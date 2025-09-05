Europa dobila prvo eksaskalarno superračunalo, JUPITER

Rezultat zajedničkog ulaganja EU-a i Njemačke u iznosu od 500 milijuna eura je JUPITER, najmoćnije europsko superračunalo i četvrto najbrže u svijetu, s računalnom snagom većom od jednog eksaflopa

Novo superračunalo JUPITER, upravo službeno pokrenuto u kampusu Forschungszentrum Jülich u Njemačkoj, službeno je postalo prvi europski sustav koji je dosegnuo eksaskalarni prag, tj. koje može obavljati više od jednog trilijuna (1018) operacija u sekundi. Za usporedbu, to je razina računalne snage usporediva s agregiranjem računalnih sposobnosti milijun modernih pametnih telefona. Ovom prekretnicom Europa ulazi u globalnu ligu računalstva visokih performansi.

Najmoćnije i najzelenije europsko superračunalo

Službeno rangiran kao najmoćnije europsko superračunalo i četvrto najbrže u svijetu, JUPITER kombinira visoke performanse sa snažnim fokusom na održivost. Sustav se u potpunosti oslanja na obnovljivu energiju i ima najsuvremenije hlađenje i ponovnu uporabu energije, što ga čini energetski najučinkovitijim superračunalnim modulom na svijetu, što potvrđuje njegovo prvo mjesto na ljestvici Green500.

S računalnom snagom većom od jednog eksaflopa, JUPITER će transformirati znanost, inovacije i oblikovanje politika diljem Europe. Istraživači će sada moći upravljati klimatskim i vremenskim modelima na kilometarskoj razlučivosti, što će omogućiti mnogo preciznija predviđanja ekstremnih događaja kao što su toplinski valovi, teške oluje i poplave, kažu iz Europske komisije.

JUPITER će podupirati razvoj i uvođenje rješenja umjetne inteligencije; njegova superračunalna sposobnost poduprijet će buduću tvornicu umjetne inteligencije (JAIF) najavljenu u ožujku 2025., koja će osposobiti najsuvremenije velike jezične modele za generativnu umjetnu inteligenciju i digitalne tehnologije sljedeće generacije.

500 milijuna eura

JUPITER predstavlja zajedničko ulaganje EU-a i Njemačke u iznosu od 500 milijuna eura koje se usmjerava putem Zajedničkog poduzeća EuroHPC. Dio je šire europske strategije za razvoj mreže gigatvornica umjetne inteligencije: opsežna, energetski učinkovita računalna središta namijenjena osposobljavanju i uvođenju pograničnih modela umjetne inteligencije.

"Baš kao što planet Jupiter ima gravitacijsku silu koja oblikuje naš solarni sustav, superračunalo JUPITER privući će europsku istraživačku zajednicu, njezina novoosnovana poduzeća, industriju i talente. Njime će se privući ulaganja, potaknuti napredak i potaknuti napredak Europe", poručila je Henna Virkkunen, izvršna potpredsjednica EK za tehnološki suverenitet, sigurnost i demokraciju.

"S prvim eksaskalarnim superračunalom u Europi otvaramo novo poglavlje za znanost, umjetnu inteligenciju i inovacije. JUPITER jača digitalnu suverenost Europe, ubrzava otkrivanje i osigurava da su našim istraživačima, inovatorima i industrijama dostupni najmoćniji i najodrživiji računalni resursi", dodaje Ekaterina Zaharieva, povjerenica Komisije za start-up poduzeća, istraživanje i inovacije.