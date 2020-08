Lenovo otkrio novu generaciju Yoga i Legion uređaja

Naime, Intel i Nvidia već sutra planiraju lansirati nove procesore i grafičke kartice, a pridružit će im se druge tvrtke koje će te komponente i tehnologiju iskoristiti za svoje proizvode. Udarni Intelov proizvod je nova 11-ta generacija mobilnih procesora razvijana pod kodnim imenom Tiger Lake, dok nam iz Nvidije stižu nova generacija GeForce RTX grafičkih kartica razvijanih pod imenom Ampere.

Lenovo je pak na svojoj (virtualnoj, naravno) konferenciji za medije odlučio prikazati dva nova uređaja iz obitelji Yoga, jedan novi laptop iz serije Legion, novi tablet i pametni zvučnik koji istovremeno dublira i kao sat. Pa krenimo redom…

Yoga 9i i Slim 9i

Ljubiteljima konvertibilnih laptopa visoke klase namijenjena je nova Yoga 9i. Riječ je o nasljedniku model C940 koji se u našem testiranju pokazao jako dobro. Kao što možete primijetiti, u Lenovu su odlučili promijeniti i pojednostaviti način imenovanja laptopa. Brojka 9 stoji za najvišu klasu (postojat će još 7 i 5), a slovo i određuje tip odnosno proizvođača procesora koji pogoni laptop – u ovom slučaju je to Intel. Kada sljedeće godine stigne nova generacija uređaja, zvat će se također Yoga 9i, no druge generacije.

Yoga 9i biti će dostupna u veličini od 14 i 15,6 inča. Tijelo laptopa u potpunosti je izrađeno od aluminija, s tim da će biti dostupne dvije boje – nekakva varijanta crne/tamno-sive te svijetlo-siva. 14-inčni model će također biti dostupan i u varijanti s kožnim poklopcem. Velika novost na novim modelima jest odmorište za dlanove izrađeno od stakla s premazom otpornim na otiske prstiju. Unutar tog staklenog pokrova integriran je i novi touchpad, 50% veći od starog. S obzirom da nije riječ o klasičnom touchpadu, Lenovo je touchpad opremio motorićem koji osigurava vibracije prilikom manipulacije. Tipkovnica je također dobila nove mehanizme koji navodno osiguravaju još bolje iskustvo tipkanja. Dizajn je prema riječima prezentera inspiriran načinom zatvaranja vrata na namještaju ili automobilima visoke klase (soft-close mehanizam).

Iza tipkovnice su pak smještene rupe za uvlačenje zraka čime je rashladni sustav, temeljen na paru iznimno tankih ventilatora, dobio dodatne performanse, a što je pak smanjilo temperaturu kućišta za 2 °C. Ekran, koji zauzima 90,5% vidljive površine, dostupan je u nekoliko inačica, s tim da se Lenovo pohvalio samo s najjačom koja nudi 4K razlučivost s 100-postotnoam pokrivenošću AdobeRGB palete boja, svjetlinom od 500 nita i VESA DisplayHDR certifikacijom. Laptop se također može pohvaliti s Dolby Vision i Dolby Atmos certifikatima (potonji je za zvučnik integriran između šarki koje drže bazu i ekran zajedno).

Interakcija s ekranom laptopa moguće je uz korištenje integrirane digitalne olovčice koja je skrivena u svojoj "garaži" u kućištu laptopa. Olovka je redizajniran i sada ima tzv. elastometer nib (nib – vršak koji se dodiruje ekran) koji osigurava vjernije iskustvo pisanja i crtanja po ekranu (vjernije u smislu da je sličnije interakciji s olovke s papirom).

Od hardverskim mogućnostima nije se baš nešto pričalo, no naglašeno je da laptop ima Intel Athena certifikat te da je temeljen na najnovijim Intelovim mobilnim procesorima – dakle Tiger Lake. Integrirana baterija osigurava do 18 sati autonomije, a podržava i brzo punjenje. Cijena laptopa na europskom tržištu kreće od 1.799 eura.

Za one koji ne mare za mogućnost rotiranja ekrana i samo žele što tanji i lakši laptop visoke klase, Lenovo je pripremio Yogu Slim 9i. Drugim riječima, u sklopu nove nomenklature "Slim" znači da je riječ o običnom laptopu, a ne konvertibilcu. U najlakšoj i najtanjoj varijanti laptop će biti težak 1,2 kg i debeo 14 mm. Sukladno očekivanjima, riječ je o laptopu koji je izuzetno sličan konvertibilnom modelu, samo što prema otkrivenim specifikacijama ima nešto slabiji ekran kada govorimo o najbolje konfiguriranoj varijanti – pokrivena je samo sRGB paleta boja. Početna cijena Yoge Slim 9i je 1.699 eura.

Legion Slim 7i

Na drugoj strani spektra pak nalazi novi Legion Slim 7i. Tu opet vidimo novo imenovanje na djelu, pa je jasno da je riječ o tankom laptopu za igrače, a ne teškoj mrcini koja bi trebala zamijeniti stolno računalo (kao što je to primjerice Acer Predator Helios 700). Slim 7i u najtanjem je dijelu debeo svega 18 mm dočim je u najlakšoj varijanti težak svega 1,76 kg što ga čini najlakšim 15-inčnim laptopom na svijetu koji je opremljen s RTX 2060 MaxQ grafikom.

Kad smo već kod specifikacija, laptop će biti u najjačoj varijanti biti dostupan s procesorom Core i9-10980HK, RTX 2060 MaxQ karticom, parom 1-terabajtnih NVMe SSD-ova u RAID 0 polju i 32 GB DDR4 3200 memorije, kao i 72-vatsatnom baterijom. Lenovo se hvali da je dizajn hlađenja tako dobar da pod opterećenjem unutar 9 sati testiranja nije dolazilo do para performansi (usporavanja uzrokovanog pregrijavanjem) grafičke kartice. Doduše, kasnije je razjašnjeno da je opterećenje u ovom testu bilo usmjereno isključivo na grafičku karticu, a procesori, pogotovo i9 koji se spominje u prezentacijama, mogu itekako stvoriti dodatno zagrijavanje.

Za hlađenje se brine sistem pod imenom ColdFront 2.0 temeljen na dva jednaka ventilatora i četiri toplovodne cijevi (možda i više, no to je vidljivo na fotkama iz prezentacije). Za 70% povećan je promjer ventilatora, za 76% njihova debljina, za 44% broj lopatica na ventilatorima. Debljina hladnjaka povećana je za 2 mm, za 100% debljina rebara i 26% ukupna rashladna površina hladnjaka. Za 31% povećana je površina dedicirana za usisavanje svježeg zraka (dodatno su izbušene rupe iznad tipkovnice), što je u konačnici rezultiralo sa 115% većom propusnošću zraka rashladnog sustava u odnosu na prošlu generaciju Legiona 740i.

Zanimljivo je da se Lenovo hvali i korištenjem tehnologije Dynamic Boost 1.0 koja omogućava dodatno povećanje performansi grafičke kartice na račun "posuđivanja" termalnog budžeta od procesora. Tehnologijom koja radi na jednakom principu do sad se pohvalio samo AMD (SmartShift), no ona je do sad zaživjela u samo jednom laptopu – Dellovom G5 SE.

Po pitanju ekrana Legion Slim 7i nudit će tri izbora. 60-hercni Full HD IPS sa 100% sRGB pokrivenosti je najjeftinija opcija. 144-hercni Full HD sa 100% sRGB pokrivenosti je varijanta namijenjena zahtjevnijim igračima, dočim je 60-hercna 4K varijanta s 100% AdobeRGB pokrivenosti boja namijenjena korisnicima koji laptop namjeravaju koristiti u kreativne foto i video svrhe.

Naposljetku, Lenovo se i kod ovog modela hvali s novom generacijom tipkovnice koja nosi ime TrueStrike. Zapravo je riječ o jednakom dizajnu kao kod novih Yoga, samo što je ovdje tipkovnica možda malo bolje podešena za igrače. U svakom slučaju, laptopi imaju punu tipkovnicu, s odvojenim numeričkim dijelom, multimedijske tipke, odvojene kursorske tipke, 1,3-milimetarski hod tipki i takozvane Soft-Landing prekidače. Tu je i pozadinsko osvjetljenje – bijelo u osnovnoj varijanti te programibilno RGB u skupljoj. Također treba spomenuti da se za programiranje osvjetljenja Lenovo oslanja na izvrsni Corsairov softver iCUE. Ispod tipkovnice smješten je poveći touchpad sa staklenom površinom. Preporučena cijena za Legion Slim 7i kreće od 1.399 eura.

Tablet i zvučnik

Ponuda tableta tvrtke osvježena je s novim modelom Lenovo Tab P11 Pro. Riječ je o uređaju s 11,5-inčnim OLED ekranom razlučivosti 2.560×1.600 točaka što je relativno nestandardan omjer stranica od 16:10. Ekran nudi Dolby Vision i TUV Rheinland certifikate (potonji se tiče jakosti plavog svijetla koje emitira ekran). Svjetlina je deklarirana na maksimalnih 500 nita uz pokrivenost boja 100% NTSC palete (tu negdje s AdobeRGB paletom). Naravno, nije se zaboravilo i na audio sustav kojeg čine dva para JBL-ovih zvučnika s Dolby Atmos certifikatom. Integrirana baterija izdržati će 15-ak sati reprodukcije videa.

Hardversku stranu priče odrađuje Snapdragon 730G odnosno grafički orijentirana inačica Spandragona 730, 8-nanometarskog SoC-a sa šest Kyro 470 Silver energetski efikasnih jezgara, dvije Kyro 470 Gold jezgre visokih performansi i Adreno 618 GPU-om. Ovaj SoC ima i LTE modem, no u prezentaciji komunikacijske mogućnosti tableta nisu posebno spomenute. Tablet ima i 6 GB radne memorije te 128 flash memorije. Nije navedeno da li ima utor za SD karticu. Tijelo tableta izrađeno je od aluminija, debelo je svega 5,8 mm i teško 485 grama. 87% površine laptopa otpada na ekran.

Lenovo uz tablet početne cijene 699 € namjerava prodavati i paket dodataka koji se sastoji od preklopne futrole s tipkovnicom i touchpadom te digitalnom olovkom. S dodatkom tipkovnice sučelje tableta dobiva mogućnost prikaza sadržaja u prozorima radi lakšeg multitaskinga.

Naposljetku tu je i najmanje skup (početna cijena 59 €) dodatak Lenovovoj gâmi – Lenovo Smart Clock Essential. Riječ je o de facto Google Home pametnom zvučniku koji u ovoj varijanti ima integriran ekran na kojem se prikazuju neke osnovne informacije kao što su vrijeme, dan u tjednu, vremenska prognoza i slično. Za razliku od originalnog Googleovog malenog zvučnika, ovaj osim ekrana ima i konektor za spajanje USB kabela, pa time i punjenje drugih uređaja. Zvučnik podržava spajanje WiFi-jem na kućnu mrežu te lokalno povezivanje Bluetoothom.