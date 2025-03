Samsung 9100 Pro 1 TB - Novo sučelje za nove brzinske rekorde

Samsung 9100 Pro Kapacitet 1 TB 2 TB 4 TB 8 TB Sučelje PCIe 5.0 x4 (NVMe 2.0) Format M.2 2280 Kontroler Samsung Presto (8-kanalni) DRAM 1 GB LPDDR4X 2 GB LPDDR4X 4 GB LPDDR4X 8 GB LPDDR4X Vrsta NAND flasha Samsung TLC V8 (236-slojni) Sekvencijalno čitanje/pisanje 14.700 MB/s / 13.300 MB/s 14.700 MB/s / 13.400 MB/s 14.800 MB/s / 13.400 MB/s Nasumično čitanje/pisanje 1.850.000 IOPS / 2.600.000 IOPS 2.200.000 IOPS / 2.600.000 IOPS Sigurnost TCG Opal 2.0 Izdržljivost 600 TBW 1.200 TBW 2.400 TBW 4.800 TBW Jamstvo 5 godina Cijena (izvedba bez hladnjaka) Oko 220 eura Oko 350 eura Oko 650 eura Nepoznata Dojam Skup i izuzetno brz NVMe SSD, čije će mogućnosti u potpunosti iskoristiti samo mali dio korisnika

Nova Samsungova linija NVMe SSD-ova za "kućne korisnike", nazvana 9100 Pro, segmentirana je na modele kapaciteta od 1 TB, 2 TB i 4 TB, a tijekom godine svjetlo dana ugledat će i izvedba s 8 TB NAND flasha. Sve one dostupne su s i bez integriranog pasivnog hladnjaka. Koristite li matičnu ploču kod koje je utor za NVMe PCIe 5.0 x4 SSD prekriven pasivnim hladnjakom i termalnom podloškom, Samsungov SSD kupit ćete bez hladnjaka, jer samo ćete ga tako uopće moći ugraditi. Naravno, premda je ugradnja u NVMe PCIe 4.0 i starije utore moguća, u smislu da će SSD u njima biti prepoznat i uredno funkcionirati, njegove maksimalne performanse dosežne su isključivo spajanjem u matične ploče s punokrvnim NVMe PCIe 5.0 utorom, kakvi su dostupni na aktualnoj generaciji ploča za Intelove i AMD-ove procesore.

O kakvom rangu performansi uopće govorimo? Brzine sekvencijalnog čitanja i pisanja, koje su prihvaćene kao metrika za brzinsku usporedbu potencijala medija za pohranu podataka, iznose 14.700 MB/s za čitanje i 13.300 MB/s za pisanje, za testirani terabajtni primjerak SSD-a 9100 Pro. Izvedba od 2 TB doseže brzinu sekvencijalnog čitanja od 13.400 MB/s, a 4-terabajtni model nazivno je najbrži, sa sekvencijalnim čitanjem od 14.800 MB/s i pisanjem od 13.400 MB/s.

Vratolomne brzine

U praksi, u konfiguraciji temeljenoj na Asusovoj matičnoj ploči ROG Maximus Z890 Hero i Intelovom procesoru Core 9 Ultra 285K, u sintetičkim testovima dosegli smo brzine sekvencijalnog čitanja od 14.614 MB/s i pisanja od malo preko 13.300 MB/s, dakle – gotovo posve u skladu sa specifikacijama. Kad je o nasumičnom čitanju i pisanju riječ, testove smo izvršili korištenjem blokova podataka veličine 4 KB, uz 16 paralelnih threadova i queue depth – broj zahtjeva koje svaka dretva istodobno podastire – 32, čime se simulira visok stupanj opterećenja SSD-a i njegovo ponašanje u teškim uvjetima. Samsungova nova uzdanica je briljirala, isporučivši 1,87 milijuna IOPS-a za čitanje i 1,63 milijuna IOPS-a za pisanje, uz latencije manje od 0,25 ms.

Svi modeli unutar linije 9100 Pro prodaju se (i) u izvedbi s pasivnim hladnjakom, koje ćete htjeti koristiti u slučaju da vam matična ploča nema predviđeno hlađenje NVMe PCIe 5.0 x4 utora, ili ono nije adekvatno

Kojim god testom smo ga napali, 9100 Pro iskazao se zaista izvanrednim performansama – štoviše, riječ je o uvjerljivo najbržem SSD-u koji smo dosad imali prilike testirati. Uspoređujemo li ga sa Samsungovom dosadašnjom mainstream uzdanicom, modelom 990 Pro, 9100 Pro donosi, ovisno o stupnju opterećenja, do 2,5 puta više performanse, što dovoljno govori o njegovom potencijalu. Vrijedi istaknuti kako se brzina uređaja ne osjeti samo u profesionalnim primjenama, poput rada s AI modelima, koju Samsung ističe u promidžbenim materijalima kao nešto gdje se 9100 Pro osjeća "kao doma", već on izbija na vrh i u testovima fokusiranim na uobičajenu, svakodnevnu primjenu SSD-a, poput testa "Storage" u sklopu PCMarka 10, koji uključuje simulacije brzine podizanja operacijskog sustava, otvaranja dokumenta, pokretanja i korištenja Adobeovih alata za obradu fotografija i videa, pokretanje igara i kopiranje datoteka različitih veličina. U odnosu na nedavno testirani 990 EVO Plus, još jedan izvrstan Samsungov SSD, 9100 Pro ostvaruje gotovo 2.000 bodova više, što je skok od gotovo 50%.

Kad je riječ o kontinuiranom zapisivanju podataka, terabajtni 9100 Pro sposoban je zapisati 114 GB punom brzinom u hibridni cache, koji Samsung naziva Intelligent TurboWrite 2.0. Nakon što se on popuni, brzina pisanja pada na oko 1.800 MB/s, i tamo ostaje do kraja postupka pisanja, nakon čega kontroler alocira novih 114 GB za hibridni cache te se sljedeći postupak pisanja ponovno obavlja maksimalnom brzinom.

Tehnologija iza visokih performansi

Shvatili ste – 9100 Pro suludo je brz NVMe SSD. To zahvaljuje kombinaciji 236-slojne V-NAND TLC flash memorije 8. generacije, iste kakvu koristi spomenuti 990 EVO Plus, te Samsungova vlastitog, novog kontrolera, nazvanog Presto. Radi se o 8-kanalnom kontroleru, načinjenom 5-nanometarskim proizvodnim procesom, s pridruženim PCIe 5.0 sučeljem, kojemu pristupa preko četiri stazice (x4). Kontroler je pogonjen 5-jezgrenom izvedbom ARM procesora Cortex-R8. Kako se radi o NVMe SSD-u više kategorije, jasno je da se on za keširanje ne oslanja na tehnologiju Host Memory Buffer, već koristi vlastiti DRAM. Konkretno, riječ je o 1 GB LPDDR4X RAM-a, čija se količina povećava s porastom kapaciteta SSD-a 9100 Pro, pa tako 2-terabajtni model ima 2 GB DRAM-a, a 4-terabajtni 4 GB DRAM-a.

Svi čipovi kod izvedbi od 1, 2 i 4 TB nalaze se na jednoj strani PCB-a, dok je druga posve čista. Samo će 8-terabajtni model, koji bi svjetlo dana trebao ugledati nakon ljeta, imati čipove s obje strane

Testirani terabajtni 9100 Pro ima sve čipove na istoj strani tiskane pločice, a to je slučaj i s modelima kapaciteta 2 TB i 4 TB. Samo će nadolazeći 8-terabajtni primjerak morati iskoristiti obje strane PCB-a. Prednosti čipova na istoj strani NVMe SSD-a većini su poznate – on je fizički nešto tanji, stoga ga je lakše ugraditi na mjesta gdje je prostor izuzetno ograničen, poput utroba vrlo tankih laptopa.

Kad je izdržljivost u pitanju, recimo da terabajtni model ima TBW (Terabytes Written – količina zapisanih podataka prije značajnije degradacije memorijskih ćelija) od 600 TB. Uzmemo li u obzir neke prosjeke, zagriženiji igrači dnevno zapisuju oko 50-100 GB podataka, pa će njima terabajtni 9100 Pro potrajati između šest i 12 godina. Stvaratelji sadržaja koji se bave videom i svakodnevno manipuliraju velikim datotekama, iz Samsungova će SSD-a izvući između četiri i osam godina rada. Ako ste negdje između prosječnog korisnika (surfanje, Office, multimedija) i vikend-igrača, trebat će vam više od 20 godina da biste dosegli navedeni TBW. SSD je tvornički obuhvaćen petogodišnjim jamstvom.

Za trajnost SSD-a bitna stavka je temperatura, stoga vrijedi istaknuti da se 9100 Pro ne zagrijava preko 65 °C – štoviše, veći dio vremena ne prelazi ni zaista razumnih 60 °C. Samim time, uspijeva ostati dobrano ispod točke u kojoj bi moglo doći do termalnog throttlinga – degradacije performansi, prouzročene pretjeranim zagrijavanjem.

Čarobnjakov šešir

Kao što je slučaj kod drugih tvrtkinih SSD-ova, za nadzor rada, nadogradnju firmwarea, testiranje performansi, sigurno brisanje, enkripciju podataka i odabir načina rada, koristi se odlična aplikacija Samsung Magician. Uređaj je tvornički namješten na "Standard Mode", gdje je aktivna tehnologija TRIM (namijenjena čišćenju ćelija u kojima više nema stvarnih podataka), a isključen je Over Provisioning (dio kapaciteta trajno se dodjeljuje kontroleru, s ciljem učinkovitijeg čišćenja ćelija i održavanja visokih kontinuiranih performansi), te je SSD-u dopušteno da odlazi u stanje mirovanja kad se ne koristi.

"Full Performance Mode" otključava puni potencijal SSD-a – on ne može odlaziti u stanje mirovanja te koristi TRIM i Over Provisioning. Raspoloživi skladišni prostor u tom se slučaju smanjuje, jer 10% biva dodijeljeno kontroleru.

Poput drugih Samsungovih SSD-ova za "kućne" korisnike, 9100 Pro isporučuje se u jednostavnoj, crnoj kutiji

U "Power Saving Modeu" TRIM i Over Provisioning su uključeni, ali SSD se, naravno, prema potrebi, može isključivati. Za većinu korisnika "Standard Mode" bit će optimalan odabir, jednostavno zato što im Over Provisioning neće donijeti dovoljno osjetnih beneficija u smislu performansi da bi vrijedilo žrtvovati skladišni prostor.

Visoke performanse Samsungova SSD-a, naravno, nose svoju (pozamašnu) cijenu. Testirani terabajtni model sramežljivo se počinje pojavljivati na domaćem tržištu i košta oko 220 eura. Usporedbe radi, terabajtni 990 EVO Plus kod nas ima raspon cijena od 90 do 100 eura. Premda ga 9100 Pro u svim testovima nadmašuje – nerijetko i drastično – surova stvarnost jest kako je za veliku većinu korisnika, a tu ubrajamo sve koji računalo ne koriste za ozbiljne i profesionalne aktivnosti, 990 EVO Plus "dovoljno dobar", do te mjere da eventualnim prelaskom na 9100 Pro ne bi osjetili nikakvu razliku u svakodnevnom radu. S time na umu, 9100 Pro bit će izbor entuzijasta, premda bismo i njima preporučili da pričekaju da malo pojeftini, s obzirom na to da je tek izašao na tržište.