodatni PCI utor, ova radna stanica može s lakoćom rješavati složene zadatke.

Korisnici mogu iskusiti i svestrani, sigurni i brzi udaljeni 1:1 korisnički pristup s dodatnom Teradici PCOIP tehnologijom koja podržava do četverostrukog prikaza nultih klijenta. Server se neprimjetno integrira u podatkovni centar pri tome smanjujući buku i uz poboljšanu izolaciju topline ujedno i smanjuje nepotrebno zatrpavanje radnih stolova.

S novom entry-level 3000 linijom radnih stanica smanjenih dimenzija Dell ima velike planove, poduprijeti budućnost inovacija u svim područjima dizajna, znanosti i podataka omogućavajući pristup snažnim, vrhunskim radnim stanicama i onima koji nemaju velike uredske prostorije i budžete.

Dell Precision 3630 Tower radna stanica za 23% je manja od prijašnjih generacija oslobađajući tako uredski prostor potreban za postavljanje. Opremljena je s nizom lako dohvatljivih utora koji pružaju jednostavnu konekciju eksternih izvora podataka, uređaja za pohranu podataka i ostalog. Za sigurniju upotrebu Dell nudi mogućnost Smart Card (CAC/PIV) čitača. Uz novu osmu generaciju Intel Core i nove Xeon E procesore s bržom memorijom do 2666MHz 64GB i do 225W grafičke podrške bez obzira na manje dimenzije ova radna stanica ima velike performanse. Dell Precision 3630Tower uz SATA i PCIe NVMe SSDs pruža do 14TB podatkovne memorije uz RAID podršku.

Još manji model je novi Dell Precision 3430 Tower, savršen za korisnike koji nemaju na raspolaganju velike radne površine. Uz brojne jednake beneficije koje nudi model 3630 ali uz još manje dimenzije, nudi do 55W grafičke podrške te do 6TB podatkovne memorije uz RAID podršku.

Dell je najavio i podršku za Intel Core X seriju procesora uz dodatak Intel Xeon W procesora, opcije već dostupne u novoj Dell Precision 5820 Tower radnoj stanici. Ove opcije pojačavaju performanse i pouzdanost radne stanice uz još povoljnije cijene za kupce.

Precision 3930 Rack – dostupan na našem tržištu od kolovoza 2018. (od 889 USD)

Precision 3630 Tower – dostupan na našem tržištu od srpnja 2018. (od 649 USD)

Precision 3430 Small form Factor Tower – dostupan na našem tržištu od srpnja 2018. (od 649 USD)

Precision 5820 Tower – već je dostupan na našem tržištu

Detaljnije specifikacije i cijene dostupne su na službenim internetskim stranicama proizvođača.