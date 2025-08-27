Hibridna kvantna-AI-HPC računala do kraja dekade?

Danas su IBM i AMD najavili planove za razvoj nove generacije računalnih arhitektura temeljenih na kombinaciji kvantnih računala i računala visokih performansi, poznatih kao kvantno-centrična superračunala. Tvrtke surađuju na razvoju skalabilnih platformi otvorenog koda koje bi mogle redefinirati budućnost računarstva.

U kvantno-centričnoj superračunalnoj arhitekturi, kvantna računala rade zajedno s računalima visokih performansi i AI infrastrukturom, koju obično podržavaju procesori, grafički procesori i drugi procesni sustavi. U ovom hibridnom pristupu, različite komponente problema rješavaju se paradigmom koja je najpogodnija za njih. Na primjer, kvantna računala bi u budućnosti mogla simulirati ponašanje atoma i molekula, dok bi klasična superračunala pokretana umjetnom inteligencijom obrađivala ogromne količine podataka.

AMD i IBM istražuju kako integrirati AMD-ove CPU-e, GPU-e i FPGA jezgre s IBM-ovim kvantnim računalima kako bi učinkovito ubrzali novu klasu algoritama koji su trenutno nedostižni bilo kojoj od ovih paradigmi zasebno. Ovaj zajednički napor mogao bi pomoći i u napretku IBM-ove vizije za isporuku kvantnih računala otpornih na greške do kraja ovog desetljeća. AMD tehnologije obećavaju omogućiti korekciju grešaka u stvarnom vremenu, što je ključni element za kvantna računala otporna na greške.

Timovi planiraju početnu demonstraciju kasnije ove godine kako bi pokazali kako kvantna računala mogu raditi u tandemu s AMD-ovim tehnologijama za implementaciju hibridnih kvantno-klasičnih tokova rada. Tvrtke također planiraju istražiti kako sustavi otvorenog koda poput Qiskita, mogu ubrzati razvoj i primjenu novih algoritama koji koriste kvantno-centrična superračunala.

IBM je već započeo prve korake prema viziji u kojoj su kvantno i klasično računarstvo integrirani, uključujući nedavno partnerstvo s RIKEN-om za povezivanje IBM-ovog modularnog kvantnog računala, IBM Quantum System Two, s Fugakuom, jednim od najbržih klasičnih superračunala na svijetu.