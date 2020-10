Acer ConceptD 5 Pro - Impresivan ekran, dobre performanse

specifikacije - Acer ConceptD 5 Pro CN517-71P Ekrani 17,3” / 4K / IPS Procesor Intel Core i7-9750H, 6 jezgri / 12 threadova, 2,2 do 4,1 GHz Grafička kartica Nvidia Quadro RTX 3000 6 GB GDDR6 Memorija 2 × 16 GB DDR4 2666 SSD 1 TB SSD NVMe PCIe 3.0 x4 Ukupno utora za diskove 2 × M.2 NVMe

1 × 2,5" SATA LAN/WiFi/Bluetooth/4G Da / Da / Da / Ne Videoizlazi HDMI 2.0

mini DisplayPort Konektori 2 × USB 3.2 Gen1

1 × USB 3.2 Gen2

1 × USB-C 3.2 Gen2

3,5-mm audio Masa 2,82 kg Dimenzije 404 × 279 × 25 mm Operacijski sustav Windows 10 Pro Jamstvo 3 godine

ConceptD zapravo nije samo serija laptopa u Acerovoj ponudi već kompletna nova proizvodna marka koju je Acer predstavio prošle godine, a u sklopu koje se nalaze ne samo laptopi već i stolna računala te monitori. Zajednička značajka ConceptD proizvoda je to što su dizajnirani za korisnike koji se bave stvaranjem sadržaja, bilo da je riječ o snimanju i montaži videa, 3D modeliranju, fotografiji, produkciji glazbe ili crtanju. Samim time sve ove uređaje prate relativno visoka performanse, vrlo dobra ili odlična kvaliteta prikaza, visoka razina kvalitete izrade i općenito specifičan minimalistički dizajn.

Modeli Ezel opremljeni su zanimljivim rotirajućim ekranom kojim je laptop moguće pretvoriti u grafički tablet

Kada je riječ o laptopima, ConceptD ponuda sastoji se od modela ConceptD 3, 5, 7 i 9. Sve linije laptopa također imaju i svoju Pro varijantu koja se razlikuje po tome što umjesto obične GeForce GTX ili RTX grafike u sebi ima profesionalnu Quadro grafiku što je bitno određenom dijelu korisnika koji rade u aplikacijama koje mogu profitirati od ovakvih kartica za profesionalce. Osim toga, postoje i ovogodišnji modeli sa sufiksom Ezel, specifični po rotirajućem ekranu osjetljivom na dodir i priloženom digitalnom olovkom. Treba napomenuti da i najmoćniji ConceptD, model 9, zapravo ima sličan ekran, no on je predstavljen prošle godine, dočim su modeli Ezel posve svježi i zapravo nude rafiniraniji dizajn koncepta rotirajućeg ekrana. Varijantu Ezel i Ezel Pro dobili su modeli ConceptD 3 i ConceptD 7.

Evo i popisa modela dostupnih na domaćem tržištu:

Oznaka serije Oznaka modela Procesor Ekran Grafika Memorija1 SSD MPC Concept D3 Ezel CC314-72-588A Core™ i5-10300H 14" FHD IPS Touch Intel integrirana 1 × 8 GB DDR4 512 GB NVMe 13.799 kn Concept D3 Ezel CC315-72-59W7 Core™ i5-10300H 15,6" FHD IPS Touch Intel integrirana 1 × 8 GB DDR4 512 GB NVMe 13.799 kn Concept D5 Pro CN515-71P-75FC Core™ i7-9750H 15,6" 4K IPS Quadro T1000 2 × 8 GB DDR4 512 GB NVMe 15.799 kn Concept D3 CN315-72G-781M Core™ i7-10750H 15,6" FHD IPS GeForce GTX 1650Ti 1 × 16 GB DDR4 512 GB NVMe 14.999 kn Concept D3 EZEL CC314-72P-70A0 Core™ i7-10750H 14" FHD IPS Touch Quadro T1000 1 × 16 GB DDR4 512 GB NVMe 16.999 kn Concept D5 Pro CN517-71P-7443 Core™ i7-9750H 17" 4K IPS Quadro RTX3000 1 × 16 GB DDR4 1 TB NVMe 20.999 kn Concept D 7 Ezel CC715-71P-77AM Core™ i7-10875H 15,6" 4K IPS Touch/Pen Quadro RTX3000 2 × 16 GB DDR4 2 × 1 TB NVMe - RAID 31.699 kn Concept D 7 Ezel CC715-71-72DK Core™ i7-10750H 15,6" 4K IPS Touch/Pen GeForce RTX 2080 Super 2 × 16 GB DDR4 1 TB NVMe 33.699 kn ConceptD 9 CN917-71-96FM Core i9-9980HK 17" 4K IPS Touch/Pen GeForce RTX 2080 2 × 16 GB DDR4 1 TB NVMe 45.000 kn

ConceptD 5 Pro

Testirani ConceptD 5 Pro je opremljen je s Quadrom RTX 3000 s vlastitih 6 GB memorije, srednje snažnom profesionalnom karticom posljednje generacije čiji je GeForce pandan RTX 2060 – najslabija Nvidijina kartica s podrškom za hardverski ray tracing. Kao što vjerojatno znate, prednost Quadro kartica su certifikacija drivera i hardvera od strane proizvođača profesionalnog softvera te značajno bolje performanse u takvim aplikacijama u odnosu na standardne kartice.

Dizajn laptopa vrlo je minimalističan u odnosu na klasične uratke Acerovih dizajnera. Logo ili ime Acera ne spominje se nigdje na kućištu, već je poklopac ukrašen s manjim ConceptD logom pri vrhu te još jednim logom iznad tipkovnice. Poklopac, donji i gornji dio baze laptopa izrađeni su aluminija obojenog u tamno sivu boju i dovršenog pjeskarenjem što je rezultiralo mat teksturom.

Iako je poklopac aluminijski, nije baš super krut, pa je s jačim pritiskom s vanjske strane moguće lagano saviti ekran. Do distorzije boja na sâmom ekranu u ovom slučaju ne dolazi što će reći da je sam zaslon dobro izoliran od poklopca. Testirani laptop ima 17-inčni ekran, pa je svijanje zasigurno manje izraženo kod modela s manjim ekranima. Kvaliteta konstrukcije je dobra, no ne baš na razini profesionalne (ujedno i skuplje) konkurencije iz Lenova, HP-a ili Della. Masa testiranog laptopa je 2,82 kg čemu treba pribrojiti i 180-vatni naponski adapter od 0,61 kg.

4K izvrsnost

Zaslon je naravno IPS, a razlučivost je 4K što je, ruku na srce, malo pretjerano za ovakvu dijagonalu, no alternativa je bila Full HD, a 4K ipak izgleda daleko bolje. Acer se hvali 100-postotnom pokrivenošću AdobeRGB palete, Pantone validacijom i preciznošću boja DeltaE manjom od 2 zahvaljujući tvorničkoj kalibraciji. Mjerenje s kolorimetrom doista potvrđuje ove podatke s tim da je izmjereni DeltaE u prosjeku 1,59, uz maksimalnu devijaciju od 4,4. Ono što svakako treba jako pohvaliti jest uniformnost prikaza, bilo da je riječ o jakosti pozadinskog osvjetljenja ili točnosti boja. Bez ikakve sumnje, ovo je jedan od najboljih ekrana na laptopima koje smo do sad imali prilike vidjeti. Svjetlina je vrlo solidnih 380 nitsa, a toplina boja pri maksimalnom osvjetljenju je 6.600 kelvina. Jedina problematična značajka je tonski odziv koji je malo preagresivan – umjesto game 2.2 kalibrirana je vrijednost 2.4.

Laptop je opremljen s tipkovnicom pune veličine. Implementacija po pitanju kvalitete mehanizama je na razini – tipke ne zveckaju, imaju solidan hod i otpor. Pozadinsko osvjetljenje je vrlo diskretno i neobične narančaste boje, a može se i regulirati. Raspored i veličina nekih tipki bi mogli biti bolji – tab i posebno lijevi ctrl su dosta maleni, funkcijske tipke su manje, a kursorske tipke nisu izdvojene iz tipkovnice zbog čega numerički dio tipkovnice nema standardni raspored tipki – nula je skraćena i ne nalazi se direktno ispod jedinice. Iznad numeričkog dijela tipkovnice imamo tipke za upravljanje multimedijskim aplikacijama i tipku za uključivanje računala, a multimedijske tipke imaju i sekundarnu funkciju navigacije tekstom.

Iznad tipkovnice nalazi se rupičasta traka za koju bi se na prvi pogled moglo zaključiti da je riječ o zvučnicima, no u praksi je riječ o rupicama za uvlačenje zraka u rashladni sustav što je dobro i poželjno. Zvučnici su postavljeni na klasično mjesto – prednji dio poleđine baze. Pristojno su glasni i kvalitetni, no ništa više od toga. Ispod tipkovnice smješten je velik touchpad koji u praksi radi dosta dobro zahvaljujući poštivanju MS-ovog standarda Precision Touchpad. Tu opet imamo diskrepanciju u odnosu na mobilne radne stanice velikog trojstva (Lenovo, Dell, HP) koje obično imaju izdvojene tipke te sekundarnu kontrolu kursora miša u obliku TrackPointa ili ekvivalentne periferije.

Selekcija konektora na bokovima laptopa nije baš idealna. Na lijevoj strani imamo okrugli konektor za napajanje, mrežni konektor gigabitne mrežne kartice (Killer E2500), dva USB 3.2 Gen1 konektora (5 Gb/s) i TRRS konektor za slušalice. S desne strane su HDMI 2.0, mini DisplayPort, USB 3.2 Gen2 i USB-C 3.2 Gen2 s funkcijom DisplayPorta (tu je zapravo riječ o USB-C konektoru spojenom na Nvidijinu grafičku karticu). Kao što vidimo, Thunderbolta 3 nema, a niti čitača SD kartica što bi se očekivalo na laptopu namijenjenom zahtjevnijim korisnicima i kreativcima. Da laptop ima 10-gigabitne umjesto običnih 5-gigabitnih USB 3.2 portova saznali smo tek iz specifikacija jer se na ovom laptopu ni po čemu vizualno ne razlikuju od sporijih portova.

Tiho hlađenje

Rashladni sustav ima otvore za ispuh zraka na oba boka, kao i na stražnjoj strani laptopa. Upravo na toj stražnjoj strani uočavamo nekonzistentnost dizajna – stražnji ispusi kao da su preuzeti s jednog od Acerovih laptopa za igrače. To nas dovodi do sustava za hlađenje. On svježi zrak uvlači kroz proreze na donjem poklopcu laptopa, ali i kroz rupice iznad tipkovnice. Da bi pristupili unutrašnjosti potrebno je odviti hrpu jednakih vijaka s križnom glavom te malo se potruditi oko kukica koje drže dva dijela baze zajedno. Samim time pristup unutrašnjosti nije osobito težak, no nije mu posvećena ni nikakva posebna pažnja od strane dizajnera laptopa.

U unutrašnjosti laptopa se osim spomenute kartice Quadro RTX 3000 nalazi Intelov šesterojezgreni procesore Core i7-9750H, dvije 16-gigabajtne pločice DDR4 2666 memorije, dva utora za M.2 SSD-ove od koji je jedan popunjen WD-ovim SN720 SSD-om kapaciteta 1 TB. Oba utora za NVMe SSD-ove imaju vlastite hladnjake što je pohvalno. Prostor za pohranu podataka je dodatno moguće proširiti 2,5-inčnih SATA uređajem za koji je predviđen prostor lijevo od baterije. U dodatnoj opremi laptopa se čak nalaze i svi potrebni kabeli i adapteri. S lijeve strane matične ploče je vidljiva Wi-Fi i Bluetooth kartica – također Killerova AX1650x (Wi-Fi 6). Za autonomiju laptopa bez vanjskog napajanja brine se 58-vatsatna baterija koja u praksi osigurava nešto manje od 5 sati uredskog rada uz svjetlinu monitora podešenu na 190 nitsa. Nije puno, no treba imati na umu da je ovdje riječ o 17-inčnom laptopu s 4K ekranom.

Rashladni sustav sastoji se od tri deblje toplovodne cijevi koje su povezane na dva ventilatora. Svaki od ventilatora ima dva seta radijatora – bočne i stražnje. Stražnji radijatori dijele jednu toplovodnu cijev koja je spojena i na GPU i na CPU, dočim bočni radijatori imaju svaki svoju toplovodnu cijev. Ventilator koji se nalazi na strani GPU-a je nešto veći te ima veću dediciranu toplovodnu cijev što je očekivano s obzirom da Quadrica više troši nego CPU.

Rezultati testiranja - ConceptD 5 Pro Specviewperf 13 - FHD 3dsmax-06 150,46 catia-05 187,65 creo-02 167,19 energy-02 33,82 maya-05 173,96 medical-02 65,56 showcase-02 64,61 snx-03 207,17 sw-04 111,15 Blender Benchmark CPU bmw27* 334 s pavillon_barcelona* 1.103 s Quadro bmw27* 85 s pavillon_barcelona* 548 s Cinebench R20 CPU 2.479 PCMark 10 Score 6.378 Essentials 8.637 Productivity 6.708 Digital Content Creation 6.786 Gaming 11.372 3DMark Time Spy Score 5.906 Graphics score 6.118 CPU Score 4.941 Trajanje baterije PCMark 10 Office workload 4:53 h *manje je bolje

Konkretno, kartica pod opterećenjem troši u prosjeku 80 W. Boost takt GPU-a podešen je na 1.380 MHz, a u praksi smo izmjerili nešto višu prosječnu vrijednost od 1.450 MHz. Razina buke tada doseže 42 dBA što je nešto više od 40 dBA koje deklarira proizvođač. Centralni i desni dio tipkovnice u ovakvom se scenariju više zagrijavaju, pa temperatura doseže 47 i 45 °C (ambijentalna temperatura 24 °C). Lijeva strana tipkovnice je hladnija (40 °C), a odmorište za dlanove još više (31-33 °C). Kada se optereti samo procesor, buka pada na 40,5 dBA, baš kao i temperatura baze – 34, 37 i 34 °C za lijevi, srednji i desni dio tipkovnice. Zanimljivo je da temperatura donjeg dijela laptopa istovremeno ne prelazi 40 °C ni u najzahtjevnijim uvjetima. Ove temperature nisu vrhunske, no jasno je da se tu išlo na nekakav balans između buke i zagrijavanja.

Bilo dobro je da Acer nudi mogućnost podešavanja brzine ventilatora, no to nije slučaj. ConceptD laptopi imaju svoju specijaliziranu aplikaciju pod imenom ConceptD Palette, no ona ne nudi ovu mogućnost. U osnovi imamo stilizirano praćenje zauzeća procesora, GPU-a i memorije, mogućnost izmjene kolor profila monitora te softversko razdjeljivanje ekrana u više "kontejnera".

No vratimo se mi procesoru. Pod punim opterećenjem on će potegnuti do 80 W i takta od 3,8 GHz, no to će potrajati 30 sekundi (Turbo Mode ograničenje), nakon čega takt pada na razinu od 3,125 GHz, a potrošnju na 45 W što je standardni TDP ovog procesora. Maksimalna temperatura procesora u ovakvim uvjetima je 75 °C. Ugrađeni SSD ima vrlo dobre performanse, no treba imati na umu da mu je SLC buffer relativno malen – oko 12 GB. Pri simulaciji pisanja 64-gigabajtne datoteke na disk pomoću AJA System Testa brzina je u prvoj petini testa bila oko 3.000 MB/s, da bi nakon toga pala na oko 1.500 MB/s, a što, ruku na srce, i dalje nije uopće loše.

Za ConceptD 5 Pro u testiranoj je varijanti potrebno izdvojiti 21.000 kuna (MPC) što je za ovakvu kombinaciju specifikacija zapravo dosta povoljno. No, nižu cijenu platit ćete na drugi način – ne tako vrhunskom kvalitetom izrade, slabijom ponudom portova i općenito nekakvim dodatnim điđama (odvojene tipke na touchpadu, Trackpoint, itd…) koje nude profesionalni modeli poznatijih marki.