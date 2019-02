MSI predstavio nove modele stolnog računala za igrače - Infinite X 9TH

MSI već par godina u svojoj ponudi ima i stolna računala za igrače – Infinite X. Ovih dana je predstavio nove modele Infinite X 9TH i Infinite X PLUS 9TH koji se temelje na najnovijim Intelovim i Nvidijinim tehnologijama – Intelovim procesorima devete generacije te Nvidijinim grafičkim karticama iz linije RTX.

Inače oba modela izvana su identična, a iznutra se razlikuju tek po matičnim pločama. Naime, Infinite X 9TH model ima matičnu ploču sa Z370, a Infinite X PLUS 9TH model matičnu ploču sa Z390 čipsetom, a time i pokoji konektor više.

MSI će kupcima omogućiti konfiguriranje računala prema želji. Kupcima će na raspolaganju biti različiti modeli procesora zaključno s modelom Core i9-9900K. Također Infinite X računala moći će se opremiti s do 64 GB DDR4 RAM-a brzine 2.666 MHz i različitim Nvidijinim grafičkim karticama, zaključno s modelom RTX 2080 Ti (11 GB GDDR6).

Za kupce običnog Infinite X 9TH računala MSI je namijenio računalo napajanje od 550 W, dok će kupci Plus modela moći birati između dva napajanja od 550 W i 850 W. 500-vatna napajanja imaju 80 PLUS Bronze, a 850-vatno napajanje 80 PLUS Platinum certifikat.

Što se podatkovnog prostora tiče istog ne bi trebalo nedostajati. MSI je osigurao dovoljno mjesta unutar 42-litrenog kućišta za ugradnju do 2x M.2 SSD, 1x 2,5“ SSD/HDD te 2x 3,5“ HDD uređaja. Iako optički mediji polako idu u zaborav, MSI je i ovog puta igrao na sigurno te je ugradio i jedan čitač optičkih medija tankog dizajna, debljine 9,5 milimetara.

Kako bi hlađenje ugrađenih komponenti bilo što bolje, unutrašnjost kućišta je podijeljena u tri zone, odnosno u tri komore. Za hlađenje komponenti zadužen je Silent Storm Cooling 3 PRO sustav. Ovisno o željama kupaca kućište može imati jednu od bočnih stranica potpuno (staklena), ili tek djelomično (metalna s otvorima za zrak u visini grafičke kartice) providnu. S prednje strane nalazi se i Mystic Light RGB LED osvjetljene s modernim, futurističkim uzorkom.

Detaljne specifikacije oba modela možete proučiti na službenim internetskim stranicama proizvođača do koji ćete najbrže doći klikom miša na gornje poveznice. MSI za sada nije objavio kada će navedena računala biti moguće kupiti i koliko će novca pri tom biti potrebno izdvojiti. No, kako je početna cijena osme generacije bila oko 1.700 eura, ni ova deveta ne bi trebala biti ništa jeftinija.