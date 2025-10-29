Memristori od jestivih japanskih šitake gljiva - ima i toga. Istraživači su se potrudili uz rad staviti i obavezne napomene "ekološki održivo" i "energetski nezahtjevno"

Istraživači Sveučilišta Ohio State prvi su put demonstrirali računalne memorijske uređaje razvijene iz šitake gljiva. Ovi organski memristori funkcioniraju kao neuronske sinapse i računalnu obradu približavaju principima funkcioniranja mozga. Ključ je u micelijima, gljivičnim mrežama koje mogu zadržati informaciju o prošlim signalima, omogućavajući im da služe kao bio-računalne memorijske ćelije.​

Gljivični memristori mogli bi biti idealna sučelja za visokofrekventnu bioelektroniku, uvjereni su istraživači Penn Statea John LaRocco

Testovi su pokazali da su šitake memristori mogli prebaciti električna stanja do 5850 puta u sekundi s 90 % točnosti (radna frekvencija, dakle, 5,85 kHz, pouzdanost: uglavnom radi...), a povezivanjem više gljivica stabilnost i sposobnost mreže dodatno su rasli, poput neuronskih mreža u mozgu.

Alternativa?

Znanstvenici se nadaju primjeni u rubnom računalstvu, nosivim uređajima, autonomnim sustavima i istraživanju svemira.​

Sklop hlapljive memorije implementiran je korištenjem gljivičnih memristora John LaRocco, Kudsija Tahmina, Ruben Petreaca, John Simonis, Justin Hill

Ovi organski memristori još su uvijek u ranoj fazi razvoja. Između ostalog, trebat će se poraditi na tehnici uzgoja i minijaturizaciji uređaja jer bi održivi gljivični memristori morali biti daleko manji od onoga što su istraživači postigli u ovom radu, objavljenom u časopisu PLOS One.

(Ako i ne uspiju, uvijek im ostaje Ig Nobel - op. ur.)