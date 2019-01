1MORE Spearhead VR BT In-Ear Headphones - Pretendiraju mobilnom igranju

SPECIFIKACIJE Izvedba In-ear (obruč iza vrata) Zvučnički driveri Dvije dijafragme Impedancija 32 Ω Povezivost Bluetooth 4.2 (SBC)

Svoje nove bežične slušalice Spearhead VR BT In-Ear, 1MORE agresivno promovira kao esencijalan dodatak za sve one koji mobitel koriste za igranje, s naglaskom na najzahtjevnijim korisnicima tog tipa – onima koji bi kupili Asus ROG Phone, Razer Phone 2, Xiaomi Black Shark Helo i druge “gejmerske” modele o kojima u ovom broju Buga opširnije piše kolega Lučić. No neće 1MORE imati ništa protiv ni ako ih kupite za igranje na bilo kojem drugom mobitelu, ili za slušanje glazbe, gledanje filmova i sve ostale uobičajene primjene.

Ove slušalice neobično su slične tvrtkinom modelu Triple Driver BT In-Ear, čiju ste recenziju već čitali na ovim stranicama. Zasnovane su na takozvanom neckband konceptu, gdje su same slušalice žicom fiksirane za nasuprotne krajeve otvorenog “obruča”, a taj obruč stavljamo oko vrata, pri čemu on s prednje strane biva otvoren. Obruč je kod Spearhead VR BT In-Eara isti kao kod spomenutog modela Triple Driver BT – gumiran, lako savitljiv i vrlo ugodan za nošenje, bez obzira na to odmara li vam se na odjeći ili je u izravnom kontaktu s kožom. Ipak, kućišta samih slušalica ne ostavljaju toliko dobar dojam, jer nisu metalna, kao što je to bio slučaj kod Triple Driver BT-a, već plastična. S druge strane, imaju jedan novi detalj, koji bi se ciljanoj publici mogao dopasti – osvijetljene su crvenom LED-icom. Unutar aplikacije 1MORE Assistant nju možemo natjerati da svijetli neprestano, ili da se naizmjence (Heartbeat) ili postupno (Breathing) uključuje i isključuje. Naravno, moguće ju je i posve isključiti, što će učiniti svatko s trunkom zdravog razuma, jer se time produljuje trajanje baterije, a i eliminira rizik sramoćenja u javnosti. U odnosu na Triple Driver BT, mnogo je skromnija i oprema – Spearhead VR BT dolazi sa samo četiri para zamjenskih umetaka za uši, odreda silikonskih. Srećom, njihova selekcija dovoljno je raznolika te bi svatko trebao s lakoćom pronaći onaj koji će rezultirati visokim stupnjem udobnosti.

Tvrtkin logo na obje slušalice obasjan je crvenom LED-icom. Njeno ponašanje možemo konfigurirati unutar mobilne aplikacije 1MORE Assistant

Lijevi kraj obruča sadrži kontrole za namještanje glasnoće zvuka, puštanje i pauziranje glazbe, odgovaranje na telefonske pozive te prebačaj pjesama. Pjesme se prebacuju duljim držanjem tipki za glasnoću, koje imaju ispupčene simbole plusa i minusa, pa je pod prstima lako osjetiti na kojoj se trenutačno nalazimo. Ugrađeni mikrofon prilično dobro blokira vanjsku buku i posve je upotrebljiv za telefoniranje i druge oblike komunikacije.

S donje strane lijevog kraja obruča smještena su vratašca, iza kojih se krije Micro-USB port za punjenje slušalica. Neshvatljivo je zašto ovdje nije ugrađen USB-C konektor, kakav koriste apsolutno svi mobiteli na koje 1MORE Spearhead VR BT ponajviše cilja, jer tada ne bismo morali imati dva različita kabela za punjenje baterije mobitela i slušalica. Osim toga, tu je i činjenica da za Micro-USB konektore potkraj 2018. godine imamo sve manje strpljenja. Sama baterija traje oko šest sati, što nije nimalo impresivno, ali barem se brzo puni – samo 10 minuta na punjaču bit će dostatno za nova tri sata sviranja.

Da su ovo slušalice za mobilno igranje, 1MORE će vas pokušati uvjeriti onime “VR” u nazivu ovog modela. U osnovi se radi o virtualnom surroundu, koji se uključuje unutar aplikacije 1MORE Assistant, a s ciljem povećanja osjećaja širine i prostornosti zvuka. Zapravo se radi o jeftinom triku – pojačavaju se srednje frekvencije, kako bi se stvorio dojam da je odjednom lakše čuti neke detalje i snalaziti se u trodimenzionalnom prostoru u igrama. Međutim, u tom procesu gubi se prirodnost zvuka, tako da smo VR preferirali držati isključenim.

Općenita kvaliteta zvuka vrlo ovisi o glasnoći slušanja. Pri nižim glasnoćama, dvije dijafragme, ugrađene u svaku slušalicu, zvuče tanko i šuplje te je bas beživotan. Kad se glasnoća podigne blizu maksimuma, što još uvijek nije preglasno za ugodno slušanje, situacija postaje mnogo bolja – bas itekako dobiva na energiji, čvrstoći i udarnosti, vokali postaju istaknutiji i ugodniji, a zvuk dinamičniji. Ono čega nema, bez obzira na glasnoću slušanja, jest neki napredniji Bluetooth kodek od SBC-a. Izgleda da te mogućnosti 1MORE rezervira za svoje skuplje bežične slušalice, poput spomenutog, odličnog modela Triple Driver BT, čime nismo oduševljeni, jer ni Spearhead VR BT ne možemo nazvati jeftinim. Cijena mu dosta oscilira u ovisnosti o mjestu kupnje – na 1MORE-ovoj službenoj stranici stoji 100 dolara, s britanskog Amazona može se naručiti za 70 funti, a na AliExpressu košta 89 eura.