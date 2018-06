ADATA XPG SX8200 480 GB - Brz i vruć

specifikacije Sučelje NVMe / PCIe 3.0 x4 Tip memorije TLC NAND flash Deklarirane performanse 3.200 / 1.700 MB/s Dodatna oprema Tanki aluminijski hladnjak Jamstvo 5 godina

Adata je početkom ove godine predstavila nasljednika svog SSD-a XPG SX8000, predstavljenog još 2016. godine. Novi M.2 SSD obećava mngo veće brzine prijenosa podataka i donosi niže cijene po gigabajtu prostora. Štoviše, najbrži je to Adatin korisnički SSD do sada, jer prema navodima proizvođača, ima propusnost od 3,2 GB/s pri čitanju i 1,7 GB/s pri zapisu podataka.

XPG SX8200 dolazi u poznatom formatu 2280, a proizvođač uz njega daje i vrlo tanak aluminijski hladnjak. S obzirom na to da većina ploča danas na tržištu dolazi sa svojim M.2 hladnjacima, preporučujemo koristiti njihove, jer su u pravilu deblji i većeg termalnog kapaciteta. Osim modela od 480 GB kakav smo testirali, Adata u ponudi ima i modele od 240 GB te 960 GB, a šuška se i kako će svjetlo dana ugledati i 1,92-terabajtna verzija.

Prilikom izrade ovoga SSD-a, Adata se odlučila za Silicon Motionov kontroler SM2262, koji ima osam NAND kanala i četiri ARM Cortex-R5 jezgre, a podržava standard NVMe 1.3, LDPC ECC, RAID Engine itd. Kontroler komunicira preko PCIe 3.0 x4 sučelja, a u pripomoći mu je i 256 MB priručne memorije, raspodijeljene u dva Nanya DRAM čipa.

SSD Toolbox nudi pregled osnovnih informacija o disku, dijagnostiku, razne alate i automatske optimizacije

Na pločici od 80 milimetara, u slučaju našeg modela od 480 GB, nalaze se četiri 64-slojna 3D TLC NAND memorijska čipa. Tri Level Cell NAND memorija donijela je revoluciju u cijenama SSD-a, jer je drastično smanjila cijenu po gigabajtu prostora u odnosu na SLC i MLC verzije. Stoga nije ni čudno da veliki broj današnjih SSD-a koristi upravo taj tip NAND-a. Posljedica korištenja TLC-a je kraći životni vijek, tj. niži broj zapisa po ćeliji, no i dalje je to više no dovoljno za prosječnog korisnika. Uz to, zbog zapisa tri bita po ćeliji, TLC je i nešto sporiji, no to se ubrzava različitim tehnologijama, kao što je SLC keširanje.

SLC keširanje za visoke performanse

Proizvođač navodi vrlo visoke sekvencijalne performanse zapisa i čitanja zbog činjenice da je podržana tehnologija SLC keširanja. Ta tehnologija simulira rad SLC NAND-a u TLC-u tako što u određene ćelije zapisuje samo jedan bit umjesto tri, i time značajno povećava brzinu zapisa. Mana je ta, da kada se SLC keš jednom zapuni, performanse značajno padaju. Tako Adata navodi brzinu sekvencijalnog čitanja od 3,2 GB/s i zapisa od 1,7 GB/s. Nasumične performanse su 310.000 IOPS-a za čitanje i 280.000 IOPS-a za zapis (za podatke veličine 4 KB). Disk ima 5-godišnje jamstvo i procijenjeni vijek trajanja od 320 TB zapisa podataka.

Kingston KC1000 480 GB ADATA XPG SX8200 480 GB CrystalDiskMark – Čitanje (MB/s) Sekvencijalno Q32T1 2.224 3.099,7 4 kB Q32T1 207,6 468,8 Seq 1.533 1.345,8 4 kB 35,83 65,24 CrystalDiskMark – Pisanje (MB/s) Sekvencijalno Q32T1 1.187 1.791,8 4 kB Q32T1 201,4 320,6 Seq 950,9 1142,5 4 kB 98,44 162,4 PCMark 8 Storage Propusnost (MB/s) 432,68 467,8 Cijena 1.552 kn 1.500 kn

Izmjerene performanse u skladu su s proizvođačevim tvrdnjama, i ovaj disk uistinu je vrlo brz. Prilikom zapisa veće količine podataka performanse neizbježno padnu, no i dalje je to sasvim zadovoljavajuće. Primijetili smo i izmjerili kako se disk (najviše kontroler), u radu izrazito zagrijava, i preko 70 °C. Stoga je za ispravan dugotrajan rad obavezno korištenje pasivnog hladnjaka, a idealno bi bilo i osigurati dobar protok zraka preko SSD-a.

Najveća snaga diska XPG SX8200 svakako je njegova konkurentna cijena od 1.500 kn. Ako znamo da se klasični 2,5” SATA 6Gbps SSD-i više klase prodaju za tek malo manje iznose, jasno je kako SX8200 očekuje veliki tržišni uspjeh.