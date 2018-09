1MORE Spearhead VRX - Prati glavu, okružuje zvukom

SPECIFIKACIJE Izvedba Zatvorene, over-ear (držač gore) Vrsta USB, analogni Dodaci Odvojivi mikrofon, odvojivi kabeli (USB i analogni) Masa 324 g Jamstvo 2 godine

Iako 1MORE primarno vežemo uz žične i bežične slušalice s odličnim omjerom cijene i performansi, tvrtka svoje mjesto pod suncem traži i u svijetu gejmerskih headsetova. Spearhead VRX na test nam je stigao nekoliko tjedana uoči svjetske premijere, a službeno izlazi upravo danas - od ovog trenutka ga možete naručiti s, primjerice, njemačkog i talijanskog Amazona. U tome bi vas, doduše, mogla spriječiti cijena od čitavih 210 eura, kao i činjenica da ju u nekim važnim aspektima ipak ne opravdava.

Uvjerljiva kvaliteta izrade jedan je od aduta Spearheada VRX

Započnimo s jakim stranama Spearheada VRX. Prije svega, tu bismo istaknuli zaista uvjerljivu izradu. 1MORE je posegnuo za kombinacijom nehrđajućeg čelika, od kojeg su načinjeni vanjski obruč i pojedini elementi ušnih školjaka, te robusne plastike. Spearhead VRX će bez problema preživjeti eventualne padove sa stola, čak i u slučaju slijetanja na tvrdi drveni pod (priznajemo, nismo imali u planu ovo testirati, ali dogodilo se…). Zamjerki nemamo ni na udobnost. Koristi se dvostruki obruč, pri čemu spomenuti vanjski, čelični, povezuje lijevu i desnu ušnu školjku, a unutarnji je obložen tkaninom i umjetnom kožom te učinjen fleksibilnim. Nakon što se headset postavi na glavu, unutarnji obruč se automatski razvlači koliko je potrebno, što znači da nije potrebno ručno namještati "visinu" slušalica. Jastučići su prekriveni umjetnom kožom i izrazito su mekani. Po potrebi se dadu skinuti i zamijeniti - pasat će bilo koji zamjenski 50-milimetarski okrugli jastučići. Poput drugih headsetova s jastučićima od umjetne kože, Spearhead VRX može uzrokovati pojačano zagrijavanje ušiju.

Na vanjskom obodu lijeve ušne školjke nalaze se prekidač za mikrofon, potenciometar za glasnoću (kad se pritisne, služi regulaciji jačine basa) te priključci za USB i analognu konekciju

Riječ je o USB headsetu, ali s mogućnošću analognog povezivanja na izvore zvuka (mobilni uređaji, starije konzole). Utori za oba sučelja nalaze se na lijevoj slušalici, zajedno s potenciometrom glasnoće (također služi namještanju jačine basa) i prekidačem za mikrofon. Primarni način spajanja trebao bi biti USB, jer analogno povezivanje onemogućava korištenje drivera, a samim time i svih naprednijih funkcija Spearheada VRX, poput praćenja pokreta glave, surrounda, sistemskog ekvilizatora, svjetlosnih efekata i ostalog.

Zvuk u tri dimenzije

Najjači adut 1MOREovog headseta nesumnjivo je Waves Nx, kako se naziva tehnologija koja kombinira senzor za praćenje pokreta glave sa naprednim DSP-om, namijenjenim simuliranju trodimenzionalnog zvuka. Waves je, usput budi rečeno, 2011. godine osvojio tehnološki Grammy za svoj doprinos u razvoju softvera i pluginova za produkciju glazbe, stoga se definitivno ne radi o "nekoj lijevoj" firmi, već nekome tko u svijetu zvuka definitivno zna što radi. Da je tome doista tako, postali smo svjesni kad smo u driveru aktivirali praćenje pokreta glave, a samim time i 7.1-kanalni surround zvuk. Zvuk u tom trenutku smjesta počinje zvučati kao da više ne dolazi iz slušalica, već iz prostorije u kojoj se nalazimo - seli se "izvan glave", da se tako izrazimo. To se događa bez drastičnog gubitka u samoj kvaliteti akustičke prezentacije, što je velika stvar, budući da ju konkurentski surround DSP-ovi (Dolby Headphone 7.1, DTS Headphone:X i bratija) nezanemarivo degradiraju. U slučaju Waves Nxa bas ostaje mesnat i masivan, a srednji i visoki tonovi prisutni i zadovoljavajuće čisti.

Druga razina jedinstvenosti i privlačnosti ove tehnologije jest spomenuto praćenje pokreta glave. U kućište headseta integriran je senzor, kojeg je potrebno brzinski kalibrirati. To izvodimo unutar drivera, na način da ga aktiviramo, potom gledamo ravno u monitor i pritisnemo tipku "Reset". Od tog trenutka senzor će reagirati na najmanje pokrete glave (u sve strane, dakle ne samo lijevo i desno, već i gore i dolje) te prilagođavati doživljaj trodimenzionalnog zvuka u skladu s njima. Ako, primjerice, pogledamo udesno, zvuk ćemo glasnije čuti u lijevom uhu. Okrenemo li se od monitora za 180°, imat ćemo dojam da zvuk dolazi "iza ušiju". Stvar si možete vizualizirati ovako - da je vaš monitor veliki zvučnik, Waves Nx bi vam nastojao simulirati kako biste čuli zvuk da se krećete po prostoriji. Sustav funkcionira bez ikakvog laga, a dovoljno je osjetljiv da reagira na male pomake glave, primjerice prilikom korištenja ultraširokih monitora, ili ekrana vrlo velike dijagonale. Osim što pruža doista jedinstven osjećaj trodimenzionalnosti zvuka u igrama, upotrebljiv je i za filmove (pogotovo akcijske), a vrhunac postiže kad se kombinira s VR naglavnikom, poput Oculus Rifta.

Čudne odluke

U eksplodiranom prikazu ušne školjke možemo vidjeti kako je implementirana 50-milimetarska maglev zvučnička jedinica s grafenom

Stereo zvuk Spearheada VRX ne obara s nogu. Ugrađene 50-milimetarske zvučničke jedinice same po sebi zvuče pomalo mutno i stisnuto, barem dok ne posegnemo za sistemskim ekvilizatorom unutar 1MOREovog drivera. Tu možemo odabrati neki od osam tvorničkih profila, koji su mahom izvedeni na način da otvaraju srednje i visoke frekvencije te na taj način pročišćavaju zvučnu sliku, ili ponuđenih osam frekvencijskih raspona podesiti ručno. Kako su visoke frekvencije slušalica razmjerno grube i prodorne, sugeriramo da obuzdate 4-kilohercni pojas. Ne treba pretjerivati ni s podizanjem basova (tu poglavito mislimo na pojas od 50 Hz), budući da njih ima napretek, bez ikakvih zahvata unutar ekvilizatora. 1MORE ističe da se podizanjem basova može postići vibriranje slušalica i to je istina - odete li iznad +3 dB (ili 60% u glavnom prozoru drivera), ugrađene zvučničke jedinice će doista uzrokovati vibriranje čitavog headseta prilikom udara dubokih tonova. Općenitog smo dojma da je 1MORE zvuk htio učiniti izrazito dramatičnim i uzbudljivim, no to može biti zabavno samo na kratke staze. Višesatno izlaganje tako oblikovanom zvuku uzrokovat će zamor ušiju.

Boju svih svjetlećih dijelova headseta (štapić, prsten oko ušne školjke, logo na obruču) možemo birati sami, no nije moguće kombiniranje - svi ovi elementi moraju imati istu boju

Za izvlačivi svjetleći štapić, koji se nalazi na lijevoj ušnoj školjki, zacijelo ćete pomisliti da je mikrofon, no nećete biti u pravu. Jedina svrha ovog elementa je podizanje estetike headseta. Osim što može svijetliti u bilo kojoj boji, također će pulsirati ili treperiti kad god mikrofon uhvati glas. Sam mikrofon integriran je u ušnu školjku, dakle nema kapsule koju bismo mogli primaknuti ustima, već pričamo "u zrak". Premda glas biva razumljiv sugovornicima na Discordu, nema nikakvu dubinu i toplinu, tako da se ovaj mikrofon definitivno ne može koristiti za išta iole zahtjevnije, poput streamanja na Twitch i YouTube. Testirali smo mnogo headsetova iz ove cjenovne kategorije i baš svaki od njih je imao neusporedivo bolji mikrofon od 1MOREovog. Zanimljivo je da Spearhead VRX posjeduje dva dodatna mikrofona koja "gledaju" prema iza. Dotični osluškuju zvukove okoline i koriste se za ENC (Environmental Noise Cancelling) - blokiranje pozadinske buke prilikom korištenja "glavnog" mikrofona. Ovo rješenje funkcionira odlično; uspješno smo zatomili rešetanje mehaničkih prekidača Cherry MX Red, a bez prevelike kompresije zvuka i pojave akustičkih artefakta, koji ponekad znaju pratiti ovu tehnologiju. Štoviše, sugeriramo da ENC koristite bez obzira je li vam okolina bučna ili ne, jer glas tada zvuči istaknutije i malo prirodnije.

Na stražnjoj strani headseta nalaze se dva mikrofona koja se koriste za blokiranje vanjske buke prilikom korištenja "primarnog" mikrofona

1MORE Spearhead VRX ima nekoliko nezanemarivih mana, na kojima će tvrtka morati poraditi ako planira postati dijelom elitnog društva u svijetu gejmerskih headsetova i prodavati svoje modele po ovoj cijeni. Da znaju napraviti odlične slušalice, uvjerili smo se u nedavnom testu Triple Driver Over-Eara. Formula za izgradnju izvrsnog gejmerskog headseta nam se, stoga, čini očitom - neka jednostavno na te slušalice stave kvalitetan klasični mikrofon te zadrže USB povezivost i Waves Nx. Bez RGB efekata i sličnih bedastoća lako ćemo preživjeti.