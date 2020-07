Acer Predator Helios 700 PH717-71 - Rasklapanjem do boljeg hlađenja

specifikacije Ekrani 17,3” / Full HD (1.920x1.080) / IPS / 144 Hz Procesor Intel Core i9-9980HK, 8 jezgri / 16 threadova, 2,4 do 5 GHz Grafička kartica GeForce RTX 2080 8 GB GDDR6 Memorija 4 × 16 GB DDR4 2666 Disk 2 × 512 GB SSD NVMe PCIe 3.0 x4 (RAID 0)

1 × 2 TB SATA HDD LAN/WiFi/Bluetooth/4G Da / Da / Da / Ne Videoizlazi HDMI 1.4a

DisplayPort Konektori 3 × USB 3.2 Gen1

1 × USB-C 3.2 Gen2

1 × Thunderbolt 3

3,5-mm audio out

3,5-mm audio in Dodaci - Masa 4,8 kg Dimenzije 430 × 299 × 42 mm Operacijski sustav Windows 10 Home Jamstvo 2 godine

Laptopi visokih performansi čest su gost Bug Laba, no doista rijetko do nas stiže kategorija uređaja kojoj pripada Predator Helios 700. Riječ je o punokrvnom DTR-u, odnosno Desktop Replacementu, laptopu kod kojeg su sve značajke prilagođene postizanju što viših performansi. Dakle, zaboravite na tanko kućište, dug rad na bateriji i slične “kerefeke” – ovakav laptop stvoren je da osvaja prva mjesta u testovima i korisniku isporuči performanse koje se inače očekuju samo od stolnih računala.

Već je iz veličine i mase kutije jasno o čemu je riječ, no pravi šok nastaje kad uređaj prvi put uzmete u ruke. Helios 700 kutijasta je zvijer visine 42 mm, širine 430 mm i duljine 299 mm. Da, naravno, laptop ima 17-inčni ekran, no dimenzije kućišta osjetno su veće od dimenzija samog ekrana, pa stoga on ima vrlo debele okvire – poput nekog laptopa starog 10 ili više godina. Masa je, naravno, golema – 4,8 kg sâm laptop i 1,3 kg naponski adapter bez kojeg računalo praktički nije moguće koristiti.

Nakon klizanja tipkovnice računalo će automatski prijeći u overklokirani režim rada što zapravo i nije poželjno s obzirom na razinu buke rashladnog sustava

Dimenzije laptopa dodatno rastu kada je rasklopljen, zato što Helios 700 raspolaže inovativnom kliznom tipkovnicom. To znači da se baza laptopa sastoji od dva dijela – gornje ploče na kojoj su tipkovnica i touchpad, te ostatka kućišta. Acerovi inženjeri zamislili su da tu gornju ploču s periferijama možemo povući prema sebi, čime otvaramo dodatni otvor za usis svježeg zraka s gornje strane baze. Donji dio ploče s periferijama, onaj na kojem je touchpad, pada prema dolje i pretvara se u zakošeno odmorište za dlanove.

Ispod tipkovnice nalaze se otvori preko kojih ventilatori laptopa mogu usisavati svježi zrak i s gornje strane. Između njih postavljen je LED efektima osvjetljeno armirano staklo

Klizanje tipkovnice popraćeno je zvučnim efektom filmskog lika Predatora, prema kojem je računalo i dobilo ime, a tu su i neizbježni vizualni efekti u obliku animacije na tipkovnici. Usis ventilatora zaštićen je rupičastim limom, a između njih je postavljena ploča od armiranog stakla koja otkriva unutrašnjost rashladnog sustava (toplovodne cijevi). U tu ploču također je ubačen RGB-om osvijetljeni element, kojim možemo upravljati preko softvera Predator Sense.

Ništa od metala

Kompletno računalo izrađeno je inače od mat plastike, što, iskreno govoreći, baš i ne ostavlja premium dojam koji implicira njegova cijena. Zgodna fora je to što donji dio ima poklopac predviđen za lakši pristup unutrašnjosti – dovoljno je odviti dva križna vijka te povući poklopac prema sebi. Tu vidimo dva utora za M.2 SSD-ove, opremljena bakrenim hladnjacima (pohvalno) i ovdje popunjena s dva 512-gigabajtna WD-ova SSD-a SN720 spojena u RAID O, i dva SO-DIMM DDR4 modula. Još dva memorijska utora skrivena su u unutrašnjosti računala. Ispod navedenih komponenti smještena je i široka, ali vrlo tanka baterija, kapaciteta golemih 72 Wh. Usprkos tom kapacitetu, Helios 700 na automatskim će postavkama i sa smanjenom svjetlinom ekrana, u uredskom radu izdržati samo 110 minuta. Moguće je dobiti i više, no u tom slučaju morat ćete pribjeći korištenju dodatnih alata pomoću kojih ćete forsirati procesor i grafičku da troše minimalnu količinu energije. Baterija se lako vadi iz utora jer je ispod nje 2,5-inčni utor za čvrsti disk ili SSD, u našem slučaju popunjen 2-terabajtnim čvrstim diskom.

Poklopac Heliosa također je plastičan, pa ne čudi što se savija pod pritiskom. Ispod njega se nalazi Full HD IPS ekran brzine osvježavanja 144 Hz, kompatibilan s karticom GeForce koja je ugrađena u bazu laptopa. Ekran je pristojne kvalitete, no prema običaju, slabo kalibriran. Pokrivenost sRGB palete boja je 94%, uz maksimalnu svjetlinu od 300 nitsa, i toplinu bijele točke podešenu na hladnih 7.700 kelvina. Gama krivulja je 2.3, dakle ponešto su izgubljeni detalji u tamnim područjima, a uniformnost pozadinskog osvjetljenja i boja, pristojni su. Uglavnom, igrači kojima je laptop namijenjen, bit će zadovoljni. Možda se pitate zašto Acer na ovaj laptop nije ugradio 4K ekran? Zato što to nema puno smisla iz perspektive igrača. Razlučivost 4K iznimno je zahtjevna čak i za stolne kartice, pa ako želimo iskoristiti sve blagodati 144-hercnog ekrana, preporučljivo je imati nižu razlučivost u kombinaciji s kojom će grafička kartica disati punim plućima.

Kad je u pitanju zvuk, Helios 700 nudi više nego kompaktniji laptopi – ima 5 zvučnika raspoređenih po kućištu te subwoofer na poleđini baze. Samim time, zvuk je dosta dobar i glasan, no na našem primjerku imali smo problema s pucketanjem i korupcijom zvuka u igrama. Tu treba imati na umu da je naše računalo Acerov testni primjerak (što se vidi i po izostanku hrvatskih tipki na tipkovnici), pa se može pretpostaviti da modeli iz dućana nemaju takve probleme.

Tipkovnica je pune veličine, s raskošnim i dobrim rasporedom tipki zahvaljujući gabaritima kućišta. Štoviše, našao se i prostor za implementaciju dodatnih programabilnih tipki, koje je moguće podesiti da aktiviraju neke opcije Acerova softvera ili izvode snimljene makro naredbe. Također je moguće stvoriti različite profile koji su vezani za pojedine izvršne datoteke, pa tako možemo imati poseban set dodatnih funkcija u igrama. Još jedna Acerova inovacija su posebne WASD tipke, takozvane MagForce tipke, koje su opremljene oprugom umjesto standardnog gumenog umetka. Ideja je da je softverski moguće konfigurirati otpor tipki tijekom hoda i omogućiti im da se ponašaju poput analognih gljiva na gamepadovima, što je, recimo, korisno pri igranju trkačkih igara. Korisnik sam može odabrati koje će tipke koristiti zato što su MagForce tipke isporučene u vlastitoj kutijici s jednostavnim alatom za zamjenu.

Sve tipke tipkovnice imaju individualno podesivo RGB osvjetljenje. Možemo odabrati neke od preddefiniranih efekata kojima se mogu podesiti boje, ili, pak, koristiti statičko osvjetljenje s individualnom kontrolom boja za svaku tipku. Postavke je moguće spremati u profile. Također, možemo birati boju obruba touchpada te boju grafike na staklenoj ploči između ventilatora. Sâm touchpad solidne je veličine, s odvojenim tipkama. Oslanja se na MS-ove Precision drivere, što kao i obično, implicira dobre performanse u praksi.

Core i9 i RTX 2080

Sve je to lijepo, kažete, no što je s hardverom unutar laptopa? Uostalom, ovakve zvijeri kupuju se isključivo zbog vrhunskih performansi, a tu Helios 700 ne razočarava. U računalu kuca Core i9-9980HK, najmoćniji procesor Coffee Lake-H s čak osam jezgara i podrškom za Hyper Threading, kombiniran sa 64 GB DDR4 2666 memorije i GeForceom RTX 2080 s vlastitih 8 GB GDDR6. Valja napomenuti da ova varijanta nije u prodaji na domaćem tržištu. Kod nas je moguće kupiti značajno jeftiniji model s 6-jezgrenim pro-cesorom i7-9750H, 16 GB radne memorije, GeForce RTX 2070 grafičkom karticom te kombi-nacijom jednog 256-gigabajtnog NVMe SSD-a i čvrstog diska od 1 TB. I dalje je riječ o vrlo brzom laptopu za igrače, no ne na toj razini kao što je slučaj kod testi-ranog modela. Helios 700 dodatno se može ubrzati preko profila aplikacije Predator Sense. Osnovni profil je Normal, sljedeći brži je Fast pa potom Boosted i Extreme. Prva dva profila moguće je koristiti kad je tipkovnica sklopljena, a druga dva samo onda kad otvorimo dodatni prozor za hlađenje komponenti. Procesor i grafička kartica imaju odvojene profile, no regulacija brzine ventilatora kombinirana je tako da nije moguće koristiti brži profil za grafičku, a standardni za procesor te zadržati nisku brzinu ventilatora.

Regulacija brzine ventilatora općenito je iznimno skromna. Možemo koristiti standardni automatski mod, maksimalnu brzinu te fiksnu brzinu za svaki od dva ventilatora. Nije dostupno podešavanje preko krivulja ovisnosti brzine o temperaturi, niti je moguće spremati vlastite profile za fiksne brzine. Na primarnom, automatskom profilu, glasnoća hlađenja vrlo je prihvatljiva, s izmjerenom bukom od oko 41 dBA. Aktiviranjem Fast Profila za performanse procesora i grafike, buka raste na visokih 51 dBA, a u Boosted i Extreme modu ventilatori rade na maksimalnoj brzini, pri čemu se generira buka od 60 dBA – otprilike kao da ste pokraj manjeg usisavača. Dodatni problem je to što čak i u Fast profilu brzina, pa time i buka ventilatora, dosta varira, čak i kada računalo ne radi ništa posebno – primjerice, Windows Defender odrađuje neki sken u pozadini. Dobici od overklokiranja s druge su strane maleni, i definitivno nedovoljni da bi se opravdala zaglušujuća buka ventilatora.

rezultati testiranja Acer Helios 300 (2019) Acer ConceptD 3 Acer Predator Helios 700 i7-8750H + RTX 2060 i7-9750H + GTX 1650 i9-9980HK + RTX 2080 Cinebench R20 Multi-core 2.587 2.564 3.668 Single-core 415 456 480 3DMark Time Spy 5.799 3.772 9.783 First Strike 13.366 8.374 21.368 PCMark 10 Extended Score 6.495 5.096 8.591 Essentials 9.213 8.620 9.753 Productivity 7.119 7.291 8.326 Digital Content Creation 6.615 4.173 10.389 Gaming 11.088 6.952 17.453 Trajanje baterije PCMark 10 uredski rad 4:12 h 7:15 h 1:50 h

performanse na različitim profilima Standard Fast Boosted Extreme Cinebench R20 Multi-core 3.668 3.703 3.711 3.792 Shadow of the Tomb Raider DX12 1080p Highest 115 fps 114 fps 119 fps 121 fps Ghost Recon Breakpoint Vulkan 1080p Ultra 121 fps 123 fps 129 fps 131 fps Stanje procesora pod OCCT Small Data Potrošnja 60 W 75 W 85 W 88 W Maksimalna temperatura* 70 °C 86 °C 92 °C 96 °C Radni takt (prosječno) 3,08 GHz 3,34 GHz 3,51 GHz 3,56 GHz Buka rashladnog sustava* 41 dBA 51 dBA 60 dBA 60 dBA

Sreća u nesreći je što su performanse i na tvorničkim postavkama, kada rashladni sustav nije osobito glasan, vrhunske. Core i9-9980HK inače je 45-vatni procesor, a u Acerovu laptopu već i na tvorničkim postavkama radi na visokih 60 W, uz maksimalno zagrijavanje jezgri pod opterećenjem do 70 °C. Možda ono najbitnije, grafičke performanse, zadovoljavaju zahtjeve 144-hercnog monitora. U dvije zahtjevne novije igre koje smo isprobali, laptop je sposoban isporučiti preko 100 fps.

Kad su u pitanju vanjski konektori, Helios 700 s lijeve strane nudi mrežni konektor, dva USB-a 3.2 Gen1 i odvojene konektore za slušalice i mikrofon. S desne strane su još jedan USB 3.2 Gen1, USB-C 3.2 Gen2 i Thunderbolt 3, a sa stražnje strane nalazimo DisplayPort i HDMI te okrugli konektor za napajanje. Rashladni sustav izbacuje topli zrak straga i na bokove računala. Glede mrežnih kontrolera, Acer se odlučio za 2,5-gigabitni Killerov kontroler E3000, a za bežično spajanje koristi se Killerov kontroler Wireless-AC 1550i (hardverski je zapravo riječ o Intelovom čipu 9560NGW s Killerovim softverom). Kao što vidimo, bežična kartica ne podržava Wi-Fi 6, što možda i nije najbolji izbor. Također treba primijetiti da ovako golemo računalo ne nudi čitač kartica.

Acerov Predator Helios 700 na zanimljiv način rješava problem hlađenja izuzetno zahtjevnih komponenti iz vrha ponude Intela i Nvidije. I dok je koncept klizne tipkovnice koji osigurava odlično hlađenje, pa time i performanse, uspio u svojoj namjeni, dodatne mogućnosti overklokiranja i naknadnog podešavanja sustava nisu nas oduševile. Da je softverska strana priče odrađena bolje, Helios 700 bio bi još privlačnije računalo. S obzirom na dizajn i cijenu, namijenjen je primarno igračima koji žele beskompromisne performanse u koliko-toliko mobilnom formatu, ali svakako će zadovoljiti i sve ostale korisnike koji trebaju i spremni su platiti ovako brzo prijenosno računalo, no spremni su zažmiriti na, primjerice, manje impresivan ekran.